IT, рітейл, сільське господарство та інші галузі: добірка актуальних вакансій в Україні

Delo.ua спільно з GRC.ua та Work.ua зробили добірку вакансій офісної та дистанційної роботи.

Senior Sales Manager, м. Київ

Tolsma Technik (сільське господарство) запрошує на роботу старшого менеджера з продажу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915013

Керуючий мережею продуктових магазинів, м. Київ

Фуд Маг запрошує на роботу директора торгової мережі продуктових магазинів з досвідом роботи в якості керівника.

Заробітна плата: від 25 000 до 50 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies//69916408

Провідний експерт (тка) із взаємодії з інвесторами (МФО), м. Київ

Національна енергетична компанія "УКРЕНЕРГО" запрошує в свою команду провідного експерта / провідну експертку із взаємодії з інвесторами.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5-денний робочий тиждень з 2-ма вихідними (субота, неділя).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916043

HR Director, м. Київ

UBEREM - сервіс на замовлення прибирання в Україні, запрошує на роботу HR директора.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5/2, з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915174

SEO-спеціаліст, віддалена робота

Компанія CyberScore, яка спеціалізується на Dota 2, шукає кваліфікованого SEO-спеціаліста.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/6991665

Менеджер з продажу в контакт-центр, м. Київ

Міжнародний аутсорсинговий контакт-центр UPSale.ME. запрошує на роботу менеджера з продажу в контакт-центр (обробка інтернет-замовлень).

Заробітна плата: від 9 000 до 15 000 грн + щомісячні премії.

Графік роботи: від 30 годин на тиждень, вихідні плаваючі.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916627

Менеджер з продажів на експорт, м. Київ

OLYMP Alcohol Company запрошує на роботу менеджера з продажів на експорт.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916801

Менеджер з логістики SAP та закупок, м. Київ

PUMA — один із спортивних брендів у світі з розробки взуття, одягу і аксесуарів, запрошує на роботу менеджера з логістики SAP та закупок.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916721

SAP Support and Project Manager, м. Київ

PUMA — один із спортивних брендів у світі з розробки взуття, одягу і аксесуарів, запрошує на роботу SAP Support and Project Manager.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916722

E-commerce Content Manager, м. Київ

PUMA — один із спортивних брендів у світі з розробки взуття, одягу і аксесуарів, запрошує на роботу E-commerce Content Manager.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916720

Головний економіст відділу по взаємодії з національними та міжнародними платіжними системами та впровадження нових технологій платіжних систем, м. Київ

Укргазбанк запрошує на роботу головного економіста відділу по взаємодії з національними та міжнародними платіжними системами та впровадження нових технологій платіжних систем.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915837

Начальник відділу підтримки карткових продуктів роздрібного банкінгу, м. Київ

Укргазбанк запрошує на роботу начальника відділу підтримки карткових продуктів роздрібного банкінгу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915836

Головний фахівець відділу розвитку мережі банку (аналітик), м. Київ

Укргазбанк запрошує на роботу головного фахівця відділу розвитку мережі банку (аналітик).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915841

Головний економіст відділу оцінки комплаєнс-ризику, м. Київ

Укргазбанк запрошує на роботту головного економіста відділу оцінки комплаєнс-ризику.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915839

Головний фахівець відділу моніторингу системи внутрішнього контролю департаменту комплаенс, м. Київ

Укргазбанк запрошує на роботу головного фахівця відділу моніторингу системи внутрішнього контролю департаменту комплаенс.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915838

Начальник відділу розвитку кредитних продуктів департаменту роздрібного банкінгу, м. Київ

Укргазбанк запрошує на роботу начальника відділу розвитку кредитних продуктів департаменту роздрібного банкінгу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915840

Молодший фахівець з постачання, м. Київ

Компанія Ашан запрошує на робоу молодшого фахівця з постачання.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916626

Бухгалтер підрозділу взаєморозрахунків з постачальниками, віддалена робота

Компанія Ашан запрошує на робоу бухгалтера підрозділу взаєморозрахунків з постачальниками.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916157

Завідуючий відділом в гіпермаркеті, м. Київ

Компанія Ашан запрошує на робоу завідуючого відділом в гіпермаркеті.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916159

Керівник відділу з асортименту товару, м. Київ

Компанія Ашан запрошує на робоу керівника відділу з асортименту товару.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916160

Бухгалтер підрозділу взаєморозрахунків з постачальниками, м. Київ

Компанія Ашан запрошує на робоу бухгалтера підрозділу взаєморозрахунків з постачальниками.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916158

Фахівець внутрішньої безпеки / Security Officer, м. Київ

Представництво Хало Траст запрошує на роботу фахівця внутрішньої безпеки.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн – Пт, з 08:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916471

Інженер з інформаційної безпеки, м. Київ

ФОП Караваєва запрошує на роботу інженера з інформаційної безпеки.

Заробітна плата: від 40 000 до 60 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914429

Розробник ГІС / GIS Developer, віддалена робота

Представництво Хало Траст запрошує на роботу розробника ГІС.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн – Пт, з 08:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916470

Керівник IT-відділу / ICT Manager

Представництво Хало Траст запрошує на роботу керівника IT-відділу.

Заробітна плата: 76 250 грн.

