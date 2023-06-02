- Категория
- Работа и образование
- Дата публикации
-
Рынок труда в Украине: дайджест актуальных вакансий
Каких специалистов ищут работодатели в Украине, читайте в подборке вакансий, созданной Delo.ua совместно с Work.ua и GRC.ua.
Менеджер по работе с клиентами, г. Киев
Осіра в поиске новых сотрудников.
Зарплата: от 15 000 до 80 000 грн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
График работы: Пн – Пт с 8:00 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918449
Ведущий бухгалтер, г. Киев
Schneider Electric – компания по предоставлению цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации для обеспечения эффективности и устойчивого развития. Сейчас Schneider Electric в поисках ведущего бухгалтера.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69920194
Аудитор, г. Киев
ID Legal Group ищет в свою команду аудитора.
Зарплата: по результатам собеседования.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69920102
Чтобы опубликовать свою вакансию, обращайтесь в отдел рекламы:
+380 67 223 0178
[email protected]
Адвокат по уголовному праву, г. Киев
ID Legal Group приглашает в свою команду адвоката по уголовному праву.
Зарплата: по результатам собеседования.
График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69920104
Бухгалтер-эксперт, г. Киев
ID Legal Group приглашает в свою команду бухгалтера-эксперта.
Зарплата: по результатам собеседования.
График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69920103
Директор по развитию бизнеса, г. Киев
Компания DEPS основана в 1991 году и работает на рынке телекоммуникаций. В настоящее время компания приглашает в свою команду директора по развитию.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69920282
Team Lead в кол-центр, г. Винница
Компания Max-Call, колл-центр, работающий на рынке Украины, Молдовы и Грузии, в поиске Team Lead.
Зарплата: от 15 000 до 50 000 грн.
График работы: плавающий, с 8:00 до 16:00, с 14:00 до 22:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919498
Team Lead в колл центр с командой менеджеров, удаленная работа
Компания Max-Call, колл-центр, работающий на рынке Украины, Молдовы и Грузии, в поиске Team Lead с собственной командой опытных менеджеров по продажам (сегмент-товары для дома и повседневной жизни).
Зарплата: не указано.
График работы: плавающий, с 8:00 до 17:00, с 11:00 до 20:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919511
Team Lead с командой менеджеров, удаленная работа
Компания Max-Call, колл-центр, работающий на рынке Украины, Молдовы и Грузии, в поиске Team Lead с собственной командой опытных менеджеров по продажам (сегмент-БАДы).
Зарплата: от 15 000 до 50 000 грн.
График работы: плавающий, с 8:00 до 17:00, с 11:00 до 20:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919513
Students Coordinator
Mate academy – edtech стартап, миссия которого поможет 1 млн человек во всем мире научиться программировать. Пока компания ищет people manager в свою команду.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919217
Кладовщик в магазин, г. Львов
DUS Level приглашает на работу кладовщика.
Зарплата: от 16 000 до 17 000 грн.
График работы: Пн-Пт (9:00—18:00), 2 рабочих Сб в месяц.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919447
Специалист службы безопасности, г. Ивано-Франковск
DUS Level приглашает на работу специалиста по службе безопасности.
Зарплата: от 30 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919434
Менеджер по работе с клиентами, г. Одесса
ООО “Информ Джиси приглашает на работу менеджера по работе с клиентами.
Зарплата: от 18 750 грн.
График работы: 5/2, 10:00 – 19:00 (Сб, Вс – выходные дни).
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916147
Менеджер по снабжению, г. Киев
Многопрофильный холдинг Viland Group приглашает на работу менеджера по снабжению (импорт).
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919485
Главный повар Заведующий производством, г. Днепр
Сеть магазинов "Пан Гурман" приглашает на работу управляющего цехами мини-производства.
Зарплата: от 20 000 грн.
График работы: 5 рабочих дней с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919481
Продавец-кассир, г. Днепр
Сеть магазинов "Пан Гурман" приглашает на работу продавца-кассира.
Зарплата: от 9 000 грн.
График работы: 7/7, 5/2, 3/3.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919252
Промоутер, г. Днепр
Компания "АМТ" приглашает на работу промоутера.
