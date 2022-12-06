Как решить вопрос кредитной задолженности военнослужащему во время действия военного положения

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Широкомасштабное вторжение России на территорию нашего государства заставило изменить привычный уклад жизни украинцев. Еще недавно люди получали кредитные средства на собственные нужды, как наличные так и для целевого назначения, рассчитывая на определенную стабильность. Но все сменила война. Сегодня в ситуации полного или частичного отсутствия работы, вынужденной смены места жительства, в результате военных действий, а также в связи с несением военной службы, люди лишены возможности выполнять взятые на себя обязательства.

Проблема реальна, защищать Родину необходимо, а кредитные обязательства никто не отменял. Что делать военнослужащим и их семьям с кредитной кабалой, буквально нависшей над тысячами семей на время проведения боевых действий, ведь пока кормильец семьи защищает Украину от врага, кредитные учреждения продолжают требовать уплатить долг согласно графику.

Итак, как можно вернуть вовремя и законным способом долг, а в некоторых случаях не платить даже штрафные санкции и проценты? Такие вопросы для адвокатов стали уже повседневными, поэтому краткая подборка законодательных документов поможет сориентироваться, как действовать, если такая ситуация сложилась.

К сожалению, военное положение не освобождает от обязанностей по уплате кредита. Проценты за использование кредитных средств продолжают начисляться и после 24 февраля.

Поэтому обычно банки имеют полное право требовать возврата предоставленных ими средств и активно пользуются этой возможностью на практике.

Если не считаться с такими уведомлениями, дело может дойти до суда, а соответственно – и до исполнительного производства, ареста счетов и другого имущества и ограничения права выезда за границу.

Не следует игнорировать сообщения от банков. Для начала внимательно прочитайте информацию, которую вам прислали. Дополнительно прочтите условия кредитного договора и просмотрите выписку со своего счета. Это нужно, чтобы понять, какие именно средства включены в сумму задолженности.

На этом этапе важно помнить, что в период действия военного положения и в 30-дневный срок после его окончания:

граждане освобождаются от обязанности уплачивать неустойку (штраф, пеню) и другие штрафные платежи, предусмотренные кредитным договором;

финансовым учреждениям запрещено увеличивать процентную ставку за пользование кредитом при просрочке внесения платежей (кроме случаев, когда изменение процентной ставки установлено кредитным договором).

Такие смягчения предусмотрены Законом Украины №2120-IX .

Если банк все же включил в сумму задолженности неустойку (штраф, пеню) в период после 24 февраля 2022, письменно обратитесь к нему с требованием списать соответствующие штрафные санкции. Надеяться, что их спишут автоматически, не стоит.

Что делать, если нет средств, чтобы рассчитаться с банком?

Если вы не можете погасить задолженность в указанные банком сроки, обратитесь в банк для проведения реструктуризации долга. Необходимо подать соответствующее заявление и другие документы, подтверждающие прохождение военной службы, участие в АТО/ООС, затруднительное материальное положение, указать другие существенные обстоятельства. Хотя реструктуризация — это только право банка, а не обязанность, но в случае положительного рассмотрения такого заявления банком, это позволит получить более удобные условия возврата кредитных средств, отсрочить платежи на определенное время.

Так, согласно части 1 статьи 17 Закона Украины "О финансовой реструктуризации", процедура финансовой реструктуризации проводится без обращения в суд путем переговоров между должником и кредиторами по реструктуризации денежных обязательств. То есть реструктуризация обязательств по договору о потребительском кредите — это изменение существенных условий договора, которое осуществляется кредитодателем на договорных условиях с потребителем и влияет на условия и/или порядок возврата такого кредита.

Как прекратить начисление штрафных санкций и процентов по кредиту, алгоритм действий военнослужащего:

необходимо письменно уведомить банк о прохождении военной службы и предоставить подтверждающие документы. Это может быть копия военного билета с отметкой или справка о прохождении службы в воинской части;

желательно получить справку с суммой остатка задолженности по кредиту;

подать заявление об освобождении от уплаты процентов и штрафных санкций по кредиту и предоставлении кредитных каникул, а также об освобождении от уплаты страховых платежей, если таковые предусмотрены кредитным договором.

