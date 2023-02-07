Организация военного учета на предприятии и бронирование сотрудников по новым правилам: пошаговая инструкция

Правительство утвердило новые правила военного учета, вступившие в силу 5 января 2023 года. Правила военного учета на предприятиях действовали и раньше, но они были отменены после принятия нового постановления Кабмина. Delo.ua рассказывает о новых правилах организации военного учета на предприятиях и как оформить бронирование работников.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Организация военного учета на предприятии

На вебинаре "Мобилизация, найм переселенцев и ветеранов, права и обязанности работодателей в 2023 году" от Work.ua советник, глава практики трудового права юридической фирмы INTEGRITES Инна Кострицкая рассказала о новых правилах организации военного учета на предприятиях.

Так, согласно закону о воинской обязанности и военной службе и новом правиле персональный военный учет (ВО) предусматривает учет сведений военнообязанных, призывников и резервистов по месту их работы, службы или обучения. Он возлагается на руководителей государственных органов, местного самоуправления и предприятий, учреждений и организаций.

Руководители несут обязанность организовать военный учет, а обязанности сведения учета возлагается на работников службы персонала, а если нет такой штатной единицы, тогда такие обязанности возлагаются на лицо, ведущее учет работников.

В новом порядке появилось новое требование к лицам, ответственным за ведение военного учета. В частности, они должны отвечать квалификационным требованиям, которые определены инспектором по военному учету в соответствии с классификатором профессий.

“У многих возникает вопрос, а что это за квалификационные требования, а таких требований пока нет. Квалификационная характеристика для этой должности еще не утверждена", – говорит глава практики трудового права юридической фирмы INTEGRITES Инна Кострицкая.

В семидневный срок с даты издания приказа о назначении или увольнении руководителей и других лиц, ответственных за ведение учета военнообязанных лиц, предприятие должно уведомить районные и городские ТЦК и СП. Также были введены требования к повышению квалификаций ответственных за ведение ВО и должны осуществляться не реже чем раз в 5 лет.

Количество лиц за ведение ПО в среднем зависит от количества лиц, которые должны быть на учете.

Кого работодатель должен брать на ВО:

Призывники от 16 лет (в год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет. Военнообязанные и резервисты, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе, в частности, женщины, которые:



имеют медицинскую или фармацевтическую специальность;

имеют специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности перечень, утверждаемый Министерством обороны - по собственному желанию.

Стоит отметить, что для женщин предусмотрено смягчение, которые уже получили медицинскую или фармацевтическую специальность, но они в утвержденный порядок не состояли на военном учете. Такие женщины могут до 2026 года трудоустраиваться как военнообязанные.

Принятие гражданина Украины, подлежащего военному учету, на работу и его взятие на персональный военный учет у работодателя осуществляется только после взятия на военный учет в ТЦК и СП, органах СБУ или подразделениях Службы внешней разведки (СВР).

Документы, являющиеся основанием для военного учета:

Паспорт. Военно-учетный документ:



для призывников – удостоверение о приписке к призывному участку;

для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

для резервистов – военный билет.



Обязанности предприятий

Проверка у гражданина Украины при принятии на работу (обучение) наличия военно-учетного документа или отображения соответствующей информации в приложении "Дія". Сообщения ТЦК и СП, органов СБУ и СВР о принятии на работу и увольнении с работы (в семидневный срок с даты издания приказа).

Доведение до призывников, военнообязанных и резервистов правил военного учета под личную подпись при принятии на работу (обучение).

Изготовление правил военного учета типографским способом и вывешивание в общедоступном месте.

Представление в ТЦК и СП, органы СБУ и СВР по их требованию сведений о лицах, военный учет которых они ведут.

Составление и представление ежегодно до 1 декабря в ТЦК и СП списков граждан, подлежащих приписке к призывным участкам.

Обеспечение полноты и достоверности учетных данных, которые вносятся в списки персонального военного учета.

Контроль за исполнением работниками правил военного учета.

Проведение разъяснительной работы по выполнению правил военного учета.

Информирование ТЦК и СП, органов СБУ и СВР о нарушителях правил военного учета для привлечения их к ответственности.

