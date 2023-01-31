Дефицит квалифицированных кадров и увеличение заработных плат: каким будет украинский рынок труда в 2023 году

После начала масштабного вторжения РФ в Украину рынок труда сократился на 7%. Постепенное восстановление началось с середины 2022 года, но работодатели считают, что в 2023 году многие компании столкнутся с дефицитом квалифицированных кадров. Во время онлайн-конференции "HR 365" Head of Field Sales robota.ua Алина Вахромеева рассказала о результатах исследования рынка труда и выделила вызовы для работодателей в этом году.

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Демографическая и макроэкономическая ситуация

Каждые 5 лет население в Украине сокращается на полмиллиона человек. По состоянию на февраль 2022 г. население Украины составляло 41 млн. Во время масштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года более 11 млн человек уехало. При этом почти 5 млн человек вернулись, а 7 млн украинцев еще находятся за границей, а это потеря демографического резерва за счет выезда женщин и детей, сокращения потребления и как следствие пополняются бюджеты других стран.

Также произошел отток высококвалифицированных кадров, "белых воротничков" и "синих", что приведет к дефициту рабочей силы в долгосрочной перспективе. Такая тенденция привела к кризису на рынке труда, который только с середины 2022 года начал возобновляться.

Инфляция растет быстрее реальной заработной платы. Происходит изнемогание населения со всеми вытекающими, а именно сокращением спроса потребителей, миграцией людей в Европу. В последние 5 лет инфляция в Украине не превышала 10% в год. Из-за масштабного вторжения РФ в Украину инфляция ожидается на уровне 31%. Такие скачки с момента Независимости Украины были всего два раза – в 2008 году на 22% и в 2015 году – 43% в год. Ситуация постепенно может стабилизироваться и, согласно прогнозу Нацбанка, инфляция в 2023 году составит 21%.

Рынок вакансии тесно связан с ВВП страны. В 2022 году ВВП провалился более чем на 33%. Рынок труда ответил тем же и провалился в среднем на 65%. Нацбанк планирует рост ВВП в 2023 году на уровне 4% и при определенных условиях это может дать прирост около 10% на уровне вакансии.

Доллар продолжит расти. Так, по данным Минэкономики на 2023 год, заложен курс доллара на уровне 42 грн за $1 в среднем. Следует подчеркнуть, что курс валют зависит от уровня экспорта, открытых портов, международной поддержки, внутреннего спроса и в целом от ситуации на фронте.

Оптимизация расходов в 2022 году

Исследование robota.ua, проведенного среди работодателей, показало, как бизнес оптимизировал свои расходы в 2022 году. Так, 41,1% работодателей отправляли сотрудников в неоплачиваемый отпуск, 39,3% сокращали заработные платы, а 37,5% сокращали штат. Также 35,7% сократили расходы по аренде помещений, 28,6% пересмотрели ассортимент товаров или услуг, а 7,1% создали онлайн-канал для продажи товаров или услуг.

Было ли повышение заработных плат

Большинство компаний (64,2%) не повышали заработную плату в 2022 году, 20,8% повысили на 5–10%, а 11,3% повысили на 11–20%. Только 3,7% компаний повысили заработную плату на 20%. По словам аналитика рынка труда Алины Вахромеевой, это очень положительная тенденция, когда во время масштабной войны работодатели смогли повысить зарплату.

Оценка инфляции

По данным исследования robota.ua, около 79% респондентов ответили, что считают уровень инфляции в стране очень высоким. Только около 2% считают уровень инфляции в Украине низким.

Ситуация с персоналом

Большинство опрошенных компаний (около 70%) уменьшили количество сотрудников, а сохранить довоенное количество смогли 14%. Около 18% смогли увеличить штат сотрудников.

Фактическая ситуация с наймом сотрудников

Большинство бизнеса подчеркнули, что в 2022 году была проблема с наймом квалифицированных кадров. У некоторых бизнесов не было сложностей.

Инвестиции

В 2022 году бизнес уделил внимание запуску новых проектов и автоматизации процессов. Также некоторые компании обучали сотрудников, обновляли оборудование, инвестировали в рекламу и маркетинг и расширяли географию продаж. Некоторые компании не инвестировали в бизнес вообще.

Оптимизация расходов в 2023 году

Только 25% компаний не планируют оптимизировать расходы в 2023 году, а 20% будут пересматривать ассортимент услуг и товаров. Сократят расходы по аренде помещений 16%, а 14% будут создавать онлайн-канал для продажи товаров и услуг, еще 12% сократят затраты на покупку комплектующих и материалы.

Что думает бизнес и аналитики о 2023-м

Большинство бизнеса (73,2%) считают, что в 2023 году цены на основные товары и услуги значительно повысятся, а 25% считают, что повышение будет незначительным.

Более половины компаний (50%), принимавших участие в исследовании, ответили, что в 2023 году планируют инвестировать в запуск новых продуктов, 35,2% инвестируют в рекламу и маркетинг, 31,5% вложат деньги и усилия в расширение штата, а еще 31,5% - в обучении сотрудников.

70% компаний считают, что будет дефицит квалифицированных кадров, а 39% опрошенных полагают, что со стороны поисковика будет завышено требование по заработной плате.

По прогнозам аналитиков robota.ua в 2023 году глобально средняя заработная плата останется без изменений, поскольку ее рост в основном будет для того, чтобы компенсировать инфляционную составляющую. По итогам двух лет (2022 – 2023) она составит 50%. При этом реальная заработная плата вырастет только на 5-7%.

Результаты исследования robota.ua указывают на то, что 58% опрошенных представителей бизнеса планируют увеличить заработные платы в 2023 году. Около 42% не планируют повышать зарплату.