Уманский считает возможным за 10 лет поднять уровень жизни в Украине до Восточной Европы

Экс-министр финансов Игорь Уманский отмечает, что менее чем за 10 лет уровень жизни в Украине может стать таким, как в странах Восточной Европы, и у него есть программа изменений и команда, которая обеспечат достижение этой цели.

Об этом он написал в статье для Hvylya.net.

Игорь Уманский считает, что после развала СССР Украина имела все возможности, чтобы войти в число ведущих стран мира, но стала самой бедной страной Европы. Это прямое следствие выбранного пути развития, отсутствия новых элит и перераспределения собственности и финансовых потоков в пользу ограниченного круга лиц.

"С годами в Украине сформировался монопольно-олигархический тандем, паразитирующий на природных ресурсах и общественных благах. Его защищают политики, которые продолжают тщательно делить Украину по признакам языка, веры и истории. Такой нарратив устраивает властно-олигархическую прослойку, но не оставляет шанса большинству людей. Страна ослабевает, государство теряет институциональную способность", — отмечает экс-министр.

Как следствие, промышленно-индустриальный потенциал истощен. Инвестирование в бизнесы становится неоправданным и в основном опасным. Потенциал к развитию заблокирован. И коррупция при таких условиях не причина, а следствие системы отношений в политикуме.

"Продолжать идти по этому пути — это отдаляться от Евросоюза и вернуться в объятия России. Цель РФ понятна. Но хуже всего то, что мы все делаем сами", — замечает Игорь Уманский.

По его словам, годами украинские политики говорили умные вещи, обещали крепкое государство, восстановление справедливости, гарантии для людей. Но на самом деле никто не собирался реализовывать эти обещания.

"Оттуда возникли проблемы, которые, на первый взгляд, выглядят непонятными. Как могло случиться, что президент обещал низкие тарифы, а взамен их увеличил? Как может быть, что все больше украинцев должны ехать за границу, чтобы найти работу?" — подчеркивает он.

Безответственность политиков привела к тому, что даже помощь МВФ, Всемирного банка, ЕБРР и других международных институтов, их советы и программы не помогают стране, ведь реально к ним никто не прислушивается.

"Зато монопольно-олигархические политики злоупотребляют властью, объясняя свои действия требованиями МВФ", — подчеркивает экс-министр.

Такой актив, как гражданское общество, которое пытались сформировать страны-доноры, также не смог построить новую систему.

"На скорую руку созданный под узкие цели, он стал закрытой кастой и залогом негативного восприятия в обществе проводников западных ценностей. Население не поддерживает разрушителей с Запада так же, как не поддерживает разрушителей с Востока", — считает Игорь Уманский.

Чтобы это изменить, к власти должны прийти новые элиты, не ориентированные ни на одну политико-олигархическую группировку и заинтересованные жить в самостоятельной и развитой Украине. Таким образом, МВФ и страны-доноры, так же, как граждане Украины, наконец смогут получить надежного партнера.

"Сформировать эту прослойку будет на удивление сложно. Много лет институциональная и кадровая основа в Украине сознательно разрушалась. Однако, словно вопреки всему, в Украине уже сложился класс людей, которые способны стать новой элитой и реализовать мощный потенциал страны", — подчеркивает экс-министр.

Для этого нужна сильная профессиональная команда во власти, которая ставит на первое место верховенство закона, способна построить крепкое государство, установить единые прозрачные правила игры для всех, прежде всего — для монопольно-олигархических группировок. Но важно не только установить, а и соблюдать эти правила.

Для этого, прежде всего, необходимо выбрать команду, которая сможет воплощать насущные изменения. Программа этих изменений должна базироваться на трех основных принципах: новом общественном договоре, мощной конкурентной экономике и гарантиях для граждан и общества.

"Менее чем за десять лет мы можем жить, как в странах Восточной Европы. Для этого нужны закон и мощное государство. Они позволят обеспечить гражданам рабочие места, справедливый доход, обеспеченную старость, а самое главное — гарантии для следующих поколений", — резюмирует Игорь Уманский.