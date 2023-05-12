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Швея, менеджер по продажам и медсестра: подборка актуальных вакансий по всей Украине
Продавец-консультант, г. Киев
В связи с расширением локации Hamon baby открыта вакансия продавца-консультанта продуктовых товаров (направление азиатской кухни).
Заработная плата: от 1000 гривен смена +бонус.Подписывайтесь на наш Telegram канал
График работы: 6/1,5/2 с 8:00 до 18:00.
Контакты: Александр, 0936258943
Специалист по интернет-рекламе, г. Киев
Киевская Академия наук ищет специалиста по интернет-рекламе.
Зарплата: 15 000 – 25 000 грн.
График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5143008/
Сервисный инженер, г. Киев
Компания ООО МЕТРО ПЭЙ - украинская fintech-компания, ищет сервисного инженера.
Зарплата: 15 000 грн.
График работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5071283/
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+380 67 223 0178
[email protected]
Администратор рецепции, г. Киев
DOGODA — загородный комплекс для работы и досуга, расположенный в селе Дзвинково, Киевской области, приглашает на работу администратора.
Зарплата: 20 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4995588/
Менеджер по продажам, г. Днепр
Торгово-производственная компания MultiConnect приглашает на работу менеджера по продажам.
Зарплата: 15 000 – 35 000 грн.
График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5092174/
Кладовщик, г. Днепр
Торгово-инжиниринговая сеть "Водаленд Украина" - отечественный производитель и поставщик систем поверхностного и внутреннего водоотведения, локальных очистных сооружений и материалов для благоустройства территорий, приглашает на работу кладовщика.
Зарплата: 19 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3444297/
Специалист по договорной работе, г. Днепр
ООО "ДНЕПРОУНИВЕРСАЛ" приглашает в свою команду специалиста по договорной работе.
Зарплата: 15 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4803532/
Швея, г. Львов
В связи с расширением производства приглашается на работу швея, раскройник, технолог в лабораторию.
Зарплата: 16 000 – 23 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 8:00 до 16:30.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5067021/
Специалист по обработке документов, г. Львов
ПриватБанк приглашает на работу специалиста по обработке документов.
Зарплата: 19 100 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5151937/
Комплектовщик товаров, г. Львов
Компания "SAVSERVICE" - национальный дистрибьютор продовольственной и непродовольственной группы товаров отечественных и мировых производителей, приглашает на работу комплектовщика товаров на склад.
Зарплата: 14 000 – 14 500 грн.
График работы: 2 дня дневная смена 08:00-20:00, 2 дня ночная смена 20:00-08:00, 2 дня выходные.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5128971/
Заместитель управляющего, г. Харьков
Comfy приглашает на работу заместителя управляющего.
Зарплата: 20 000 – 25 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5143892/
Медсестра, г. Харьков
Европейской медицинской лаборатории "Cинево Украина", входящей в шведскую группу компаний медицинского холдинга "Medicover", нужна медсестра.
Зарплата: 15 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 7:00 до 13:00 и с 7:00 до 16:00, в субботу с 7:30 до 14:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5068038/
Менеджер по продажам, г. Харьков
Компания по производству, оптовой и розничной торговле товаров для электромонтажа приглашает на работу менеджера по продажам.
Зарплата: 20 000 – 40 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5153009/
Бухгалтер, г. Одесса
Требуется бухгалтер в компанию ООО "Агрохолдинг Дис".
Зарплата: 25 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3277022/
Специалист участка, грузчик, г. Одесса
Новая почта приглашает на работу грузчика, специалиста участка.
Зарплата: 15 000 – 18 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5110843/
Кассир, г. Одесса
Le Silpo приглашает на работу кассира.
Зарплата: 12 360 – 14 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4893839/
Продавец-кассир, оператор АЗК, г. Запорожье
ОККО приглашает на работу продавца-кассира, оператора АЗК.
Зарплата: 10 000 – 13 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4192567/
Охранница в магазин, г. Запорожье
Мультимаркет Аврора приглашает на работу охранника.
Зарплата: 12 700 – 16 800 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5124675/
Ювелирный фотограф, г. Запорожье
"Золотий Вік" ищет ювелирного фотографа.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5142881/
Контент-менеджер
Education.ua ищет контент-менеджера.
Зарплата: 17 000 – 20 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5117024/
HR-менеджер
Для работы в интернет-магазине "Маркет мебели" требуется HR-менеджер.
