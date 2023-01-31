Дефіцит кваліфікованих кадрів та збільшення заробітних плат: яким буде український ринок праці у 2023 році

Після початку масштабного вторгнення РФ в Україну ринок праці скоротився на 7%. Поступове відновлення почалось з середини 2022 року, але работодавці вважають, що у 2023-му році багато компаній зіштовхнуться з дефіцитом кваліфікованих кадрів. Під час онлайн-конференції “HR 365” Head of Field Sales robota.ua Аліна Вахрамєева розповіла про результати дослідження ринку праці та виділила виклики для роботодавців у цьому році.

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Демографічна та макроекономічна ситуація

Кожні 5 років населення в Україні скорочується на півмільйона людей. Станом на лютий 2022 року населення України складало 41 млн. Під час масштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року більше 11 млн людей виїхало. При цьому майже 5 млн людей повернулись, а 7 млн українців ще знаходяться за кордоном, а це втрата демографічного резерву за рахунок виїзду жінок та дітей, скорочення споживання і як наслідок поповнюються бюджети інших країн.

Також відбувся відтік висококваліфікованих кадрів, “білих комірців” так і “синіх”, що призведе до дефіциту робочої сили у довгостроковій перспективі. Така тенденція призвела до кризи на ринку праці, який тільки з середини 2022 року почав відновлюватись.

Інфляція зростає швидше, ніж реальна заробітна плата. Відбувається знеможіння населення з усіма витікаючими, а саме скороченням попиту споживачів, міграцією людей до Європи. Останні 5 років інфляція в Україні не перевищувала 10% на рік. Через масштабне вторгнення РФ в Україну інфляція очікується на рівні 31%. Такі стрибки з моменту Незалежності України були всього два рази - у 2008 році на 22% і в 2015 році - 43% на рік. Ситуація поступово може стабілізуватись і відповідно прогнозу Нацбанку інфляція в 2023 році складе 21%.

Ринок вакансії тісно пов'язан з ВВП країни. У 2022 році ВВП провалилась більше ніж на 33%. Ринок праці відповів тим же і провалився в середньому на 65%. Нацбанк планує зростання ВВП у 2023 році на рівні 4% і за певних умов це може дати приріст приблизно 10% на рівні вакансії.

Долар продовжить зростати. Так, за даними Мінекономіки на 2023 рік закладено курс долара на рівні 42 грн за $1 в середньому. Слід підкреслити, що курс курс валюти залежить від рівня експорту, відкритих портів, міжнародної підтримки, внутрішнього попиту і загалом від ситуація на фронті.

Оптимізація витрат у 2022 році

Дослідження robota.ua, яке було проведено серед роботодавців, показало, як бізнес оптимізував свої витрати у 2022 році. Так, 41,1% роботодавців відправляли співробітників у неоплачувану відпустку, 39,3% скорочували заробітні плати, а 37,5% скорочували штат. Також 35,7% скоротили витрати на оренду приміщень, 28,6% переглянули асортимент товарів чи послуг, а 7,1% створили онлайн-канал для продажу товарів чи послуг.

Чи було підвищення заробітних плат

Більшість компаній (64,2%) не підвищували заробітну плату у 2022 році, 20,8% підвищили на 5-10%, а 11,3% підвищили на 11-20%. Лише 3,7% компаній підвищили заробітну плату на 20%. За словами аналітика ринку праці Аліни Вахрамеєвої це дуже позитивна тенденція, коли під час масштабної війни роботодавці змогли підвищити зарплатню.

Оцінка інфляції

За даними дослідження robota.ua, майже 79% респондентів відповіли, що вважають рівень інфляції в країні дуже високим. Лише майже 2% вважають рівень інфляції в Україні низьким.

Ситуація з персоналом

Більшість опитаних компаній (майже 70%) зменшили кількість співробітників, а зберегти довоєнну кількість змогли 14%. Майже 18% змогли збільшити штат співробітників.

Фактична ситуація з наймом співробітників

Більшість бізнесу підкреслити, що у 2022 році була проблема з наймом кваліфікованих кадрів. Деякий бізнес не мав складнощів.

Інвестиції

У 2022 році бізнес приділив увагу запуску нових проєктів та автоматизацію процесів. Також деякі компанії навчали співробітників, оновлювали обладнання, інвестували в рекламу та маркетинг, і розширювали географію продажів. Деякі компанії не інвестували в бізнес взагалі.

Оптимізація витрат у 2023 році

Лише 25% компаній не планують оптимізувати витрати у 2023 році, а 20% будуть переглядати асортимент послуг та товарів. Скоротять витрати на оренду приміщень 16%, а 14% будуть створювати онлайн-канал для продажу товарів та послуг, ще 12% скоротять витрати на покупку комплектуючих та матеріали.

Що думає бізнес та аналітики про 2023 рік

Більшість бізнесу (73,2%) вважає, що у 2023 році ціни на основні товари та послуги значно підвищаться, а 25% вважають, що підвищення буде не значним.

Більше половини компаній (50%), які приймали участь у дослідженні відповіли, що у 2023 році планують інвестувати у запуск нових продуктів, 35,2% інвестують у рекламу та маркетинг, 31,5% вкладуть гроші та зусилля у розширення штату, а ще 31,5% - у навчання співробітників.

70% компаній вважають, що буде дефіцит кваліфікованих кадрів, а 39% опитанних думають, що зі сторони пошукача буде завищена вимога по заробітній платі.

За прогнозами аналітиків robota.ua у 2023 році глобально середня заробітна плата залишиться без змін оскільки її зростання в основному буде для того, щоб компенсувати інфляційну складову. За підсумком двох років (2022 - 2023) вона складе 50%. При цьому реальна заробітна плата зросте тільки на 5-7%.

Результати дослідження robota.ua вказує на те, що 58% опитаних представників бізнесу планують збільшити заробітні плати у 2023 році. Майже 42% не планують підвищувати зарплатню.