Извещение призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в ТЦК и СП, органы СБУ и СВР (по требованию указанных органов) и обеспечение их своевременного прибытия.



Эксперты отмечают, что большинство этих правил существовало до принятия новых.

Вручение повесток по месту работы

В случае получения распоряжений ТЦК и СП (социальной поддержки), органа СБУ и СВР руководители обязаны:

Выдать приказ об уведомлении призывников военнообязанных и резервистов, указанных в распоряжении.

Довести этот приказ к сведению таких лиц под личную подпись в части, касающейся их прибытия в соответствующий ТЦК и СП, орган СБУ и СВР в определенные им сроки.

Направить копию приказа (распоряжение) в трехдневный срок в соответствующий ТЦК и СП, орган СБУ или СВР (при наличии).

Вручить соответствующим работникам повестки о явке по вызову ТЦК и СП, органу СБУ или СВР (при наличии).

Письменно сообщить с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) соответствующим ТЦК и СП, органу СБУ и СВР о работниках, временно нетрудоспособных, находящихся в отпуске или в командировке.

Обеспечить контроль за результатами оповещения и прибытия призывников, военнообязанных и резервистов.

В свою очередь, призывники, военнообязанные и резервисты прибыть по вызову ТЦК и СП, органу СБУ или СВР в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках).

Цель вызова:

Взятие на военный учет и определение назначения на личный период. Оформление военно-учетных документов.

Прохождение медицинского осмотра.

Направление на подготовку для получения или усовершенствования военно-учетной специальности.

Призыв на военную службу или на учебные (проверочные) и специальное собрание военнообязанных и резервистов.



Основная документация по военному учету:

Приказ о назначении лиц, ответственных за ведение военного учета.

Положение о подразделении (при создании), должностные инструкции лиц, ответственных за ведение военного учета.

Уведомление о назначении, увольнении (увольнении) руководителя и лиц, ответственных за ведение военного учета.

Списки персонального военного учета.

Ведомость оперативного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Списки граждан, подлежащих приписке к призывным участкам.

Уведомление об изменении учетных данных.

Журнал учета результатов проверки.

Отметим, что списки персонального военного учета составляются до 25 января по состоянию на 1 января, их не следует подавать в ТЦК и СП.

Ответственность за нарушение в сфере военного учета

Должностные лица предприятий несут ответственность, в частности:

Непредставление в районные (городские) ТЦК и СП списки граждан, подлежащих прописке к призывным участкам. Принятие на работу призывников, военнообязанных и резервистов, не состоящих на военном учете. Необеспечение оповещения призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в районный (городской) ТЦК и СП, орган СБУ или СВР, препятствие их своевременной явке на сборные пункты, призывные участки. Несвоевременная подача документов, необходимых для ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Непредставление сведений о таких лицах.

Дополнительные вопросы

Физические лица предприниматели (ФОП) не обязаны вести военный учет. Персональный военный учет ведут центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, образовательные учреждения и здравоохранения независимо от подчинения и формы собственности. Ведение военного учета ФОПами не предусмотрено.

Также не нужно вести военный учет лиц, с которыми заключен гражданско-правовой договор. Порядком предусмотрено ведение персонального военного учета только по месту работы (трудоустройство).

При этом следует вести военный учет совместителей. Порядок не содержит конкретизации военного учета только по основному месту работы.

Как оформить бронирование сотрудников во время военного положения

31 января 2023 вступило в силу Постановление КМУ № 76 "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время", согласно которому правила бронирования сотрудников изменились.

Процедура бронирования теперь более четко регламентирована, что является очевидным позитивом. Также увеличен процент лиц, которые могут быть забронированы, с 40% до 50% работников от общего количества военнообязанных в компании. Более того, этот процент при обоснованной необходимости может быть увеличен.

При этом бронировать сотрудников отныне имеют возможность не только госорганы и предприятия, производящие товары для нужд ВСУ или выполняющие "мобилизационные задачи", но и бизнес, получивший статус "критически важного для экономики" и обеспечение жизнедеятельности населения". Указанное нововведение должно расширить количество субъектов, которые теперь смогут бронировать работников.

