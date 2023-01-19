Рынок труда в Украине во время войны: стоит ли ожидать снижения безработицы в 2023 году

Из-за войны Украина потеряла значительную часть человеческого капитала - более трети населения было вынуждено переехать. Также из-за боевых действий в стране по состоянию на ноябрь 2022 года около трети предприятий полностью или почти полностью прекратили производство, а еще 50% сократили мощности. Поэтому бизнес был вынужден сократить количество работников, а оставшимся работникам снизить заработные платы. Следует ли ожидать стремительного возобновления рынка труда и какие шаги могут помочь в этом, рассказывает Delo.ua.

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По данным аналитиков Work.ua, рынок труда вошел в 2023 год, восстановившись на половину от довоенного уровня. Уже 2 января искатели активизировались и в первую неделю месяца показали активность выше, чем за аналогичные периоды за все предыдущие 10 лет. Это указывает на то, что работодатели продолжают генерировать рабочие места и поддерживают экономический фронт страны, несмотря на трудности, которые принесла война в Украине.

Кризис вызван полномасштабным вторжением РФ

Еще до войны украинский рынок труда имел структурные недостатки. По данным аналитической платформы "Вокс Украина" среди недостатков высокий уровень безработицы - 9,9% в 2021 году и низкий уровень экономической активности, особенно для женщин (56% против 68% у мужчин возрастной группы 15-70 лет). Приблизительно одна шесть занятых работали в сельском хозяйстве, а каждый пятый – в неформальном секторе. Долгосрочная безработица также способствовала уменьшению эффективного предложения рабочей силы: каждый четвертый безработный получал помощь от государства более 12 месяцев.

Такая тенденция на рынке труда была вызвана старением населения и низким уровнем рождаемости, что означало быстрое сокращение рабочей силы.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину повлекло за собой наибольший кризис на рынке труда Украины. Из-за миграции населения и остановки некоторого бизнеса рынок труда сократился и имел несоответствие: географическое и отраслевое – между спросом и предложением рабочей силы. К примеру: до войны работодатели размещали на Work.ua ежемесячно более 100 000 вакансий, а в марте количество предложений работы упало в 15 раз.

Начало полномасштабной войны оказало большое влияние на рынок труда Украины: с февраля 2022 года и по сегодняшний день продолжается значительный отток кандидатов за границу (финансисты, бухгалтеры со знанием английского языка, бренд-менеджеры), в основном это женщины с детьми. Возросло количество кандидатов, которые рассматривают частичную занятость, поскольку принимают участие в волонтерстве, благотворительных проектах и т.д. Людмила Савицкая HRD Bayadera Group

Уже сейчас руководители большинства компаний рассматривают разные варианты сохранения бизнеса в новых реалиях (акцент на автоматизацию производства, развитие собственных кадров, увеличение доли работников с отдаленным форматом работы), говорит Савицкая.

Адаптация бизнеса к новым реалиям ежемесячно улучшала ситуацию на рынке труда. Даже когда начался блэкаут из-за обстрелов критической инфраструктуры и ожидаемого снижения активности бизнеса в зимний период, рынок труда показал лучший результат, чем в декабре позапрошлого года. По данным аналитиков Work.ua в 2022 году сезонное снижение количества вакансий по сравнению с ноябрем составило -3%, в 2021 году -4%.

Думаю, что первая часть года будет принадлежать работодателям. Количество кандидатов на вакансии снова вырастет, а вот количество вакансий может уменьшиться. Поэтому работодателям стоит уже сейчас подумать о том, как обрабатывать большое количество отзывов. Ольга Тарасевич HRD Work.ua

Каких специалистов искали в течение 2022 года и сколько платили

Однако, несмотря на ряд проблем и войну, рынок труда в Украине начал свое восстановление с середины 2022 года. Также восстановление происходило и на деоккупированных территориях в конце года. Так, в декабре по сравнению с ноябрем количество вакансий на сайте Work.ua выросло в таких регионах: Херсонская область - 66%, Николаевская - 34%, Донецкая - 30%, Харьковская - 10%. Примечательно, что после увольнения Херсона количество вакансий в области выросло в четыре раза — с 37 в октябре до 164 в декабре.

В центре и на юге страны рынок труда восстановился на 40%, во Львовской области – на 90%. Ивано-Франковская область восстановилась полностью – там предложений работы уже больше, чем было в декабре 2021 года.

