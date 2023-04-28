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IT, рітейл, сільське господарство та інші галузі: добірка актуальних вакансій в Україні
Senior Sales Manager, м. Київ
Tolsma Technik (сільське господарство) запрошує на роботу старшого менеджера з продажу.
Заробітна плата: не вказано.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915013
Керуючий мережею продуктових магазинів, м. Київ
Фуд Маг запрошує на роботу директора торгової мережі продуктових магазинів з досвідом роботи в якості керівника.
Заробітна плата: від 25 000 до 50 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies//69916408
Провідний експерт (тка) із взаємодії з інвесторами (МФО), м. Київ
Національна енергетична компанія "УКРЕНЕРГО" запрошує в свою команду провідного експерта / провідну експертку із взаємодії з інвесторами.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 5-денний робочий тиждень з 2-ма вихідними (субота, неділя).
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916043
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]
HR Director, м. Київ
UBEREM - сервіс на замовлення прибирання в Україні, запрошує на роботу HR директора.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 5/2, з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915174
SEO-спеціаліст, віддалена робота
Компанія CyberScore, яка спеціалізується на Dota 2, шукає кваліфікованого SEO-спеціаліста.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/6991665
Менеджер з продажу в контакт-центр, м. Київ
Міжнародний аутсорсинговий контакт-центр UPSale.ME. запрошує на роботу менеджера з продажу в контакт-центр (обробка інтернет-замовлень).
Заробітна плата: від 9 000 до 15 000 грн + щомісячні премії.
Графік роботи: від 30 годин на тиждень, вихідні плаваючі.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916627
Менеджер з продажів на експорт, м. Київ
OLYMP Alcohol Company запрошує на роботу менеджера з продажів на експорт.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916801
Менеджер з логістики SAP та закупок, м. Київ
PUMA — один із спортивних брендів у світі з розробки взуття, одягу і аксесуарів, запрошує на роботу менеджера з логістики SAP та закупок.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916721
SAP Support and Project Manager, м. Київ
PUMA — один із спортивних брендів у світі з розробки взуття, одягу і аксесуарів, запрошує на роботу SAP Support and Project Manager.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916722
E-commerce Content Manager, м. Київ
PUMA — один із спортивних брендів у світі з розробки взуття, одягу і аксесуарів, запрошує на роботу E-commerce Content Manager.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916720
Головний економіст відділу по взаємодії з національними та міжнародними платіжними системами та впровадження нових технологій платіжних систем, м. Київ
Укргазбанк запрошує на роботу головного економіста відділу по взаємодії з національними та міжнародними платіжними системами та впровадження нових технологій платіжних систем.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915837
Начальник відділу підтримки карткових продуктів роздрібного банкінгу, м. Київ
Укргазбанк запрошує на роботу начальника відділу підтримки карткових продуктів роздрібного банкінгу.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915836
Головний фахівець відділу розвитку мережі банку (аналітик), м. Київ
Укргазбанк запрошує на роботу головного фахівця відділу розвитку мережі банку (аналітик).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915841
Головний економіст відділу оцінки комплаєнс-ризику, м. Київ
Укргазбанк запрошує на роботту головного економіста відділу оцінки комплаєнс-ризику.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915839
Головний фахівець відділу моніторингу системи внутрішнього контролю департаменту комплаенс, м. Київ
Укргазбанк запрошує на роботу головного фахівця відділу моніторингу системи внутрішнього контролю департаменту комплаенс.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915838
Начальник відділу розвитку кредитних продуктів департаменту роздрібного банкінгу, м. Київ
Укргазбанк запрошує на роботу начальника відділу розвитку кредитних продуктів департаменту роздрібного банкінгу.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915840
Молодший фахівець з постачання, м. Київ
Компанія Ашан запрошує на робоу молодшого фахівця з постачання.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916626
Бухгалтер підрозділу взаєморозрахунків з постачальниками, віддалена робота
Компанія Ашан запрошує на робоу бухгалтера підрозділу взаєморозрахунків з постачальниками.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916157
Завідуючий відділом в гіпермаркеті, м. Київ
Компанія Ашан запрошує на робоу завідуючого відділом в гіпермаркеті.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916159
Керівник відділу з асортименту товару, м. Київ
Компанія Ашан запрошує на робоу керівника відділу з асортименту товару.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916160
Бухгалтер підрозділу взаєморозрахунків з постачальниками, м. Київ
Компанія Ашан запрошує на робоу бухгалтера підрозділу взаєморозрахунків з постачальниками.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916158
Фахівець внутрішньої безпеки / Security Officer, м. Київ
Представництво Хало Траст запрошує на роботу фахівця внутрішньої безпеки.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн – Пт, з 08:00 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916471
Інженер з інформаційної безпеки, м. Київ
ФОП Караваєва запрошує на роботу інженера з інформаційної безпеки.
Заробітна плата: від 40 000 до 60 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914429
Розробник ГІС / GIS Developer, віддалена робота
Представництво Хало Траст запрошує на роботу розробника ГІС.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн – Пт, з 08:00 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916470
Керівник IT-відділу / ICT Manager
Представництво Хало Траст запрошує на роботу керівника IT-відділу.
Заробітна плата: 76 250 грн.
