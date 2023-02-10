Кабмин ввел новый порядок компенсаций работодателям за трудоустройство безработных: за кого будут платить

Кабинет министров утвердил новый порядок предоставления компенсаций работодателям за трудоустройство отдельных категорий зарегистрированных безработных. Как сообщает Министерство экономики, соответствующее решение было принято на заседании 10 февраля.

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Порядок предусматривает предоставление работодателям трех видов компенсаций. В частности, это компенсация фактических расходов в размере единого соцвзноса за соответствующее лицо за месяц, но не более двойного размера минимального страхового взноса.

Их будут предоставлять за трудоустройство сроком не менее 2 лет по направлению центра занятости определенных зарегистрированных безработных из числа лиц, имеющих дополнительные гарантии в трудоустройстве и находящиеся в статусе зарегистрированного безработного более 1 месяца. Общая продолжительность выплаты компенсации составит 12 месяцев в течение следующих двух лет.

Речь идет о следующих категориях безработного населения:

• один из родителей или лицо, их заменяющее и:

- имеющее на содержании ребенка (детей) в возрасте до 6 лет;

- воспитывающее без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью;

- содержащее без одного из супругов лицо с инвалидностью с детства (независимо от возраста) и/или лицо с инвалидностью I группы (независимо от причины инвалидности);

• дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

• лица, освобожденные после отбывания наказания или принудительного лечения;

• лица, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось 10 и менее лет;

• лица, которым исполнилось 15 лет и которые с согласия одного из родителей или лица, их заменяющего, могут приниматься на работу в качестве исключения;

• лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их освобождения.



Также работодатели смогут получать компенсацию 50% фактических затрат на оплату труда, но не больше размера минимальной зарплаты за трудоустройство лиц по направлению центра занятости на срок не менее года.

Для этого нужно будет принять на работу людей с инвалидностью и участников боевых действий, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось не более 5 лет или находящихся в статусе зарегистрированного безработного более 1 месяца. Общая продолжительность выплаты такой компенсации составит 6 месяцев в течение следующего года.

Кроме того, 50% минимальной зарплаты за человека в месяц работодатели будут получать при трудоустройстве по направлению центра занятости зарегистрированного безработного из числа лиц:

• в возрасте до 25 лет, суммарно имеющих страховой стаж не более 12 месяцев;

• в возрасте до 35 лет – на первое рабочее место;

• уволенных со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы – на первое рабочее место после такого увольнения.



Общая продолжительность выплаты таких компенсаций составляет не более 6 месяцев при сохранении гарантий занятости лица в течение периода, превышающего период выплат в два раза.

За счет расширения программ выплат компенсаций работодателям за трудоустройство отдельных категорий безработных, которым бывает сложно найти работу, правительство хочет улучшить ситуацию на рынке труда.

Как отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлии Свириденко, проблема безработицы стала одной из главных, которую должен решать Кабмин, поскольку полномасштабная война России против Украины разрушила многие предприятия и заставила миллионы украинцев переехать.

"В частности, это молодежь, которая ищет первое рабочее место, ветераны, люди предпенсионного возраста. Рассчитываем увеличить уровень занятости украинцев благодаря экономическому стимулированию работодателей. На эту программу правительство предусмотрело в этом году 400 миллионов гривен", - указала она.

Напомним также, что в конце января правительство усовершенствовало программу выплаты компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц.