Рынок труда в Украине: дайджест актуальных вакансий

Каких специалистов ищут работодатели в Украине, читайте в подборке вакансий, созданной Delo.ua совместно с Work.ua и GRC.ua.

Менеджер по работе с клиентами, г. Киев

Осіра в поиске новых сотрудников.

Зарплата: от 15 000 до 80 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 8:00 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918449

Ведущий бухгалтер, г. Киев

Schneider Electric – компания по предоставлению цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации для обеспечения эффективности и устойчивого развития. Сейчас Schneider Electric в поисках ведущего бухгалтера.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69920194

Аудитор, г. Киев

ID Legal Group ищет в свою команду аудитора.

Зарплата: по результатам собеседования.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69920102

Адвокат по уголовному праву, г. Киев

ID Legal Group приглашает в свою команду адвоката по уголовному праву.

Зарплата: по результатам собеседования.

График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69920104

Бухгалтер-эксперт, г. Киев

ID Legal Group приглашает в свою команду бухгалтера-эксперта.

Зарплата: по результатам собеседования.

График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69920103

Директор по развитию бизнеса, г. Киев

Компания DEPS основана в 1991 году и работает на рынке телекоммуникаций. В настоящее время компания приглашает в свою команду директора по развитию.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69920282

Team Lead в кол-центр, г. Винница

Компания Max-Call, колл-центр, работающий на рынке Украины, Молдовы и Грузии, в поиске Team Lead.

Зарплата: от 15 000 до 50 000 грн.

График работы: плавающий, с 8:00 до 16:00, с 14:00 до 22:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919498

Team Lead в колл центр с командой менеджеров, удаленная работа

Компания Max-Call, колл-центр, работающий на рынке Украины, Молдовы и Грузии, в поиске Team Lead с собственной командой опытных менеджеров по продажам (сегмент-товары для дома и повседневной жизни).

Зарплата: не указано.

График работы: плавающий, с 8:00 до 17:00, с 11:00 до 20:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919511

Team Lead с командой менеджеров, удаленная работа

Компания Max-Call, колл-центр, работающий на рынке Украины, Молдовы и Грузии, в поиске Team Lead с собственной командой опытных менеджеров по продажам (сегмент-БАДы).

Зарплата: от 15 000 до 50 000 грн.

График работы: плавающий, с 8:00 до 17:00, с 11:00 до 20:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919513

Students Coordinator

Mate academy – edtech стартап, миссия которого поможет 1 млн человек во всем мире научиться программировать. Пока компания ищет people manager в свою команду.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919217

Кладовщик в магазин, г. Львов

DUS Level приглашает на работу кладовщика.

Зарплата: от 16 000 до 17 000 грн.

График работы: Пн-Пт (9:00—18:00), 2 рабочих Сб в месяц.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919447

Специалист службы безопасности, г. Ивано-Франковск

DUS Level приглашает на работу специалиста по службе безопасности.

Зарплата: от 30 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919434

Менеджер по работе с клиентами, г. Одесса

ООО “Информ Джиси приглашает на работу менеджера по работе с клиентами.

Зарплата: от 18 750 грн.

График работы: 5/2, 10:00 – 19:00 (Сб, Вс – выходные дни).

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916147

Менеджер по снабжению, г. Киев

Многопрофильный холдинг Viland Group приглашает на работу менеджера по снабжению (импорт).

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919485

Главный повар Заведующий производством, г. Днепр

Сеть магазинов "Пан Гурман" приглашает на работу управляющего цехами мини-производства.

Зарплата: от 20 000 грн.

График работы: 5 рабочих дней с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919481

Продавец-кассир, г. Днепр

Сеть магазинов "Пан Гурман" приглашает на работу продавца-кассира.

Зарплата: от 9 000 грн.

График работы: 7/7, 5/2, 3/3.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919252

Промоутер, г. Днепр

Компания "АМТ" приглашает на работу промоутера.

