Экономика 5 часов назад

Реальный ВВП Украины в 2020 году снизился на 4% — Госстат

Номинальный ВВП в 2020 году составил 4,194 трлн грн, а ВВП в расчете на одного человека — 100 тысяч 469 грн

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Экономика Украины в 2020 году сократилась на 4%, что несколько лучше правительственного прогноза (4,8%).

Такую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) страны дала Государственная служба статистики на своем сайте.

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Таким образом, реальный ВВП Украины упал после четырех лет непрерывного роста. В последний раз падение наблюдалось в 2015 году — на 9,8%.

По данным статистического ведомства, номинальный ВВП в 2020 году составил 4,194 трлн грн, а ВВП в расчете на одного человека — 100 тысяч 469 грн.

Госстат также приводит квартальные данные по ВВП за 2020 год. Падение ВВП Украины в I квартале 2020 года составило 1,2%, во II квартале было зафиксировано падение на 11,2%, в III квартале — на 3,5%, IV квартале — на 0,5%.

Напомним, по оценкам Минэкономики, реальный ВВП Украины в 2020 году сократился на 4,2%. Это немного лучше, чем официальный прогноз правительства, который предусматривал падение на 4,8%.

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Международный валютный фонд (МВФ) оценивает падение мировой экономики в 2020 году на уровне 3,5%.

Ранее Кабинет министров одобрил "Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 — 2023 годы". По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году.

Как сообщалось, в течение 2020 года валовый внешний долг Украины вырос на $3,951 млрд и достиг $125,69 млрд.

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