Стало відомо, чи є розрив в оплаті праці жінок і чоловіків на фрилансі (ІНФОГРАФІКА)

Гендерний розрив в оплаті праці у фрилансерів на 19% менший, аніж у звичайних спеціалістів.

Про це свідчать результати опитування Payoneer, в якому взяли участь понад 2 000 фрилансерів зі 121 країни.

"Щодо розриву зарплат жінок і чоловіків у фрилансі, то на кожен долар, зароблений чоловіком, жінка заробляє 92 центи. Водночас це на 19% менше, ніж розрив між чоловіками та жінками на звичайній зайнятості ($1 vs 77 центів). Зважаючи на це, підприємства, які наймають фрилансерів, мають можливість ще більше вирівняти умови для жінок, запровадивши справедливу оплату праці для своїх позаштатних працівників",- йдеться у повідомленні.

Крім того, опитування показало, що попит на фрилансерську роботу продовжує зростати, наслідуючи тенденцію, яка спостерігалася на початку пандемії Covid-19. Попри побоювання глобального економічного спаду, респонденти помічають щораз більший попит з боку компаній, які прагнуть збільшити команди, оскільки вони розвиваються за кордоном.

Так, за 2022 рік майже половина (46%) фрилансерів у всьому світі відчули збільшення попиту на їхні послуги з боку глобальних компаній, які їх наймають. Найбільше зріс попит у сферах програмування, маркетингу, проєктного менеджменту та вебдизайну.

Водночас понад половина (55%) фрилансерів взяли собі більше роботи внаслідок підвищення вартості життя. З тої ж причини 41% підвищили свої ставки, а 32% вийшли на нові території.

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