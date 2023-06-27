"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг Київ - Львів: який графік

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №191/192 за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом: Київ - Львів. Поїзд вирішили призначити через попит пасажирів.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Поїзд відправлятиметься з Києва у найбільш "пікові" дати: 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня о 07:05, і прибуватиме до Львова вже о 14:49.

Зворотно, зі Львова, поїзд виїжджатиме 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня о 14:37 і прибуватиме до столиці о 22:27.

Поїзд буде сформований з нових вагонів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, з кондиціонуванням, кнопкою виклику провідника та сигналізацією всередині купе.

Як зазначається, для пасажирів з Дніпра, Запоріжжя та Харкова цей поїзд буде зручною пересадочною опцією, щоб дістатися швидко до Львова.

Так, в напрямку Львова пересісти на поїзд №191/192 можна з поїздів №79 Дніпро - Київ, №38 Запоріжжя - Київ та №63 Харків - Київ (час очікування пересадки не перевищить півтори години у всіх випадках).

Так само - в зворотному напрямку: здійснити пересадку з поїзда №192/191 можна на поїзди №64 Київ - Харків та №80 Київ - Дніпро (час на пересадку в обох випадках не перевищить 47 хвилин).

Квитки на всі рейси вже доступні в застосунку "Укрзалізниці", в чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше АТ “Укрзалізниця” в пілотному режимі відкрила продаж квитків до жіночих купе, які запрацюють на чотирьох напрямках: Харків — Львів, Дніпро — Трускавець, Київ — Ужгород, Київ — Кривий Ріг. Продаж квитків відбуватиметься виключно у мобільному застосунку УЗ.