Третина українців заробляє суттєво менше, ніж до повномасштабної війни, - опитування

У 40% працюючих українців за час повномасштабної війни суттєво зменшився дохід. Ще 9% зазначили про незначне зниження заробітної плати.

Про це повідомив Rakuten Viber, який провів опитування серед українців і дізнався, як змінилася ситуація громадян з роботою та доходом після 24 лютого 2022 року.

Зазначається, що в опитуванні в офіційному каналі Viber Україна взяли участь більше 70 тисяч користувачів.

Результати опитування показали, що в 40% працюючих українців доходи зменшилися за період війни: 31% опитаних відповіли, що заробітна плата стала значно меншою, ще 9% — що дохід знизився, але несуттєво. 15% респондентів зазначили, що дохід залишився незмінним, а в 5% заробітна плата стала навіть більшою.

Крім того, серед опитаних більше третини не працюють на даний момент: 9% українців втратили роботу й знаходяться в активному пошуку, 5% не працюють і не шукають.

Також 26% не мають роботи, оскільки ще проходять навчання, або вже на пенсії.

На питання “Чи змінилася у вас ситуація з роботою та доходом після 24 лютого” відповіді розподілилися наступним чином:

Працюю і дохід не змінився — 15%;

Працюю, дохід навіть зріс — 5%;

Працюю, дохід зменшився, але несуттєво — 9%;

Працюю, але дохід значно зменшився — 31%;

Втратив роботу й знаходжуся в активному пошуку — 9%;

Не працюю і наразі не шукаю роботу — 5%;

Не працюю, оскільки ще вчуся / вже на пенсії — 26%.

Крім того, більше половини (59%) респондентів відповіли, що вони працюють лише офлайн. І навпаки, 22% опитаних працюють в онлайн-режимі. Ще 19% респондентів мають гібридний графік роботи: кілька днів в офісі, кілька — з дому.

Зауважимо, у травні спостерігалося подальше зростання середньої зарплати по Україні, яка склала 16 500 грн. Загалом від початку року зарплата зросла на 10% (з 15 000 до 16 500 грн). Також підросли заробітні плати в окремих регіонах України. Наприклад, в Дніпропетровській області з 15 000 до 16 000 грн, в Київській — з 18 000 до 18 200 грн, а в Одеській — з 15 500 до 16 000 грн.

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