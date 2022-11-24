Контроль всех доходов граждан и наказание уклонистов. Какой может быть налоговая реформа в Украине

Депутаты вновь заговорили о том, что Украина должна менять подходы к налогообложению, если хочет стать членом Евросоюза. Delo.ua решило разобраться, чем нынешняя украинская налоговая система отличается от европейской, и что будет, когда нам придется платить налоги как в ЕС.

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Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предупредил, что Украина будет планомерно двигаться к европейской модели налогообложения.

На данный момент у правительства и депутатов нет четкой концепции налоговой реформы. Но главные принципы налогообложения в "европейском стиле" представители украинской власти уже озвучивали: декларирование всех доходов, пересмотр налоговых ставок и введение неизбежной ответственности за уклонение от налогообложения. По словам Гетманцева, в Евросоюзе уклонистов очень не любят и серьезно наказывают. А значит, в Украине должно быть точно так же и налоги будут платить все.

Что из себя представляет налоговая система Украины

В нашей стране существуют две группы налогов – общегосударственные и местные. К первой относятся налог на доходы физлиц (НДФЛ), налог на прибыль, НДС, акцизы, рента, эконалог, земельный налог. Во вторую группу входит единый налог и налог на недвижимость.

Ставки общегосударственных налогов закреплены на законодательном уровне и эти налоги обязательны к уплате на всей территории Украины. Для ставок местных налогов установлены определенные рамки (например, не ниже или не выше такого-то уровня). Но окончательный уровень ставок определяют местные власти. Кроме того, городские или областные советы имеют право на какое-то время освобождать граждан или бизнес от уплаты этих налогов.

Помимо налогов существуют сборы, которые также называют квазиналогами. Это единый соцвзнос (ЕСВ), военный сбор, туристический сбор, сбор за пользование радиочастотным ресурсом и т.д. Отличие сборов от налогов в том, что они предназначены для покрытия затрат на содержание государственных органов, на обеспечение социальных выплат в том числе. Как пример – ЕСВ, за счет которого, фактически, формируется бюджет Пенсионного фонда и происходит выплата пенсий.

Чтобы понять, как выглядит украинская налоговая система на фоне налоговых систем в других странах Европы, стоит обратиться к рейтингу Мирового Банка Doing Business.

Согласно рейтингу Doing Business, средняя налоговая нагрузка на бизнес в Украине составляет порядка 45,2%. Именно столько должна заплатить со своей прибыли украинская компания. Для сравнения, Дания, которая находится на 4-м месте этого рейтинга, средняя налоговая нагрузка составляет 23,8%, в Литве (11 место в рейтинге) – 42,6%, в Болгарии (61 место) – 28,3%.

Помимо этого, временные затраты на подачу отчетности и уплату налогов в Украине достигают 328 часов в год . В среднем по Европе и Центральной Азии этот показатель равен 213 часам, а в странах-лидерах рейтинга (Новая Зеландия, Сингапур и Гонконг) – 49 часам.

Индекс процедур после подачи отчетности и уплаты налогов (он основывается на том, сколько времени нужно потратить на возврат НДС и на манипуляции с уплатой налога на прибыль) равен 86. В странах Европы и Центральной Азии этот индекс составляет чуть более 68.

Налоги в ЕС: до 45% с доходов физлиц и 50% с прибыли компаний

На самом деле, по отдельно взятым налогам Украина далеко не лидер с точки зрения уровня налоговой нагрузки. Но нюанс в том, что в государствах ЕС широкая шкала ставок, большой перечень избирательных льгот и налоговых вычетов (уменьшение облагаемого дохода). Это позволяет отдельным категориям налогоплательщиков вполне законно экономить на уплате налогов.

Базовые ставки ключевых налогов и сборов в Украине следующие: НДФЛ – 18%, налог на прибыль – 18%, НДС – 20%, ЕСВ – 22%.

Уровень подоходного налога в соседней Польше составляет от 18 до 32%, в Словакии – 19-25%, в Италии – 23-43%, в Германии – 14-45%, во Франции – от "нуля" до 45%. Причем, в некоторых государствах подход к налогообложению доходов физлиц прогрессивный. То есть, чем больше зарабатывает гражданин – тем он больше платит. В Германии доход до суммы 9,4 тыс евро налогом не облагается, для дохода в диапазоне от 9,4 до 14,5 тыс евро применяется ставка в размере 14-24%. Самый высокий налог грозит тем, кто зарабатывает свыше 270 тыс евро в год – 45%. В Испании применяется аналогичный механизм. И не только к доходам в виде зарплаты, но и к процентным доходам и дивидендам, – налог на сбережения, – ставка которого колеблется от 19 до 23%.

