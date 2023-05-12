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Швачка, менеджер з продажу та медсестра: добірка актуальних вакансій по всій Україні
Продавець-консультант, м. Київ
В зв'язку з розширенням локації Hamon baby відкрита вакансія продавця-консультанта продуктових товарів (направлення пан азійської кухні).
Заробітна плата: від 1000 гривень зміна +бонус.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Графік роботи: 6/1,5/2 з 8:00 до 18:00.
Контакти: Олександр, 0936258943
Спеціаліст з інтернет-реклами, м. Київ
Київська Академія наук шукає спеціаліста з інтернет-реклами.
Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5143008/
Сервісний інженер, м. Київ
Компанія ТОВ МЕТРО ПЕЙ — українська fintech-компанія, шукає сервісного інженера.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5071283/
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]
Адміністратор рецепції, м. Київ
DOGODA — заміський комплекс для роботи та дозвілля, розташований в селі Дзвінкове, Київської області, запрошує на роботу адміністратора.
Заробітна плата: 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4995588/
Менеджер з продажу, м. Дніпро
Торгово-виробнича компанія MultiConnect запрошує на роботу менеджера з продажу.
Заробітна плата: 15 000 – 35 000 грн.
Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5092174/
Комірник, м. Дніпро
Торгово-інжинірингова мережа "Водаленд Україна" — вітчизняний виробник і постачальник систем поверхневого і внутрішнього водовідведення, локальних очисних споруд та матеріалів для благоустрою територій, запрошує на роботу комірника.
Заробітна плата: 19 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3444297/
Фахівець з договірної роботи, м. Дніпро
ТОВ "ДНІПРОУНІВЕРСАЛ" запрошує до своєї команди фахівця з договірної роботи.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 09:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4803532/
Швачка, м. Львів
У зв’язку із розширенням виробництва запрошується на роботу швачка, розкрійник, технолог у лабораторію.
Заробітна плата: 16 000 – 23 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 8:00 до 16:30.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5067021/
Спеціаліст з обробки документів, м. Львів
ПриватБанк запрошує на роботу спеціаліста з обробки документів.
Заробітна плата: 19 100 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5151937/
Комплектувальник товарів, м. Львів
Компанія "SAVSERVICE" — національний дистрибутор продовольчої та непродовольчої групи товарів вітчизняних та світових виробників, запрошує на роботу комплектувальника товарів на склад.
Заробітна плата: 14 000 – 14 500 грн.
Графік роботи: 2 дні денна зміна 08:00—20:00, 2 дні нічна зміна 20:00—08:00, 2 дні вихідні.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5128971/
Заступник керуючого, м. Харків
Comfy запрошує на роботу заступника керуючого.
Заробітна плата: 20 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5143892/
Медсестра, м. Харків
Європейській медичній лабораторії "Cінево Україна", що входить у шведську групу компаній медичного холдингу "Medicover", потрібна медсестра.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 7:00 до 13:00 та з 7:00 до 16:00, в суботу з 7:30 до 14:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5068038/
Менеджер з продажу, м. Харків
Компанія з виробництва, оптової і роздрібної торгівлі товарів для електромонтажу, запрошує на роботу менеджера з продажу.
Заробітна плата: 20 000 – 40 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5153009/
Бухгалтер, м. Одеса
Потрібен бухгалтер у компанію ТОВ "Агрохолдинг Діс".
Заробітна плата: 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3277022/
Фахівець ділянки, вантажник, м. Одеса
Нова пошта запрошує на роботу вантажника, фахівця ділянки.
Заробітна плата: 15 000 – 18 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5110843/
Касир, м. Одеса
Le Silpo запрошує на роботу касира.
Заробітна плата: 12 360 – 14 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4893839/
Продавець-касир, оператор АЗК, м. Запоріжжя
ОККО запрошує на роботу продавця-касира, оператора АЗК.
Заробітна плата: 10 000 – 13 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4192567/
Охоронниця, охоронник в магазин, м. Запоріжжя
Мультимаркет Аврора запрошує на роботу охоронника.
Заробітна плата: 12 700 – 16 800 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5124675/
Ювелірний фотограф, м. Запоріжжя
"Золотий Вік" шукає ювелірного фотографа.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5142881/
Контент-менеджер
Education.ua шукає контент-менеджера.
Заробітна плата: 17 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5117024/
HR-менеджер
Для роботи в інтернет-магазині "Маркет меблів" потрібен HR-менеджер.