В соответствии с требованиями пункта 15 статьи 14 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» — военнослужащим, призванным на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, на все время их призыва, во время действия особого периода принимали или принимают участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, которые находились или находятся непосредственно в районах и в период осуществления указанных мер, - штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются.

То есть такие льготы и преимущества имеют военнослужащие, одновременно являющиеся участниками АТО/ООС.

Военные освобождаются от уплаты штрафных санкций и процентов за пользование кредитами не только в отношении банков, но и других небанковских банков.

Это касается и кредитных союзов, ломбардов, лизинговых компаний. Поэтому рядовой армиец, имеющий кредит в банке или другом финучреждении, должен платить только долг по телу кредита. Льгот по погашению основного долга по кредитной задолженности законодательством Украины не предусмотрено.

В то же время следует помнить, что процесс урегулирования кредитного дела может затянуться и поэтому есть смысл сделать нотариальную доверенность, которой уполномочить другое лицо. представительство интересов по урегулированию данных вопросов от имени должника.

Могут ли требовать возврата кредита от военнослужащих?

По закону – нет. Верховная Рада Украины приняла законопроект № 7414 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2459-20#n7, защищающий участников боевых действий, военнослужащих ВСУ и членов их семьи от коллекторов по вопросам связанным по урегулированию просроченной задолженности. Законопроект предусматривает освобождение от взыскания долгов по потребительскому кредитованию на период действия военного положения.

В период действия военного положения и в течение 90 дней со дня его прекращения кредиторы не имеют права требовать возврата кредитных средств от:

военнослужащих ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта и Госспецсвязи;

военнослужащих, получивших инвалидность на службе;

членов семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести;

лиц, находящихся в плену;

лиц, с которыми утрачена связь;

лиц, пропавших без вести.

Кредитодателям или коллекторским компаниям в период действия в Украине военного, чрезвычайного положения и в течение 90 дней после дня его прекращения запрещено взаимодействовать по собственной инициативе с потребителем, который предусмотрен этим пунктом способ сообщил о своей принадлежности к одной из категорий, предусмотренных частью первой статьи 3 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Однако эти правила касаются исключительно долгов по потребительскому кредиту и не распространяются, в частности, на задолженность по уплате алиментов, налогов и т.п.

На практике банк может и не знать о том, что должник принадлежит к одной из вышеприведенных льготных категорий. Поэтому рекомендую сообщить об этом в письменном виде.

Как подготовить сообщение банка и как быть, если военнослужащий на передовой?

Обратиться в банк или другое финансовое учреждение по отсрочке может как сам военнослужащий, имеющий долги по потребительскому кредиту, так и его близкие лица, представители или поручители.

Заявление лучше оформить в письменном виде. В нее обязательно необходимо добавить документ, подтверждающий право на отсрочку в уплате платежей по кредиту.

В зависимости от ситуации это может быть:

справка о принадлежности к защищенной категории подписана уполномоченным лицом и скреплена гербовой печатью. Допускается составление справки рукописным способом;

удостоверение инвалида войны;

удостоверение члена семьи погибшего;

информация от уполномоченного государственного органа о том, что лицо содержится в плену или находится в заложниках государства-агрессора или включено в реестр как таковое, с которым потеряна связь, или пропала без вести.

Что делать, если банк игнорирует уведомление об отсрочке?

В этом случае следует обратиться с письменной жалобой в банк. Или вы можете сразу отправить электронное обращение в Национальный банк Украины.

По результатам его рассмотрения НБУ может проверить финансовое учреждение и устранить нарушения.

В случае если кредитное учреждение грубо нарушает действующие на момент военного положения нормы действующего законодательства, свои права можно восстановить в судебном порядке. Люди активно кредитовались в мирные времена, планировали будущее… но началась война, поэтому, конечно, уже есть судебная практика о восстановлении прав военнослужащих. Принятые законодательные решения, урегулировавшие вопросы кредитных обязательств во время войны, считаю справедливыми и оправданными. Это временная, крайне необходимая мера, все надеются, что вскоре победа, и наши защитники вернутся к планированию своего быта и восстановлению привычного образа жизни вместе со всей Украиной.