Налог на прибыль во многих странах ЕС тоже ощутимо выше, чем в Украине. В Евросоюзе такой налог принято называть корпоративным. В Испании и Португалии его максимальная ставка достигает 35%, в Бельгии – 43%, в Греции – 49%, в Германии – 50%. Правда, весной 2022 года Еврокомиссия обнародовала проект директивы, согласно которой на территории ЕС будет действовать единая ставка корпоративного налога на уровне 15%. Но это пока в планах, на практике переход на единую ставку еще не произошел.

Что касается НДС (он же VAT), то его уровень зачастую зависит от размера бизнеса и сферы его деятельности. При этом согласно принятым в ЕС требованиям базовая ставка НДС не должна быть ниже 15%. В то же время, зачастую страны вместе со стандартным VAT, применяют льготные ставки. В Польше базовая ставка НДС составляет 23%, льготные – 5-8%; в Хорватии – 25% и 5-13% соответственно; в Испании – 21% и 4-10% соответственно. Льготные ставки, как правило, распространяются на определенные продукты питания (на детское питание в частности), на лекарства и медицинские товары, на книги и на социально значимые услуги.

Есть в ЕС и аналог украинского ЕСВ, который удерживается из зарплаты наемных сотрудников. В зависимости от страны, размер социального налога может составлять от 10% до 30-35%. Нередко этот налог платят вскладчину и работодатель, и его сотрудники. Например, в Латвии. Иногда социальный налог состоит из нескольких платежей. Как в Австрии, где 7,65% зарплаты уходит на соцстрахование, 22,8% – на пенсионное страхование и 1,53% – на страхование самозанятости.

Поменяют ставки, ужесточат ответственность

Если вернуться к словам главы профильного комитета о том, что налогообложение станет "таким же как в ЕС", то следует ориентироваться на обязательства, которые взяла на себя Украина в рамках евроинтеграции. Рамочно – это внедрение справедливых условий налогообложения как для физлиц, так и юрлиц, устранение лазеек для вывода капитала в оффшоры, отмена необоснованных налоговых льгот, усиление противодействия налоговому мошенничеству.

Говоря более конкретно, украинских налогоплательщиков могут ждать следующие изменения (в том или ином виде):

Приведение налоговых ставок в соответствие с европейскими. И это необязательно их повышение. Еще в начале 2022 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о слиянии НДФЛ, ЕСВ и военного сбора с поэтапным снижением итоговой ставки до 20% вместо нынешних 41,5%. Но есть и альтернативные предложения, суть которых – во внедрении прогрессивной шкалы налогообложения доходов. За последние пару лет появилось несколько законопроектов, в которых ставки НДФЛ колебались от 9% до 27% в зависимости от уровня дохода налогоплательщика. Пересмотр подходов к налогообложению прибыли. Как пример – налог на выведенный капитал (НнВК), который является предметом дискуссии без малого лет 5. Он должен заменить налог на прибыль, который бизнес часто называет коррупционным. Главным образом из-за того, что компании вынуждены платить налог на прибыль авансом. То есть, прибыли еще нет, но налог уплатить нужно. Иначе проверки, штрафы, суды с налоговой. Обязательства по налогу на выведенный капитал появляются только при распределении прибыли (при выплате дивидендов, к примеру). Если прибыль уходит на развитие бизнеса, налог не уплачивается. Такую модель часто называют "эстонской", поскольку именно Эстония внедрила НнВК с 2000 года. С 2018 году на это систему перешла Латвия. В Эстонии ставка НнВК составляет 20%/25% (в зависимости от способа распределения прибыли), в Латвии – 20%.

Усиление деоффшоризации. Украинское законодательство движется в эту сторону не первый год. В Украине действует контроль трансфертных сделок, налогообложение прибыли контролируемых иностранных компаний и постоянных представительств. Следующим важным шагом станет присоединение Украины к автоматическому обмену налоговой информацией. В ЕС такой обмен происходит по умолчанию и позволяет налоговым органам одной страны оперативно выяснять, замешан ли в оффшорных операциях конкретный налогоплательщик. Верховная Рада в начале ноября приняла в первом чтении законопроект № 8131, который как раз и предусматривает внедрение в Украине стандартов автоматического обмена данных о финансовых счетах для налоговых целей. Первый обмен подобного формата должен произойти в 2024 году.

