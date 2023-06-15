Працівникам "Укрзалізниці" підвищать зарплати

З 1 липня тарифні ставки та посадові оклади працівників АТ "Укрзалізниця" зростуть на 10%.

Про це повідомив голова правління АТ Євген Лященко, передає пресслужба УЗ.

Він зауважив, що підвищення заробітної плати залізничників передбачене у фінплані компанії на 2023 рік. За оцінкою Лященко, наразі фінансовий стан компанії стабільний та прогнозований.

Тому й прийняли рішення про підвищення ставки та посадових окладів працівникам.

"Активно працюємо над збільшенням обсягів вантажоперевезень, адже наше завдання — вийти на беззбитковий рівень. Це також дозволить відшуковувати можливості для подальшого підвищення заробітної плати та повернути інші виплати", — зазначив голова правління АТ.

Востаннє "Укрзалізниця" підвищувала заробітні плати залізничників до початку повномасштабної війни, у 2021 році.

Нагадаємо, загалом в Україні у травні спостерігалося подальше зростання середньої зарплати по Україні, яка склала 16 500 грн. Проте у 40% працюючих українців за час повномасштабної війни суттєво зменшився дохід. Ще 9% зазначили про незначне зниження заробітної плати.