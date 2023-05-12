Швачка, менеджер з продажу та медсестра: добірка актуальних вакансій по всій Україні

Delo.ua спільно з Work.ua та GRC.ua створили добірку вакансій офісної та дистанційної роботи.

Продавець-консультант, м. Київ

В зв'язку з розширенням локації Hamon baby відкрита вакансія продавця-консультанта продуктових товарів (направлення пан азійської кухні).

Заробітна плата: від 1000 гривень зміна +бонус.

Графік роботи: 6/1,5/2 з 8:00 до 18:00.

Контакти: Олександр, 0936258943

Спеціаліст з інтернет-реклами, м. Київ

Київська Академія наук шукає спеціаліста з інтернет-реклами.

Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5143008/

Сервісний інженер, м. Київ

Компанія ТОВ МЕТРО ПЕЙ — українська fintech-компанія, шукає сервісного інженера.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5071283/

Адміністратор рецепції, м. Київ

DOGODA — заміський комплекс для роботи та дозвілля, розташований в селі Дзвінкове, Київської області, запрошує на роботу адміністратора.

Заробітна плата: 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4995588/

Менеджер з продажу, м. Дніпро

Торгово-виробнича компанія MultiConnect запрошує на роботу менеджера з продажу.

Заробітна плата: 15 000 – 35 000 грн.

Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5092174/

Комірник, м. Дніпро

Торгово-інжинірингова мережа "Водаленд Україна" — вітчизняний виробник і постачальник систем поверхневого і внутрішнього водовідведення, локальних очисних споруд та матеріалів для благоустрою територій, запрошує на роботу комірника.

Заробітна плата: 19 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3444297/

Фахівець з договірної роботи, м. Дніпро

ТОВ "ДНІПРОУНІВЕРСАЛ" запрошує до своєї команди фахівця з договірної роботи.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4803532/

Швачка, м. Львів

У зв’язку із розширенням виробництва запрошується на роботу швачка, розкрійник, технолог у лабораторію.

Заробітна плата: 16 000 – 23 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 8:00 до 16:30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5067021/

Спеціаліст з обробки документів, м. Львів

ПриватБанк запрошує на роботу спеціаліста з обробки документів.

Заробітна плата: 19 100 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5151937/

Комплектувальник товарів, м. Львів

Компанія "SAVSERVICE" — національний дистрибутор продовольчої та непродовольчої групи товарів вітчизняних та світових виробників, запрошує на роботу комплектувальника товарів на склад.

Заробітна плата: 14 000 – 14 500 грн.

Графік роботи: 2 дні денна зміна 08:00—20:00, 2 дні нічна зміна 20:00—08:00, 2 дні вихідні.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5128971/

Заступник керуючого, м. Харків

Comfy запрошує на роботу заступника керуючого.

Заробітна плата: 20 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5143892/

Медсестра, м. Харків

Європейській медичній лабораторії "Cінево Україна", що входить у шведську групу компаній медичного холдингу "Medicover", потрібна медсестра.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 7:00 до 13:00 та з 7:00 до 16:00, в суботу з 7:30 до 14:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5068038/

Менеджер з продажу, м. Харків

Компанія з виробництва, оптової і роздрібної торгівлі товарів для електромонтажу, запрошує на роботу менеджера з продажу.

Заробітна плата: 20 000 – 40 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5153009/

Бухгалтер, м. Одеса

Потрібен бухгалтер у компанію ТОВ "Агрохолдинг Діс".

Заробітна плата: 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3277022/

Фахівець ділянки, вантажник, м. Одеса

Нова пошта запрошує на роботу вантажника, фахівця ділянки.

Заробітна плата: 15 000 – 18 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5110843/

Касир, м. Одеса

Le Silpo запрошує на роботу касира.

Заробітна плата: 12 360 – 14 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4893839/

Продавець-касир, оператор АЗК, м. Запоріжжя

ОККО запрошує на роботу продавця-касира, оператора АЗК.

Заробітна плата: 10 000 – 13 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4192567/

Охоронниця, охоронник в магазин, м. Запоріжжя

Мультимаркет Аврора запрошує на роботу охоронника.

Заробітна плата: 12 700 – 16 800 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5124675/

Ювелірний фотограф, м. Запоріжжя

"Золотий Вік" шукає ювелірного фотографа.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5142881/

Контент-менеджер

Education.ua шукає контент-менеджера.

Заробітна плата: 17 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5117024/

HR-менеджер

Для роботи в інтернет-магазині "Маркет меблів" потрібен HR-менеджер.