Бронирование работников может быть осуществлено:

Органами государственного и местного самоуправления. Предприятия, которым установлены мобилизационные задачи, если это необходимо для выполнения таких задач. Предприятиями, осуществляющими производство товаров и услуг для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований. Предприятия, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Сосредоточимся на компаниях и предприятиях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, поскольку это новая категория, говорит адвокат Виктория Тютюнникова. Также она актуальна для большинства субъектов бизнеса, которые хотят бронировать работников.

Что касается критериев для определения бизнеса критически важно для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Новым Постановлением КМУ №76 были четко обозначены критерии критически важных предприятий. При этом компании не нужно соответствовать всем нижеследующим критериям, а достаточно будет соответствия только трем из них. Критериями для получения предприятием (учреждением, организацией) статуса критически важного являются:

общая сумма налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты (кроме таможенных) в течение отчетного налогового года превышает сумму 1,5 млн евро;

сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и ссуд) превышает 32 млн евро;

предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства, согласно Постановлению КМУ от 4 марта 2015 г. № 83;

предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориального общества (критерии определяются центральными органами власти или ОВА);

отсутствие задолженности по уплате ЕСВ;

размер средней заработной платы застрахованных лиц – работников по предприятию за последний календарный квартал – не менее средней заработной платы по региону за отчетный период;

предприятие является резидентом "Дія Сіті".

Адвокат Виктория Тютюнникова отмечает, что для предприятий топливно-энергетического комплекса достаточно будет соответствия не трем, а лишь двум из указанных критериев.

Как бизнесу получить статус критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения

Чтобы получить статус субъекта предпринимательской деятельности (учреждения, организации) критически важными нужно обратиться в один из органов власти:

Центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в соответствующей сфере. Например, если это бизнес в сфере IT, нужно обращаться в Минцифру или Областную, Киевскую и Севастопольскую городскую госадминистрацию. Областную, Киевскую и Севастопольскую городскую военную/военно- гражданскую администрацию (при наличии).

К обращению прилагаются копии документов, подтверждающих соответствие вышеуказанным критериям, а также информация о представлении компанией налоговой отчетности за последний календарный квартал, что подтверждается документами, четкий перечень которых имеется в Постановлении КМУ №76.

Если после рассмотрения обращения и проверки сведений в нем профильное министерство в сфере, в которой бизнес осуществляет свою деятельность, или другой орган власти среди указанных выше, придет к выводу о соответствии бизнеса заявленным критериям, то компания получит ответ в виде положительного решения. Однако если будет выявлено несоответствие бизнесу заявленным критериям, то орган власти должен дать ответ с обоснованием несоответствия критериям, что позволит бизнесу исправить недостатки и повторно обратиться к властному субъекту.

Статус критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения не предоставляется на весь период военного положения. Бизнесу каждый год необходимо будет подтверждать этот статус и подавать необходимые документы во время военного положения.

Какое количество военнообязанных работников можно забронировать

Количество военнообязанных, подлежащих бронированию, должно составлять 50% от количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации на дату представления списка. Однако, если у бизнеса есть обоснованная потребность, то количество подлежащих бронированию военнообязанных может превышать эти 50%. При этом нет каких-либо четких критериев для определения "обоснованной потребности", то есть это будет оцениваться и определяться по каждому субъекту бизнеса индивидуально.

Каков порядок бронирования работников в компаниях

По словам адвоката Виктории Тютюнниковой можно сформировать следующий пошаговый алгоритм:

Шаг 1. Обратиться к правительству с обращением о признании предприятия "критически важным" для получения решения о таком признании. Процедура получения такого статуса описана выше.

Шаг 2. Составить списки наемных работников, которых хочет забронировать бизнес. При формировании этих списков следует учитывать важность должности работника компании. Форма таких списков утверждена Приложением 1 к Постановлению КМУ №76. Список забронированных, в частности, должен содержать наименование органа, которому представляется список, ФИО и год рождения работника, занимаемую им должность, воинское звание и военно-учетная специальность работника (профиль), название и местонахождение компании (предприятия), а также наименование территориального центра комплектования и социальной поддержки (по местонахождению компании и месту учета военнообязанного).

