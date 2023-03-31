В Украине упростили процедуру получения статуса безработного: что изменилось

Кабинет Министров упростил условия подачи документов для получения статуса зарегистрированного безработного и уточнил порядок получения этого статуса онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Предоставление статуса безработного будет и дальше проходить в том числе в электронной форме. Это облегчит процесс подачи документов внутренне перемещенным лицам, лицам, находящимся на временно оккупированной территории, или на территории, на которой ведутся боевые действия. Также упрощается процесс регистрации для людей, потерявших документы или у которых до сих пор не были разорваны трудовые отношения с работодателем, который находится на территории, где ведутся активные боевые действия", - отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Также новый порядок регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных и ведение учета лиц, ищущих работу, предусматривает следующие изменения:

утверждены условия предоставления статуса зарегистрированного безработного членам добровольческих формирований территориальной громады и пребывания их на учете во время военного положения;

рабочее общение безработного с карьерным советником (специализированным карьерным советником) по поиску работы приравнивается к личному посещению центра занятости;

утверждены новые критерии подходящей работы, в том числе во время военного положения;

были дополнены основания прекращения регистрации безработных, которые находятся за границей.

Напомним, Кабинет министров на заседании 10 февраля утвердил новый порядок предоставления компенсаций работодателям за трудоустройство отдельных категорий зарегистрированных безработных.