Заробітна плата: 18 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5149260/

Оператор контакт-центру

На проєкт lifecell (вхідна лінія) потрібен оператор контакт-центру.

Заробітна плата: 10 000 – 14 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з робочими змінами від 6 годин (ранкові, денні, вечірні, нічні), вихідні - плаваючі.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5079796/

Бухгалтер, м. Київ

ТОВ "Ранбаксі Фармасьютікалс Україна" запрошує на роботу бухгалтера.

Заробітна плата: від 25 000 до 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916719

Head of Marketing (fintech), м. Київ

Tamga – це міжнародна fintech компанія, запрошує на роботу Head of Marketing (fintech).

Заробітна плата: не казано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917137

Головний бухгалтер / Фінансовий менеджер, м. Київ

Представництво європейської компанії, яка постачає та обслуговує промислове обладнання, запрошує на роботу головного бухгалтера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5/2; з 08:00 по 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915843

Асистент / Асистентка проєкту, м. Київ

Команда громадської організації #stop_sexтинг (освітня ініціятива щодо безпеки дітей в інтернеті) шукає асистент/ку керівника.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: робота full-time (40 год на тиждень), 4 дні онлайн, один в офісі.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917159

Керівник будівельного проекту, м. Київ

TARYAN GROUP запрошує до команди керівника будівельного проекту для реалізації нового проекту NVER компанії TARYAN GROUP.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917309

Керівник департаменту продажів та розвитку дилерської мережі, м. Київ

ТОВ "СУБАРУ УКРАЇНА", міжнародна компанія-імпортер японських автомобілів, розширює команду і оголошує набір на посаду керівника департаменту продажів та розвитку дилерської мережі.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917641

Технолог з агрономії, м. Рівне

Група компаній "Аграрні системні технології" (AST), що спеціалізується на вирощуванні, переробці, продажу зернових культур, оголошує конкурс на вакансію технолога з агрономії.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915912

Менеджер з продажів аналітичного обладнання, м. Київ

Компанія ПП "Лабтек", є офіційним та уповноваженим представником аналітичного обладнання Датської компанії Foss Analytics A/S та італійського виробника автоматичних пробовідбірників зерна DV Stork, запрошує на роботу менеджера з продажіваналітичного обладнання.

Заробітна плата: від 25 000 до 50 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт, з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915613

Фінансовий аналітик, м. Київ

Компанія "Сона-фармексім" запрошує на роботу фінансового аналітика.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917676

Перекладач зі знанням німецької / чеської / іспанської мови, м. Київ

В IT-компанію потрібен перекладач.

Заробітна плата: від 35 000 до 80 000 грн.

Графік роботи: 5/2 з 10:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916156

Молодший аудитор, м. Київ

Консалтингова компанія EBS запрошує на роботу молодшого аудитора.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911695

Менеджер по роботі з клієнтами, м. Київ

Promivest запрошує на роботу менеджера по роботі з клієнтами.

Заробітна плата: від 25 000 до 40 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 10:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917678

Репетитор англійської мови

AntiSchool оголошує набір репетиторів англійської мови.

Заробітна плата: від 15 000 до 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918053

Промоутер, м. Дніпро

Компанія "АМТ" запрошує на роботу промоутера.

Заробітна плата: від 6 000 до 12 000 грн.

Графік роботи: Ср - Нд з 10:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918152

Демінерка / Демінер з виявлення вибухонебезпечних предметів, м. Миколаїв

ХАЛО Траст пропонує нову кар’єру в міжнародній організації, яка допомагає населенню, постраждалому від війни. ХАЛО – гуманітарна організація, яка займається розмінуванням. Наразі компанія запрошує на роботу демінерку / демінера з виявлення вибухонебезпечних предметів.

Заробітна плата: від 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918023

Менеджер з продажів аналітичного обладнання, м. Київ

Компанія ПП "Лабтек", є офіційним та уповноваженим представником аналітичного обладнання Датської компанії Foss Analytics A/S та італійського виробника автоматичних пробовідбірників зерна DV Stork. Наразі компанія шукає менеджера з продажу аналітичного обладнання.

Заробітна плата: від 25 000 до 50 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915613

Заступник керівника кредтного центру, м. Київ

Activitis - фінансова компанія на ринку небанківських фінансових послуг України з фінансування корпоративного, середнього та малого бізнесу. Компанія запрошує на роботу заступника керівника кредитного центру.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: з 10:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914847