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В мире 50 минут назад

Всемирный банк запустит новый рейтинг вместо Doing Business

Во Всемирном банке надеются, что новый рейтинг обеспечит большую прозрачность методологии, большее доверие к данным опросам компаний и меньшее внимание к ранжированию стран

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Всемирный банк планирует примерно через два года публиковать новый рейтинг вместо Doing Business, который отменили из-за скандала с фальсификацией данных.

Об этом сообщила главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт, передает Reuters.

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По словам Рейнхарт, некоторые ключевые концепции нового рейтинга уже определены. В частности, они обеспечат большую прозрачность методологии, большее доверие к данным опросам компаний и меньшее внимание к ранжированию стран.

"Основные гайки и болты станут достоянием общественности. Публичное раскрытие информации — важная опора в восстановлении доверия", — отметила Рейнхарт.

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Напомним, Всемирный банк 16 сентября объявил о решении прекратить публикацию ежегодного рейтинга Doing Business, посвященного оценке условий ведения бизнеса в разных странах мира.

Причиной отказа от ежегодных публикаций был ряд нарушений при составлении рейтингов Doing Business 2018 и Doing Business 2020, изменения в данных которых не соответствовали методологии Doing Business.

Ранее Всемирный банк оставил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,8%.

В июне текущего года Всемирный банк выделил Украине транш на 350 млн долларов. Деньги будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов.

 

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