Всемирный банк выделил Украине транш на 350 млн долларов. Об написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

"Правительство и Всемирный банк заключили соглашение на сумму 350 млн долларов. Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов", — написал он.

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Премьер добавил, что благодаря указанному траншу Украина сможет реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок.

Других подробностей не сообщается.

Напомним, Всемирный банк оставил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году на уровне 3,8%.