Графік роботи: Графік роботи: Пн – Пт, з 08:00 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916387
Оператор на виробництво, м. Дніпро
"ВіЯр" — торгівельно-виробнича компанія меблевих комплектуючих запрошує наа роботу оператора.
Заробітна плата: 17 000 – 22 000 грн.
Графік роботи: 2/2/4 (2 день з 08:00 до 20:00 /2 ніч з 20:00 до 08:00/4 вихідних).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3310724/
Збиральник, пакувальник замовлень на склад, м. Дніпро
Компанія СП "Оптіма-Фарм, ЛТД" - дистриб’ютор медичних препаратів та товарів медичного призначення, шукає збиральника та пакувальника замовлень на склад.
Заробітна плата: 16 000 грн.
Графік роботи: з Пн-Пт (сб, нд-вихідні), є денні та нічні зміни.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3159650/
Електрик, м. Дніпро
ТОВ "Дніпроуніверсал" запрошує на роботу електрика.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 09:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5121764/
Кухар, м. Львів
Ресторан 1708 Pizza di Napoli запрошує на роботу кухаря на гарячий процес.
Заробітна плата: 15 000 – 16 000 грн.
Графік роботи: 3/3 з 9:00—22:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5033966/
Працівник закладу ресторанного господарства, м. Львів
Міжнародна компанія МакДональдз запрошує на роьоту працівняка складу.
Заробітна плата: 8 000 – 13 747 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5124887/
Комплектувальник, м. Львів
ТОВ ТВК "Львівхолод" (кондитерські вироби, хімія, бакалія) пропонує посаду комплектувальника на денні та нічні зміни.
Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: 2 дні день, 2 дні ніч, 2 дні вдома з 9:00до 19:00/з 21:00 до 7:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4866374/
Менеджер по роботі з абонентами, м. Київ
Група компаній "ДАТАГРУП/ВОЛЯ" запрошує на роботу менеджера по роботі з абонентами.
Заробітна плата: 11 000 – 12 000 грн.
Графік роботи: 5/2 з 10:00 до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5129812/
Комірник-комплектувальник, м. Київ
ЕЛІТ-Україна — офіційний імпортер запасних частин для легкових автомобілів, комерційного транспорту і мотоциклів, а також обладнання для СТО, запрошує на роботу комірника-комплектувальника.
Заробітна плата: 15 500 – 19 500 грн.
Графік роботи: 5/2 (позмінний).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4936096/
Завідувач складу, м. Київ
Група компаній Textrade-Futbolka.ua (виробництво та продаж корпоративного текстилю, одягу для бізнесу, спорту та відпочинку, рекламного текстилю, а також сувенірної продукції) запрошує на роботу завідувача складом.
Заробітна плата: 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5102636/
Менеджер по роботі з клієнтами, м. Запоріжжя
Торгівельно-виробнича міжнародна компанія ТОВ ЄВРОШОК (аутсорсінгові послуги з промислового вирощування часнику, а також з продажів насіння) шукає менеджера по роботі з клієнтами.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: 5-денний робочий тиждень з 8:00 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4899634/
Економіст з ТМЦ, м. Запоріжжя
"Аптека АНЦ" запрошує на роботу економіста з ТМЦ.
Заробітна плата: 12 000 – 13 000 грн.
Графік роботи: 5-денний робочий тиждень з 8:30 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5106188/
Налагоджувальник обладнання, м. Запоріжжя
Фабрика "Віола" — фармацевтичне підприємство, яке працює над створенням лікарських засобів, запрошує налагоджувальника обладнання.
Заробітна плата: 14 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5123673/
Педагог дитячого розвитку, м. Одеса
Школа усного рахунку "Соробан" оголошує набір на вакансію педагог розвитку дітей.
Заробітна плата: 12 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 12:00 до 20:00, у вихідні дні з 10:00 до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3988090/
Завгосп, електрик, м. Одеса
Міжнародна ІТ компанія Headway.Global! шукає завідуючого господарською діяльністю.
Заробітна плата: 16 000 – 18 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4981962/
Менеджер з продажу, м. Одеса
Компанія "TROFIM" запрошує на роботу менеджера з продажу.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: 5-денний робочий тиждень та два плаваючі вихідні з 08:30 до 17:30.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5091327/
Кухар, м. Харків
У кафе Vilka потрібен кухар.
Заробітна плата: 10 800 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5129106/
Продавець-консультант, м. Харків
Comfy запрошує на роботу продавця-консультанта.
Заробітна плата: 13 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: 5/2 по 8 годин на день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5115822/
Регіональний менеджер, м. Харків
ТОВ МЕТРО ПЕЙ — українська fintech-компанія на ринку миттєвих платежів в Україні запрошує на роботу регіонального менеджера.
Заробітна плата: 20 500 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5007691/
English teacher, віддалено
Міжнародна онлайн-школа англійської мови Englishdom запрошує на роботу вчителя англійської мови.
Заробітна плата: 15 000 – 30 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3749916/
Контент-менеджер, віддалено
Education.ua шукає контент-менеджера.
Заробітна плата: 17 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5117032/
Дизайнер, віддалено
Лабораторія онлайн-освіти для нетехнічних IT-фахівців IAMPM шукає дизайнера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 8 робочих годин на день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5071787/
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+380 67 223 0178
[email protected]