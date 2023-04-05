Стало известно, есть ли разрыв в оплате труда женщин и мужчин на фрилансе (ИНФОГРАФИКА)

Гендерный разрыв в оплате труда у фрилансеров на 19% меньше, чем у обычных специалистов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Payoneer, в котором приняли участие более 2000 фрилансеров из 121 страны.

"Что касается разрыва зарплат женщин и мужчин на фрилансе, то на каждый доллар, заработанный мужчиной, женщина зарабатывает 92 цента. В то же время это на 19% меньше, чем разрыв между мужчинами и женщинами на обычной занятости ($1 vs 77 центов). Учитывая это, предприятия, которые нанимают фрилансеров, могут еще больше выровнять условия для женщин, введя справедливую оплату труда для своих внештатных работников",- говорится в сообщении.

Кроме того, опрос показал, что спрос на фрилансерскую работу продолжает расти, следуя тенденции, которая наблюдалась в начале пандемии Covid-19. Несмотря на опасения глобального экономического спада, респонденты замечают все больший спрос со стороны компаний, стремящихся увеличить команды, поскольку они развиваются за границей.

Так, за 2022 год почти половина (46%) фрилансеров во всем мире почувствовали увеличение спроса на их услуги со стороны нанимающих их глобальных компаний. Наиболее возрос спрос в сферах программирования, маркетинга, проектного менеджмента и вебдизайна.

В то же время более половины (55%) фрилансеров взяли себе больше работы в результате повышения стоимости жизни. По той же причине 41% повысили свои ставки, а 32% вышли на новые территории.

Напомним, Кабинет Министров упростил условия предоставления документов для получения статуса зарегистрированного безработного и уточнил порядок получения этого статуса онлайн.

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