Заробітна плата: 18 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5149260/
Оператор контакт-центру
На проєкт lifecell (вхідна лінія) потрібен оператор контакт-центру.
Заробітна плата: 10 000 – 14 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з робочими змінами від 6 годин (ранкові, денні, вечірні, нічні), вихідні - плаваючі.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5079796/
Бухгалтер, м. Київ
ТОВ "Ранбаксі Фармасьютікалс Україна" запрошує на роботу бухгалтера.
Заробітна плата: від 25 000 до 30 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916719
Head of Marketing (fintech), м. Київ
Tamga – це міжнародна fintech компанія, запрошує на роботу Head of Marketing (fintech).
Заробітна плата: не казано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917137
Головний бухгалтер / Фінансовий менеджер, м. Київ
Представництво європейської компанії, яка постачає та обслуговує промислове обладнання, запрошує на роботу головного бухгалтера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 5/2; з 08:00 по 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915843
Асистент / Асистентка проєкту, м. Київ
Команда громадської організації #stop_sexтинг (освітня ініціятива щодо безпеки дітей в інтернеті) шукає асистент/ку керівника.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: робота full-time (40 год на тиждень), 4 дні онлайн, один в офісі.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917159
Керівник будівельного проекту, м. Київ
TARYAN GROUP запрошує до команди керівника будівельного проекту для реалізації нового проекту NVER компанії TARYAN GROUP.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917309
Керівник департаменту продажів та розвитку дилерської мережі, м. Київ
ТОВ "СУБАРУ УКРАЇНА", міжнародна компанія-імпортер японських автомобілів, розширює команду і оголошує набір на посаду керівника департаменту продажів та розвитку дилерської мережі.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917641
Технолог з агрономії, м. Рівне
Група компаній "Аграрні системні технології" (AST), що спеціалізується на вирощуванні, переробці, продажу зернових культур, оголошує конкурс на вакансію технолога з агрономії.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915912
Менеджер з продажів аналітичного обладнання, м. Київ
Компанія ПП "Лабтек", є офіційним та уповноваженим представником аналітичного обладнання Датської компанії Foss Analytics A/S та італійського виробника автоматичних пробовідбірників зерна DV Stork, запрошує на роботу менеджера з продажіваналітичного обладнання.
Заробітна плата: від 25 000 до 50 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт, з 09:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915613
Фінансовий аналітик, м. Київ
Компанія "Сона-фармексім" запрошує на роботу фінансового аналітика.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917676
Перекладач зі знанням німецької / чеської / іспанської мови, м. Київ
В IT-компанію потрібен перекладач.
Заробітна плата: від 35 000 до 80 000 грн.
Графік роботи: 5/2 з 10:00 до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916156
Молодший аудитор, м. Київ
Консалтингова компанія EBS запрошує на роботу молодшого аудитора.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911695
Менеджер по роботі з клієнтами, м. Київ
Promivest запрошує на роботу менеджера по роботі з клієнтами.
Заробітна плата: від 25 000 до 40 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 10:00 до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917678
Репетитор англійської мови
AntiSchool оголошує набір репетиторів англійської мови.
Заробітна плата: від 15 000 до 30 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918053
Промоутер, м. Дніпро
Компанія "АМТ" запрошує на роботу промоутера.
Заробітна плата: від 6 000 до 12 000 грн.
Графік роботи: Ср - Нд з 10:00 до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918152
Демінерка / Демінер з виявлення вибухонебезпечних предметів, м. Миколаїв
ХАЛО Траст пропонує нову кар’єру в міжнародній організації, яка допомагає населенню, постраждалому від війни. ХАЛО – гуманітарна організація, яка займається розмінуванням. Наразі компанія запрошує на роботу демінерку / демінера з виявлення вибухонебезпечних предметів.
Заробітна плата: від 30 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918023
Менеджер з продажів аналітичного обладнання, м. Київ
Компанія ПП "Лабтек", є офіційним та уповноваженим представником аналітичного обладнання Датської компанії Foss Analytics A/S та італійського виробника автоматичних пробовідбірників зерна DV Stork. Наразі компанія шукає менеджера з продажу аналітичного обладнання.
Заробітна плата: від 25 000 до 50 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 09:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915613
Заступник керівника кредтного центру, м. Київ
Activitis - фінансова компанія на ринку небанківських фінансових послуг України з фінансування корпоративного, середнього та малого бізнесу. Компанія запрошує на роботу заступника керівника кредитного центру.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: з 10:00 до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914847
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]