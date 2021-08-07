Агентство Fitch улучшило прогноз кредитного рейтинга Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со стабильного до позитивного, сделав его "B".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как объяснили агентстве, на это решение повлияли относительная устойчивость Украины к коронавирусному шоку и ожидаемое снижение госдолга к ВВП до 57% в 2021 году благодаря перевыполнению бюджету и восстановлению экономики.

Помимо того, международные резервы Украины имеют тренд к росту, и страна восстановила доступ к коммерческому и МФО внешнему финансированию, несмотря на продолжающуюся задержку с траншем МВФ по программе stand by.

Агентство также прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на 4,1% при инфляции 9,2% благодаря агросектору и росту доходов населения, хотя низкий уровень вакцинации сохраняет риски для такого прогноза.

По мнению Fitch, в 2022 году рост украинской экономики замедлится до 3,9% при инфляции 6%, а в 2023 году — до 3,5%.

Ранее Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 3% до 3,8%.

В марте 2021 года международное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте по глобальной шкале на уровне "B".

При этом S&P прогнозирует рост реального ВВП Украины на 4,0% в 2021 году.

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