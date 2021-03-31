Экономика 30 минут назад

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году

При этом прогноз роста ВВП в 2022 году ухудшен до 3% по сравнению с 3,1% в январском прогнозе

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 3% до 3,8%.

Об этом говорится в мартовском экономическом обзоре ВБ.

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При этом прогноз роста ВВП в 2022 году ухудшен до 3% по сравнению с 3,1% в январском прогнозе.

"Умеренное возобновление экономики Украины в 2021 году ВБ поясняет высокой неопределенностью, связанной с темпами вакцинации против COVID-19 и экономической политикой в отношении улучшения инвестиций и обеспечения макроэкономической стабильности", — говорится в сообщении.

В то же время сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность показывают положительные тренды, подчеркнули в банке.

Напомним, реальный ВВП Украины сократился на 4% в 2020 году, номинальный ВВП, то есть в фактических ценах, составил 4,194 трлн грн.

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Согласно прогнозу правительства, в 2021 году украинский ВВП вырастет на 4,6%.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует рост реального ВВП Украины на 4,0% в 2021 году по сравнению с сокращением на 4,2% в 2020 году.

В свою очередь, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что реальный ВВП Украины вырастет в 2021 году на 4,1%.

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