Зарплата: от 6 000 до 12 000 грн.

График работы: Ср – Вс с 10:00 – 19:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918152

Менеджера Службы обслуживания клиентов, г. Киев

Компания Sim-Networks Ukraine (дочерняя компания германской Netversor GmbH) приглашает к себе в команду менеджера Службы обслуживания клиентов (Customer Care, IT).

Зарплата: от 15 000 грн.

График работы: посменный.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919610

Помощник директора по развитию (IT), г. Львов

Nvcoding ищет человека на отдаленную позицию помощника директора по развитию (IT services). Компания рассматривает все регионы Украины.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919614

Маркетолог, г. Львов

Сеть пекарен "Ваш Лаваш" приглашает на работу маркетолога.

Зарплата: от 25 000 до 32 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919510

Администратор, г. Львов

В магазинах "Близенько" есть вакансия администратора магазина в нескольких локациях.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919695

Маркетинг директор, Киев/ Львов/ дистанционно (по договоренности)

Кондитерская компания, работающая как в Украине, так и на международном рынке, ищет маркетинг директора.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919801

Копирайтер, дистанционно

Education.ua приглашает на работу копирайера.

Зарплата: 17 000 – 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5164030/

Администратор сайта, контент-менеджер, дистанционно

Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Николая Пирогова ищет в свою команду администратора сайта / контент менеджера.

Зарплата: 16 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5180854/

Графический дизайнер, г. Тернополь

Рекламное агентство Go media приглашает на работу графического дизайнера.

Зарплата: 10 000 – 11 000 грн.

График работы: Пн - Пт с 9:00 - 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4507579/

Менеджер по работе с клиентами, методист, г. Запорожье

Учебный центр "Безопасность труда" приглашает на работу менеджера по работе с клиентами.

Зарплата: 10 000 грн.

График работы: с 8:30 - 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3738414/

Повар, г. Одесса

Сеть гипермаркетов "FOZZY" приглашает на работу повара.

Зарплата: 14 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4422864/

Управляющий магазином, г. Ужгород

Symbol приглашает на работу управляющего магазином.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5171135/

Оператор полиграфического оборудования (шелкотрафарет), г. Винница

Бумажный рай приглашает на работу оператора полиграфического оборудования.

Зарплата: 11 000 – 12 000 грн.

График работы: Пн-Пт с 9:00 - 17:00, Сб и Вс-выходные.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5143505/

Project manager направления Web-разработки, г. Киев

Информационные технологии Украины открыли вакансию на должность Project manager в направлении Web-разработки.

Зарплата: 19 000 – 30 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4557828/

Рекрутер, HR-менеджер, г. Львов

Транспортная компания ищет HR-менеджера по подбору персонала и проведению собеседований.

Зарплата: 20 000 – 30 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5017717/

Технический специалист по собственному автомобилю, техник, г. Харьков

Global Tech Service приглашает в команду техника с личным автомобилем в Харькове.

Зарплата: 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5054549/

Фармацевт, г. Ивано-Франковск

Медсервис приглашает на работу фармацевтта.

Зарплата: 15 000 – 17 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5179673/

Менеджер ВЭД, г. Чернигов

Производитель продуктов питания Street Soup приглашает на работу менеджера ВЭД.

Зарплата: 10 000 – 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5143094/

Оператор почтового отделения, г. Покровск

Новая почта приглашает на работу оператора почтового отделения.

Зарплата: 13 000 – 15 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4921058/

Видеограф, контент-мейкер, г. Кропивницкий

OneByOne – бренд одежды и обуви ищет видео-/контентмейкера.

Зарплата: 17 000 – 22 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 9:00 до18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5173014/

Заведующий аптекой, провизор, фармацевт, г. Николаев

В сеть аптек Соцфарм требуется заведующий аптекой, провизор, фармацевт в одном лице.

Зарплата: 20 000 – 25 000 грн +%.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5181501/