Зарплата: 18 000 – 25 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5149260/
Оператор контакт-центра
На проект lifecell (входная линия) требуется оператор контакт-центра.
Зарплата: 10 000 – 14 000 грн.
График работы: Пн – Пт с рабочими сменами от 6 часов (утренние, дневные, вечерние, ночные), выходные – плавающие.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5079796/
Бухгалтер, г. Киев
ООО "Ранбакси Фармасьютикалс Украина" приглашает на работу бухгалтера.
Зарплата: от 25 000 до 30 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916719
Head of Marketing (fintech), г. Киев
Tamga – это международная fintech компания, приглашающая на работу Head of Marketing (fintech).
Заработная плата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917137
Главный бухгалтер/Финансовый менеджер, г. Киев
Представительство европейской компании, поставляющей и обслуживающей промышленное оборудование, приглашает на работу главного бухгалтера.
Зарплата: не указано.
График работы: 5/2; с 08:00 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69915843
Ассистент/Ассистентка проекта, г. Киев
Команда общественной организации #stop_sexтинг (образовательная инициатива по безопасности детей в интернете) ищет ассистент руководителя.
Зарплата: не указано.
График работы: работа full-time (40 ч в неделю), 4 дня онлайн, один в офисе.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917159
Руководитель строительного проекта, г. Киев
TARYAN GROUP с приглашает в команду руководителя строительного проекта для реализации нового проекта NVER компании TARYAN GROUP.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917309
Руководитель департамента продаж и развития дилерской сети, г. Киев
ООО "СУБАРУ УКРАИНА", международная компания-импортер японских автомобилей, расширяет команду и объявляет набор на должность руководителя департамента продаж и развития дилерской сети.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917641
Технолог по агрономии, г. Ровно
Группа компаний "Аграрные системные технологии" (AST), специализирующаяся на выращивании, переработке, продаже зерновых культур, объявляет конкурс на вакансию технолога по агрономии.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69915912
Менеджер по продажам аналитического оборудования, г. Киев
Компания ЧП "Лабтек" является официальным и уполномоченным представителем аналитического оборудования Датской компании Foss Analytics A/S и итальянского производителя автоматических пробоотборников зерна DV Stork, приглашает на работу менеджера по продажам аналитического оборудования.
Зарплата: от 25 000 до 50 000 грн.
График работы: Пн-Пт, с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69915613
Финансовый аналитик, г. Киев
Компания "Сона-Фармаксим" приглашает на работу финансового аналитика.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917676
Переводчик со знанием немецкого/чешского/испанского языка, г. Киев
В IT-компанию требуется переводчик.
Зарплата: от 35 000 до 80 000 грн.
График работы: 5/2 с 10:00 до 19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916156
Младший аудитор, г. Киев
Консалтинговая компания EBS приглашает на работу младшего аудитора.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911695
Менеджер по работе с клиентами, г. Киев
Promivest приглашает на работу менеджера по работе с клиентами.
Зарплата: от 25 000 до 40 000 грн.
График работы: Пн-Пт с 10:00 до 19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917678
Репетитор английского языка
AntiSchool объявляет о наборе репетиторов английского языка.
Зарплата: от 15 000 до 30 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918053
Промоутер, г. Днепр
Компания "АМТ" приглашает на работу промоутера.
Зарплата: от 6 000 до 12 000 грн.
График работы: Ср – Вс с 10:00 до 19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918152
Деминерка/Деминер по обнаружению взрывоопасных предметов, г. Николаев
ХАЛО Траст предлагает новую карьеру в международной организации, помогающей населению, пострадавшему от войны. ХАЛО – гуманитарная организация, занимающаяся разминированием. В настоящее время компания приглашает на работу деминерку/деминера по обнаружению взрывоопасных предметов.
Зарплата: от 30 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918023
Менеджер по продажам аналитического оборудования, г. Киев
Компания ЧП "Лабтек" является официальным и уполномоченным представителем аналитического оборудования Датской компании Foss Analytics A/S и итальянского производителя автоматических пробоотборников зерна DV Stork. В настоящее время компания ищет менеджера по продажам аналитического оборудования.
Зарплата: от 25 000 до 50 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69915613
Заместитель руководителя кредитного центра, г. Киев
Activitis – финансовая компания на рынке небанковских финансовых услуг Украины по финансированию корпоративного, среднего и малого бизнеса. Компания приглашает на работу заместителя управляющего кредитного центра.
Зарплата: не указано.
График работы: с 10:00 до 19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69914847
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