Графік роботи: Графік роботи: Пн – Пт, з 08:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916387

Оператор на виробництво, м. Дніпро

"ВіЯр" — торгівельно-виробнича компанія меблевих комплектуючих запрошує наа роботу оператора.

Заробітна плата: 17 000 – 22 000 грн.

Графік роботи: 2/2/4 (2 день з 08:00 до 20:00 /2 ніч з 20:00 до 08:00/4 вихідних).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3310724/

Збиральник, пакувальник замовлень на склад, м. Дніпро

Компанія СП "Оптіма-Фарм, ЛТД" - дистриб’ютор медичних препаратів та товарів медичного призначення, шукає збиральника та пакувальника замовлень на склад.

Заробітна плата: 16 000 грн.

Графік роботи: з Пн-Пт (сб, нд-вихідні), є денні та нічні зміни.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3159650/

Електрик, м. Дніпро

ТОВ "Дніпроуніверсал" запрошує на роботу електрика.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5121764/

Кухар, м. Львів

Ресторан 1708 Pizza di Napoli запрошує на роботу кухаря на гарячий процес.

Заробітна плата: 15 000 – 16 000 грн.

Графік роботи: 3/3 з 9:00—22:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5033966/

Працівник закладу ресторанного господарства, м. Львів

Міжнародна компанія МакДональдз запрошує на роьоту працівняка складу.

Заробітна плата: 8 000 – 13 747 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5124887/

Комплектувальник, м. Львів

ТОВ ТВК "Львівхолод" (кондитерські вироби, хімія, бакалія) пропонує посаду комплектувальника на денні та нічні зміни.

Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: 2 дні день, 2 дні ніч, 2 дні вдома з 9:00до 19:00/з 21:00 до 7:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4866374/

Менеджер по роботі з абонентами, м. Київ

Група компаній "ДАТАГРУП/ВОЛЯ" запрошує на роботу менеджера по роботі з абонентами.

Заробітна плата: 11 000 – 12 000 грн.

Графік роботи: 5/2 з 10:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5129812/

Комірник-комплектувальник, м. Київ

ЕЛІТ-Україна — офіційний імпортер запасних частин для легкових автомобілів, комерційного транспорту і мотоциклів, а також обладнання для СТО, запрошує на роботу комірника-комплектувальника.

Заробітна плата: 15 500 – 19 500 грн.

Графік роботи: 5/2 (позмінний).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4936096/

Завідувач складу, м. Київ

Група компаній Textrade-Futbolka.ua (виробництво та продаж корпоративного текстилю, одягу для бізнесу, спорту та відпочинку, рекламного текстилю, а також сувенірної продукції) запрошує на роботу завідувача складом.

Заробітна плата: 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5102636/

Менеджер по роботі з клієнтами, м. Запоріжжя

Торгівельно-виробнича міжнародна компанія ТОВ ЄВРОШОК (аутсорсінгові послуги з промислового вирощування часнику, а також з продажів насіння) шукає менеджера по роботі з клієнтами.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: 5-денний робочий тиждень з 8:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4899634/

Економіст з ТМЦ, м. Запоріжжя

"Аптека АНЦ" запрошує на роботу економіста з ТМЦ.

Заробітна плата: 12 000 – 13 000 грн.

Графік роботи: 5-денний робочий тиждень з 8:30 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5106188/

Налагоджувальник обладнання, м. Запоріжжя

Фабрика "Віола" — фармацевтичне підприємство, яке працює над створенням лікарських засобів, запрошує налагоджувальника обладнання.

Заробітна плата: 14 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5123673/

Педагог дитячого розвитку, м. Одеса

Школа усного рахунку "Соробан" оголошує набір на вакансію педагог розвитку дітей.

Заробітна плата: 12 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 12:00 до 20:00, у вихідні дні з 10:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3988090/

Завгосп, електрик, м. Одеса

Міжнародна ІТ компанія Headway.Global! шукає завідуючого господарською діяльністю.

Заробітна плата: 16 000 – 18 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4981962/

Менеджер з продажу, м. Одеса

Компанія "TROFIM" запрошує на роботу менеджера з продажу.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: 5-денний робочий тиждень та два плаваючі вихідні з 08:30 до 17:30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5091327/

Кухар, м. Харків

У кафе Vilka потрібен кухар.

Заробітна плата: 10 800 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5129106/

Продавець-консультант, м. Харків

Comfy запрошує на роботу продавця-консультанта.

Заробітна плата: 13 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: 5/2 по 8 годин на день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5115822/

Регіональний менеджер, м. Харків

ТОВ МЕТРО ПЕЙ — українська fintech-компанія на ринку миттєвих платежів в Україні запрошує на роботу регіонального менеджера.

Заробітна плата: 20 500 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5007691/

English teacher, віддалено

Міжнародна онлайн-школа англійської мови Englishdom запрошує на роботу вчителя англійської мови.

Заробітна плата: 15 000 – 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3749916/

Контент-менеджер, віддалено

Education.ua шукає контент-менеджера.

Заробітна плата: 17 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5117032/

Дизайнер, віддалено

Лабораторія онлайн-освіти для нетехнічних IT-фахівців IAMPM шукає дизайнера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 8 робочих годин на день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5071787/