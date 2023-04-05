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Стало известно, есть ли разрыв в оплате труда женщин и мужчин на фрилансе (ИНФОГРАФИКА)
Гендерный разрыв в оплате труда у фрилансеров на 19% меньше, чем у обычных специалистов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Payoneer, в котором приняли участие более 2000 фрилансеров из 121 страны.
"Что касается разрыва зарплат женщин и мужчин на фрилансе, то на каждый доллар, заработанный мужчиной, женщина зарабатывает 92 цента. В то же время это на 19% меньше, чем разрыв между мужчинами и женщинами на обычной занятости ($1 vs 77 центов). Учитывая это, предприятия, которые нанимают фрилансеров, могут еще больше выровнять условия для женщин, введя справедливую оплату труда для своих внештатных работников",- говорится в сообщении.
Кроме того, опрос показал, что спрос на фрилансерскую работу продолжает расти, следуя тенденции, которая наблюдалась в начале пандемии Covid-19. Несмотря на опасения глобального экономического спада, респонденты замечают все больший спрос со стороны компаний, стремящихся увеличить команды, поскольку они развиваются за границей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Так, за 2022 год почти половина (46%) фрилансеров во всем мире почувствовали увеличение спроса на их услуги со стороны нанимающих их глобальных компаний. Наиболее возрос спрос в сферах программирования, маркетинга, проектного менеджмента и вебдизайна.
В то же время более половины (55%) фрилансеров взяли себе больше работы в результате повышения стоимости жизни. По той же причине 41% повысили свои ставки, а 32% вышли на новые территории.
Напомним, Кабинет Министров упростил условия предоставления документов для получения статуса зарегистрированного безработного и уточнил порядок получения этого статуса онлайн.
Фото: ua.depositphotos.com