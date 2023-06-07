Ринок праці: кого шукають роботодавці та яку зарплату пропонують

Український ринок праці в останній місяць весни продовжував демонструвати позитивні тенденції. У травні зросла кількість вакансій та середня зарплата і збільшився попит на робочі спеціальності.

Про це повідомляють аналітики кадрового порталу Work.ua.

Зазначається, що у травні компанії розмістили 90 023 вакансії — зростання склало більш ніж 9%. Ринок праці наздоганяє за показником травень 2021 року і навіть січень 2022 року, тому червень може стати місяцем, коли буде встановлений новий рекорд.

Будівельна галузь розквітає

У травні зростання кількості вакансій спостерігається особливо в прифронтових областях та регіонах на заході України. Найбільший приріст, як порівняти з квітнем, був зафіксований у Тернопільській (+17% — 2 171 вакансія), Івано-Франківській (+14% — 2 832), Сумській (+13% — 828), Рівненській (+13% — 1 868) та Харківській (+12% — 3 131) областях.

Лідирувати за кількістю розміщених вакансій продовжують Київська — 28 410, Львівська — 8 781, Дніпропетровська — 8 511, Одеська область — 6 455, продовжує зростати та утримуватися в п'ятірці й Харківщина з 3 131 пропозицією роботи.

"Активний найм у будівельній галузі свідчить про те, що в Україні, попри війну, активно йде будівництво нових й відбудова зруйнованих об’єктів", - підкреслюють аналітики.

Конкуренція вийшла на довоєнний рівень

Рівень конкуренції серед шукачів роботи продовжує знижуватися, а отже, ще більше українців знайшли своє місце на ринку праці. За статистикою системи управління наймом (СУН) Work.ua, у травні конкуренція вийшла на рівень, що спостерігався у лютому 2022 року. Роботодавці переживають непростий період — знайти працівників стає важче, кількість відгуків зменшується.

Найбільша конкуренція на ринку праці залишалася в Київській, Харківській, Вінницькій, Львівській та Чернігівській областях. Найменша спостерігалася у Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Черкаській та Миколаївській областях.

Щодо високо конкурентних посад, то такими були HTML-верстальник, Front-end-програміст, тестувальник, спеціаліст чата, Java-програміст, відеомонтажер, Python-програміст, ретушер, Unity-програміст.

Водночас відчувається дефіцит працівників у медичній галузі, сфері автотранспорту та робочих спеціальностей. Існує потреба у гастроентерологах, лікарях УЗД, завідуючих аптекою, ендоскопістах, ендокринологах, гірниках, оббивачах м'яких меблів, складальниках верху взуття, майстрах шиномонтажу та електрослюсарях.

Вище й вище: середня зарплата зросла на 500 грн

У травні спостерігалося подальше зростання середньої зарплати по Україні, яка склала 16 500 грн. Загалом від початку року зарплата зросла на 10% (з 15 000 до 16 500 грн). Також підросли заробітні плати в окремих регіонах України. Наприклад, в Дніпропетровській області з 15 000 до 16 000 грн, в Київській — з 18 000 до 18 200 грн, а в Одеській — з 15 500 до 16 000 грн.

7 найвищих зарплат за посадами:

52 500 грн — медіабаєр.

40 000 грн — водій-міжнародник.

32 500 грн — ендодонтист.

30 000 грн — керівник будівельного проєкту, менеджер по роботі з супермаркетами, рихтувальник, рієлтор, тонувальник.

29 000 грн — курʼєр з авто.

28 000 грн — координатор зі збуту, регіональний менеджер.

27 550 грн — арматурник, бізнес-аналітик, головний інженер, дизеліст, начальник відділу кадрів.

Зауважимо, аграрний ринок праці відновився на 80% від початку повномасштабного вторгнення. Найбільше пропозицій роботи знаходиться в Київській (515 вакансій), Дніпропетровській (209), Львівській (170) Одеській (143), Вінницькій (133) та Черкаській (129) областях.

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