Пересмотр или отмена льготных режимов налогообложения. Как пример – ситуация, связанная с ликвидацией НДС-льгот для аграриев в 2015-2016 годов. Ранее сельхозпроизводители могли не уплачивать НДС в бюджет, а накапливать эти суммы и пользоваться ими по своему усмотрению. Но депутаты в декабре 2015 года перевели фермеров на общую систему. То есть, аграрии платят НДС как все и потом получают возмещение. Также неоднократно и депутаты, и правительство порывались реформировать упрощенную систему налогообложения, вплоть до ее демонтажа. Но предпринимателям не стоит раньше времени переживать, поскольку в ЕС аналоги украинской "упрощенки" для малого бизнеса живут и здравствуют. Хотя ставки не всегда такие комфортные, как в Украине. В Польше предприниматели платят 19% со своего дохода, в Венгрии – 10% (при условии, что годовой доход не более эквивалента 1,2 млн евро), в Чехии частные предприниматели ежемесячно платят фиксированную сумму единого налога, который эквивалентен 246 евро.

Борьба с уклонистами – это то, что напрямую коснется всех без исключения украинцев. Причем, почва для этого уже готова. Еще с сентября 2021 года в Украине проходит налоговая амнистия, которая необходима для того, чтобы граждане добровольно задекларировали сокрытые доходы и активы. Следующим после амнистии шагом станет внедрение косвенных методов контроля, благодаря которым налоговая сможет определять доходы налогоплательщика по его расходам. Помимо этого, правящая партия "Слуга народа" давно вынашивает идею по введению обязательного ежегодного декларирования для населения. По сути, это продолжение той же амнистии, но на постоянной основе. Подобные декларации подают ежегодно министры, депутаты, чиновники и госслужащие. Все это, кстати, является нормой в ЕС, равно как и ответственность за уклонение. В то же время, добросовестны налогоплательщики получают бонусы в виде возврата части уплаченных налогов для тех, кто содержит несовершеннолетних детей, оплачивает дорогостоящее лечение или гасит ипотеку (те самые налоговые вычеты).



Рано или поздно, но реформа будет

Международные партнеры Украины и эксперты по-разному относятся к инициативам по реформированию налоговой системы. Глава миссии МВФ Гевин Грей порекомендовал Украине воздерживаться от мер, подрывающих налоговые поступления . То есть, главный кредитор нашей страны намекнул на недопустимость радикального снижения налоговых ставок, сделав отсылку к концепции "10-10-10". Ее обнародовал в сентябре замглавы Офиса президента Ростислав Шурма, он предложил новую налоговую модель, в которой НДФЛ, налог на прибыль и НДС будут иметь одинаковые ставки, равные 10%.

МВФ довольно скептически относится к любым идеям налоговой либерализации в Украине. Именно Фонд настоял в 2015 году на отмене спецрежима по уплате НДС аграриями. Кроме того, МВФ неоднократно критиковал предложения по замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Независимый экономический институт Centre for Economic Policy Research (Лондон) летом опубликовал большое исследование ситуации в украинской экономике в условиях военного времени. Над документом работал почти десяток экономистов, среди которых сотрудники Гарвардского университета, Калифорнийского университета, Стокгольмской школы экономики. В той части, которая касается украинской системы налогообложения, ученые пришли к выводу, что Украине необходимо усилить процессы детенизации, отказаться от налоговых послаблений в военное время и усилить контроль уплаты налогов.

Бывший министр экономики Словакии Иван Миклош, который является советником украинского премьера, не раз заявлял о том, что наилучший путь к эффективной налоговой системе – ее простота . По его словам, именно благодаря тому, что на рубеже 2000-х оппозиция в Словакии смогла продавить либерализацию налогообложения (причем, вопреки мнению МВФ), удалось построить прозрачную налоговую систему, в которой возможности для уклонения сведены к минимуму.

Похожего мнения придерживается экс-министр экономики и основатель Киево-Могилянской бизнес-школы Павел Шеремета. Он считает, что в условиях войны целесообразно не снижать, а повышать налоги. Пересмотр налоговых ставок и льготы целесообразны разве что для бизнеса, который находится в прифронтовой зоне.

Так что, налоговая реформа в Украине – лишь вопрос времени. Она не только необходима для выполнения "домашнего задания" в рамках вступления Украины в ЕС, но и для того, чтобы привлечь инвестиции в послевоенное восстановление украинской экономики и стимулировать развитие бизнеса.