Швея, менеджер по продажам и медсестра: подборка актуальных вакансий по всей Украине

Delo.ua совместно с Work.ua да GRC.ua создали подборку вакансий офисной и дистанционной работы.

Продавец-консультант, г. Киев

В связи с расширением локации Hamon baby открыта вакансия продавца-консультанта продуктовых товаров (направление азиатской кухни).

Заработная плата: от 1000 гривен смена +бонус.

График работы: 6/1,5/2 с 8:00 до 18:00.

Контакты: Александр, 0936258943

Специалист по интернет-рекламе, г. Киев

Киевская Академия наук ищет специалиста по интернет-рекламе.

Зарплата: 15 000 – 25 000 грн.

График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5143008/

Сервисный инженер, г. Киев

Компания ООО МЕТРО ПЭЙ - украинская fintech-компания, ищет сервисного инженера.

Зарплата: 15 000 грн.

График работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5071283/

Администратор рецепции, г. Киев

DOGODA — загородный комплекс для работы и досуга, расположенный в селе Дзвинково, Киевской области, приглашает на работу администратора.

Зарплата: 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4995588/

Менеджер по продажам, г. Днепр

Торгово-производственная компания MultiConnect приглашает на работу менеджера по продажам.

Зарплата: 15 000 – 35 000 грн.

График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5092174/

Кладовщик, г. Днепр

Торгово-инжиниринговая сеть "Водаленд Украина" - отечественный производитель и поставщик систем поверхностного и внутреннего водоотведения, локальных очистных сооружений и материалов для благоустройства территорий, приглашает на работу кладовщика.

Зарплата: 19 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3444297/

Специалист по договорной работе, г. Днепр

ООО "ДНЕПРОУНИВЕРСАЛ" приглашает в свою команду специалиста по договорной работе.

Зарплата: 15 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4803532/

Швея, г. Львов

В связи с расширением производства приглашается на работу швея, раскройник, технолог в лабораторию.

Зарплата: 16 000 – 23 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 8:00 до 16:30.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5067021/

Специалист по обработке документов, г. Львов

ПриватБанк приглашает на работу специалиста по обработке документов.

Зарплата: 19 100 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5151937/

Комплектовщик товаров, г. Львов

Компания "SAVSERVICE" - национальный дистрибьютор продовольственной и непродовольственной группы товаров отечественных и мировых производителей, приглашает на работу комплектовщика товаров на склад.

Зарплата: 14 000 – 14 500 грн.

График работы: 2 дня дневная смена 08:00-20:00, 2 дня ночная смена 20:00-08:00, 2 дня выходные.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5128971/

Заместитель управляющего, г. Харьков

Comfy приглашает на работу заместителя управляющего.

Зарплата: 20 000 – 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5143892/

Медсестра, г. Харьков

Европейской медицинской лаборатории "Cинево Украина", входящей в шведскую группу компаний медицинского холдинга "Medicover", нужна медсестра.

Зарплата: 15 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 7:00 до 13:00 и с 7:00 до 16:00, в субботу с 7:30 до 14:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5068038/

Менеджер по продажам, г. Харьков

Компания по производству, оптовой и розничной торговле товаров для электромонтажа приглашает на работу менеджера по продажам.

Зарплата: 20 000 – 40 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5153009/

Бухгалтер, г. Одесса

Требуется бухгалтер в компанию ООО "Агрохолдинг Дис".

Зарплата: 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3277022/

Специалист участка, грузчик, г. Одесса

Новая почта приглашает на работу грузчика, специалиста участка.

Зарплата: 15 000 – 18 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5110843/

Кассир, г. Одесса

Le Silpo приглашает на работу кассира.

Зарплата: 12 360 – 14 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4893839/

Продавец-кассир, оператор АЗК, г. Запорожье

ОККО приглашает на работу продавца-кассира, оператора АЗК.

Зарплата: 10 000 – 13 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4192567/

Охранница в магазин, г. Запорожье

Мультимаркет Аврора приглашает на работу охранника.

Зарплата: 12 700 – 16 800 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5124675/

Ювелирный фотограф, г. Запорожье

"Золотий Вік" ищет ювелирного фотографа.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5142881/

Контент-менеджер

Education.ua ищет контент-менеджера.

Зарплата: 17 000 – 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5117024/

HR-менеджер

Для работы в интернет-магазине "Маркет мебели" требуется HR-менеджер.

