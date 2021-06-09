Экономика 50 минут назад

Всемирный банк прогнозирует рост украинской экономики

По прогнозам организации, ВВП Украины и в 2022-м, и 2023 году вырастет на 3,1%

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Всемирный банк оставил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году на уровне 3,8%.

Об этом говорится в докладе World Bank "Перспективы мировой экономики" за июнь 2021 года, передает "Укринформ".

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Так, по прогнозам организации, ВВП Украины и в 2022-м, и 2023 году вырастет на 3,1%.

Во Всемирном банке отмечают, что в 2021 году ожидается рост мировой экономики на 5,6% — это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет, который объясняется интенсивным подъемом экономической активности в нескольких крупных странах.

"Несмотря на обнадеживающие признаки восстановления мировой экономики, пандемия продолжает усугублять бедность и неравенство среди населения развивающихся стран по всему миру", — заявил президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров 31 мая одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. 

Согласно базовому сценарию Кабмина, рост ВВП прогнозируется на уровне 3,8% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году и на 5% в 2024 году.

Напомним при этом, что прогноз роста ВВП на текущий год Кабмин недавно ухудшил с 4,6% до 4,1%

В первом квартале 2021 года по сравнению с первым кварталом 2020 года реальный ВВП Украины упал на 2%.

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