Зарплата: от 6 000 до 12 000 грн.
График работы: Ср – Вс с 10:00 – 19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918152
Менеджера Службы обслуживания клиентов, г. Киев
Компания Sim-Networks Ukraine (дочерняя компания германской Netversor GmbH) приглашает к себе в команду менеджера Службы обслуживания клиентов (Customer Care, IT).
Зарплата: от 15 000 грн.
График работы: посменный.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919610
Помощник директора по развитию (IT), г. Львов
Nvcoding ищет человека на отдаленную позицию помощника директора по развитию (IT services). Компания рассматривает все регионы Украины.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919614
Маркетолог, г. Львов
Сеть пекарен "Ваш Лаваш" приглашает на работу маркетолога.
Зарплата: от 25 000 до 32 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919510
Администратор, г. Львов
В магазинах "Близенько" есть вакансия администратора магазина в нескольких локациях.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919695
Маркетинг директор, Киев/ Львов/ дистанционно (по договоренности)
Кондитерская компания, работающая как в Украине, так и на международном рынке, ищет маркетинг директора.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919801
Копирайтер, дистанционно
Education.ua приглашает на работу копирайера.
Зарплата: 17 000 – 20 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5164030/
Администратор сайта, контент-менеджер, дистанционно
Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Николая Пирогова ищет в свою команду администратора сайта / контент менеджера.
Зарплата: 16 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5180854/
Графический дизайнер, г. Тернополь
Рекламное агентство Go media приглашает на работу графического дизайнера.
Зарплата: 10 000 – 11 000 грн.
График работы: Пн - Пт с 9:00 - 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4507579/
Менеджер по работе с клиентами, методист, г. Запорожье
Учебный центр "Безопасность труда" приглашает на работу менеджера по работе с клиентами.
Зарплата: 10 000 грн.
График работы: с 8:30 - 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3738414/
Повар, г. Одесса
Сеть гипермаркетов "FOZZY" приглашает на работу повара.
Зарплата: 14 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4422864/
Управляющий магазином, г. Ужгород
Symbol приглашает на работу управляющего магазином.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5171135/
Оператор полиграфического оборудования (шелкотрафарет), г. Винница
Бумажный рай приглашает на работу оператора полиграфического оборудования.
Зарплата: 11 000 – 12 000 грн.
График работы: Пн-Пт с 9:00 - 17:00, Сб и Вс-выходные.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5143505/
Project manager направления Web-разработки, г. Киев
Информационные технологии Украины открыли вакансию на должность Project manager в направлении Web-разработки.
Зарплата: 19 000 – 30 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4557828/
Рекрутер, HR-менеджер, г. Львов
Транспортная компания ищет HR-менеджера по подбору персонала и проведению собеседований.
Зарплата: 20 000 – 30 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5017717/
Технический специалист по собственному автомобилю, техник, г. Харьков
Global Tech Service приглашает в команду техника с личным автомобилем в Харькове.
Зарплата: 20 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5054549/
Фармацевт, г. Ивано-Франковск
Медсервис приглашает на работу фармацевтта.
Зарплата: 15 000 – 17 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5179673/
Менеджер ВЭД, г. Чернигов
Производитель продуктов питания Street Soup приглашает на работу менеджера ВЭД.
Зарплата: 10 000 – 25 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5143094/
Оператор почтового отделения, г. Покровск
Новая почта приглашает на работу оператора почтового отделения.
Зарплата: 13 000 – 15 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4921058/
Видеограф, контент-мейкер, г. Кропивницкий
OneByOne – бренд одежды и обуви ищет видео-/контентмейкера.
Зарплата: 17 000 – 22 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 9:00 до18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5173014/
Заведующий аптекой, провизор, фармацевт, г. Николаев
В сеть аптек Соцфарм требуется заведующий аптекой, провизор, фармацевт в одном лице.
Зарплата: 20 000 – 25 000 грн +%.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5181501/
Чтобы опубликовать свою вакансию, обращайтесь в отдел рекламы:
+380 67 223 0178
[email protected]