Зарплата: 18 000 – 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5149260/

Оператор контакт-центра

На проект lifecell (входная линия) требуется оператор контакт-центра.

Зарплата: 10 000 – 14 000 грн.

График работы: Пн – Пт с рабочими сменами от 6 часов (утренние, дневные, вечерние, ночные), выходные – плавающие.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5079796/

Бухгалтер, г. Киев

ООО "Ранбакси Фармасьютикалс Украина" приглашает на работу бухгалтера.

Зарплата: от 25 000 до 30 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916719

Head of Marketing (fintech), г. Киев

Tamga – это международная fintech компания, приглашающая на работу Head of Marketing (fintech).

Заработная плата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917137

Главный бухгалтер/Финансовый менеджер, г. Киев

Представительство европейской компании, поставляющей и обслуживающей промышленное оборудование, приглашает на работу главного бухгалтера.

Зарплата: не указано.

График работы: 5/2; с 08:00 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69915843

Ассистент/Ассистентка проекта, г. Киев

Команда общественной организации #stop_sexтинг (образовательная инициатива по безопасности детей в интернете) ищет ассистент руководителя.

Зарплата: не указано.

График работы: работа full-time (40 ч в неделю), 4 дня онлайн, один в офисе.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917159

Руководитель строительного проекта, г. Киев

TARYAN GROUP с приглашает в команду руководителя строительного проекта для реализации нового проекта NVER компании TARYAN GROUP.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917309

Руководитель департамента продаж и развития дилерской сети, г. Киев

ООО "СУБАРУ УКРАИНА", международная компания-импортер японских автомобилей, расширяет команду и объявляет набор на должность руководителя департамента продаж и развития дилерской сети.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917641

Технолог по агрономии, г. Ровно

Группа компаний "Аграрные системные технологии" (AST), специализирующаяся на выращивании, переработке, продаже зерновых культур, объявляет конкурс на вакансию технолога по агрономии.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69915912

Менеджер по продажам аналитического оборудования, г. Киев

Компания ЧП "Лабтек" является официальным и уполномоченным представителем аналитического оборудования Датской компании Foss Analytics A/S и итальянского производителя автоматических пробоотборников зерна DV Stork, приглашает на работу менеджера по продажам аналитического оборудования.

Зарплата: от 25 000 до 50 000 грн.

График работы: Пн-Пт, с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69915613

Финансовый аналитик, г. Киев

Компания "Сона-Фармаксим" приглашает на работу финансового аналитика.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917676

Переводчик со знанием немецкого/чешского/испанского языка, г. Киев

В IT-компанию требуется переводчик.

Зарплата: от 35 000 до 80 000 грн.

График работы: 5/2 с 10:00 до 19:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916156

Младший аудитор, г. Киев

Консалтинговая компания EBS приглашает на работу младшего аудитора.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911695

Менеджер по работе с клиентами, г. Киев

Promivest приглашает на работу менеджера по работе с клиентами.

Зарплата: от 25 000 до 40 000 грн.

График работы: Пн-Пт с 10:00 до 19:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917678

Репетитор английского языка

AntiSchool объявляет о наборе репетиторов английского языка.

Зарплата: от 15 000 до 30 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918053

Промоутер, г. Днепр

Компания "АМТ" приглашает на работу промоутера.

Зарплата: от 6 000 до 12 000 грн.

График работы: Ср – Вс с 10:00 до 19:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918152

Деминерка/Деминер по обнаружению взрывоопасных предметов, г. Николаев

ХАЛО Траст предлагает новую карьеру в международной организации, помогающей населению, пострадавшему от войны. ХАЛО – гуманитарная организация, занимающаяся разминированием. В настоящее время компания приглашает на работу деминерку/деминера по обнаружению взрывоопасных предметов.

Зарплата: от 30 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918023

Менеджер по продажам аналитического оборудования, г. Киев

Компания ЧП "Лабтек" является официальным и уполномоченным представителем аналитического оборудования Датской компании Foss Analytics A/S и итальянского производителя автоматических пробоотборников зерна DV Stork. В настоящее время компания ищет менеджера по продажам аналитического оборудования.

Зарплата: от 25 000 до 50 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69915613

Заместитель руководителя кредитного центра, г. Киев

Activitis – финансовая компания на рынке небанковских финансовых услуг Украины по финансированию корпоративного, среднего и малого бизнеса. Компания приглашает на работу заместителя управляющего кредитного центра.

Зарплата: не указано.

График работы: с 10:00 до 19:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69914847