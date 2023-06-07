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Рынок труда: кого ищут работодатели и какую зарплату предлагают
Украинский рынок труда в последний месяц весны продолжал показывать положительные тенденции. В мае увеличилось количество вакансий и средняя зарплата.
Об этом сообщают аналитики кадрового портала Work.ua.
Отмечается, что в мае компании разместили 90 023 вакансии — рост составил более 9%. Рынок труда догоняет по показателю май 2021 года и даже январь 2022, поэтому июнь может стать месяцем, когда будет установлен новый рекорд.
Строительная отрасль расцветает
В мае рост количества вакансий наблюдается особенно в прифронтовых областях и регионах на западе Украины. Наибольший прирост, если сравнить с апрелем, был зафиксирован в Тернопольской (+17% - 2 171 вакансия), Ивано-Франковской (+14% - 2 832), Сумской (+13% - 828), Ровенской (+13% - 1 868) и Харьковской (+12% - 3131) областях.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Лидировать по количеству размещенных вакансий продолжают Киевская – 28 410, Львовская – 8 781, Днепропетровская – 8 511, Одесская область – 6 455, продолжает расти и содержаться в пятерке и Харьковщина с 3 131 предложением работы.
"Активный наем в строительной отрасли свидетельствует о том, что в Украине, несмотря на войну, активно идет строительство новых и восстановление разрушенных объектов", - подчеркивают аналитики.
Конкуренция вышла на довоенный уровень
Уровень конкуренции среди соискателей работы продолжает снижаться, а значит еще больше украинцев нашли свое место на рынке труда. По статистике системы управления наемом (СУН) Work.ua, в мае конкуренция вышла на уровень, наблюдавшийся в феврале 2022 года. Работодатели переживают непростой период – найти работников становится труднее, количество отзывов уменьшается.
Самая большая конкуренция на рынке труда оставалась в Киевской, Харьковской, Винницкой, Львовской и Черниговской областях. Наименьшее наблюдалось в Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Черкасской и Николаевской областях.
Что касается высоко конкурентных должностей, то такими были HTML-верстальщик, Front-end-программист, тестировщик, специалист чата, Java-программист, видеомонтажер, Python-программист, ретушер, Unity-программист.
В то же время, ощущается дефицит работников в медицинской отрасли, сфере автотранспорта и рабочих специальностей. Существует потребность в гастроэнтерологах, врачах УЗИ, заведующих аптекой, эндоскопистах, эндокринологах, горняках, обывателях мягкой мебели, сборщиках верха обуви, мастерах шиномонтажа и электрослесарях.
Выше и выше: средняя зарплата выросла на 500 грн.
В мае наблюдался дальнейший рост средней зарплаты по Украине, которая составила 16500 грн. В целом, с начала года зарплата выросла на 10% (с 15 000 до 16 500 грн). Также выросли заработные платы в отдельных регионах Украины. Например, в Днепропетровской области с 15 000 до 16 000 грн, в Киевской – с 18 000 до 18 200 грн, а в Одесской – с 15 500 до 16 000 грн.
7 самых высоких зарплат по должностям:
- 52 500 грн - медиабаер.
- 40 000 грн - водитель-международник.
- 32 500 грн - эндодонтист.
- 30 000 грн - руководитель строительного проекта, менеджер по работе с супермаркетами, рихтовщик, риелтор, тонировщик.
- 29 000 грн - курьер с авто.
- 28 000 грн – координатор по сбыту, региональный менеджер.
- 27 550 грн - арматурщик, бизнес-аналитик, главный инженер, дизелист, начальник отдела кадров.
Заметим, что аграрный рынок труда восстановился на 80% от начала полномасштабного вторжения. Больше всего предложений работы находится в Киевской (515 вакансий), Днепропетровской (209), Львовской (170) Одесской (143), Винницкой (133) и Черкасской (129) областях.
Источник фото: ua.depositphotos.com