Шаг 3. Составить обоснование произвольной формы, в котором указать дату принятия и номер решения об определении предприятия, учреждения и организации критически важными или решения МИД или Секретариата Кабинета Министров Украины об утверждении перечня таких предприятий и информацию о соответствии учетных данных военнообязанных, указанных в списке, их военно-учетным документам.

Также необходимо составить справку о количестве военнообязанных по форме, имеющейся в Приложении 2 к Постановлению КМУ №76. В этой Справке указываем количество работников, количество военнообязанных (забронированных и предлагаемых к бронированию), а также процентное соотношение количества забронированных военнообязанных и предлагаемых к бронированию к общему количеству военнообязанных.

Шаг 4. Представление списков на бронирование в бумажной и/или электронной форме вместе с обоснованием и справкой о количестве военнообязанных в профильное министерство, либо в областную, Киевскую и Севастопольскую городскую госадминистрацию, либо в областную, Киевскую и Севастопольскую городскую военную/военно-гражданскую администрацию, на территории юрисдикции которой расположено предприятие (компания).

Шаг 5. Центральный орган исполнительной власти, администрация или военная администрация проверяют полноту заполнения списков, количество лиц, желающих забронировать и передают на согласование с Генеральным штабом ВСУ. После проверки Генштабом ВСУ их передают Минэкономики, где и принимается решение о бронировании. Если решение Минэкономики положительное, то это решение о бронировании направляется компании и Генштабу ВСУ.

Шаг 6. Сразу после получения решения Минэкономики компания (предприятие) выдает военнообязанному работнику выписку из этого решения по форме в Приложении 3 к Постановлению КМУ №76. При этом выписка заверяется подписью руководителя и печатью (в случае ее наличия) и является документом, подтверждающим предоставление военнообязанному отсрочки. Выписка выдается военнообязанному под роспись в ведомости выдачи бланков специального военного учета, составленной по форме согласно приложению 4 к Постановлению КМУ №76.

Шаг 7. Компания в течение пяти дней со дня выдачи выписки военнообязанному должно направить в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где такое лицо находится на военном учете уведомления о бронировании военнообязанного по форме согласно приложению 5 к Постановлению КМУ №76 для зачисления его в специальный военный учет.

Шаг 8. Предприятия должны ежеквартально составлять отчет о численности военнообязанных, забронированных им по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом.

Решение Минэкономики о бронировании возлагает на руководителей бизнеса ответственность за включение военнообязанных работников в списки, а также за соответствие учетных данных военнообязанных, указанных в списке, их военно-учетным документам. Неверно представленные данные, отраженные в соответствующем решении Минэкономики по бронированию, могут стать основанием для отказа в зачислении военнообязанного на специальный военный учет.

Выводы

Процедура бронирования работников бизнесом регламентирована Постановлением КМУ №76 достаточно подробно, особенно учитывая ряд приложений, которыми закреплены формы документов, которые должны представляться работодателями. Кроме того, положительным, по нашему мнению, является расширение субъектов, которые могут бронировать работников путем предоставления такой возможности для "критически важных" компаний. Однако адвокат Виктория Тютюнникова отметила, что следует обратить внимание на отдельные недостатки в процедуре бронирования, среди которых следующие.

Ведь не предусмотрены четкие сроки рассмотрения обращений об отнесении компании к "критически важным" и срокам рассмотрения представленных списков на бронирование, что может повлечь затягивание такого рассмотрения и принятие соответствующих решений.

Не определена база для учета 50% военнообязанных, которые будут подлежать бронированию, поскольку не понятно, брать ли за основу среднесписочную или штатную численность.

Также проблемным моментом, который сейчас активно обсуждается, является то, что большинство IT-специалистов работают по гиг-контрактам и фактически не имеют статуса работников, что может стать препятствием для бронирования. Однако, возможно, этот проблемный вопрос будет решен путем предоставления разъяснений, что сделает бронирование таких специалистов возможным на практике.

При это, если воспринимать нормы буквально, то процедура бронирования так и не стала доступной для наемных работников ФОП, однако возможно еще будут определенные разъяснения, позволяющие толковать нормы так, чтобы и для таких работников была доступна процедура бронирования.

Со всем тем, дать полную оценку эффективности нового правового регулирования можно будет только после того, как новый порядок бронирования, введенный постановлением, начнет реализовываться на практике.