В течение года наблюдался рост спроса на продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, водителей, поваров и бухгалтеров.

Больше новых кандидатов в декабре 2022 года появилось в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской области и среди тех, кто хочет работать дистанционно, большинство по должностям: продавец-консультант, менеджер по продажам, водитель, администратор и бариста, официант.

Средняя зарплата по Украине весь 2022 держалась на уровне 15 000 грн. При этом наибольшую зарплату предлагали в Киевской области – 17 500 грн и дистанционно – 22 500 грн.

Самые большие зарплаты (не IТ и не руководители) в декабре предлагали по должностям: водитель-международник, автомаляр, риелтор, дизелист.

Наименьшую зарплату предлагали уборщикам, ассистентам ветеринарного врача и посудомоечникам.

В 2023 году работодатели закладывают повышение зарплат от 8 до 30% в зависимости от сферы бизнеса. Однако рост зарплат будет зависеть от военной и экономической ситуации в стране.

В первой половине года значительных повышений зарплат не ожидается. Однако компании, имеющие финансовую возможность, могут повысить уровень заработных плат в начале года. Это может касаться компаний по сфере торговли, логистики и транспорта, а также аутсорс IТ-компаний. Однако стоит смотреть на то, как мы пройдем зиму. Возможны и более пессимистические сценарии, и более оптимистичные, потому что многое зависит от общего состояния энергетической инфраструктуры страны. Ольга Тарасевич HRD Work.ua

Шаги для эффективного возобновления рынка труда

По данным Международной организации труда (МОТ) в 2023 году ожидается, что глобальный рост занятости резко замедлится до 1% в этом году по сравнению с 2% в 2022 году из-за экономических последствий войны в Украине, высокой инфляции и более жесткой монетарной политики.

В то же время, ожидается, что количество безработных в мире вырастет на 3 миллиона до 208 миллионов в 2023 году, а инфляция съест реальную заработную плату.

Относительно Украины, по данным НБУ, в 2022 году безработица достигла 35%, превысив при этом показатель конца 2021 года (9,8%) почти в 4 раза (в ІІІ квартале НБУ оценивал безработицу на уровне 34%).

Такая тенденция связана с полной или частичной остановкой бизнес-деятельности и потерей или повреждением производственных мощностей. В октябрьском инфляционном отчете НБУ прогнозирует сокращение безработицы до 22,3% в конце 2023 года.

При этом данные исследования Европейской бизнес Ассоциации указывают на то, что в 2023 году бизнес ожидает восстановления экономики, однако большинство предприятий не планируют нанимать дополнительных работников – только 1 из 5 СЕО планирует нанимать новых сотрудников. Значительный же уровень безработицы не стимулирует повышать зарплаты. Однако 73% владельцев бизнеса все же говорят о повышении зарплат, 26% оставят их на текущем уровне.

Аналитики "Вокс Украина" отмечают, что война ожидаемо повлияла на рынок труда. Некоторые предприятия в 2023 году были вынуждены увольнять работников, а некоторые сокращать зарплаты. Даже после прекращения боевых действий возобновление будет довольно медленным.

В целом в экономике и рынке труда произойдет значительное перераспределение ресурсов — спрос на некоторые профессии значительно сократится, тогда как другие, например, в сферах энергетики, строительства и архитектуры, образования, медицины, психологии, будут в дефиците.

Эксперты подчеркнули, что для улучшения ситуации на рынке труда в Украине нужны масштабные программы переобучения людей, а также программы реинтеграции для ветеранов, беженцев, внутренне перемещенных лиц, мигрантов. Разработку таких программ нужно начать уже сейчас. Но, прежде всего, нужно создать благоприятные условия для инвестиций, чтобы бизнес-деятельность возобновлялась и генерировала новые рабочие места.

Восстановление должно включать в себя чрезвычайные меры, направленные на преодоление последствий войны, а также структурные реформы, призванные устранить имеющуюся неэффективность украинского рынка труда.

"Вокс Украина" выделила несколько шагов по восстановлению рынка труда:

Инвестирование в человеческий капитал грядущего. Более эффективно использовать существующий человеческий капитал. Защищать наиболее уязвимые категории людей. Содействие возобновлению идей, если не людей.

В OLX Работа считают, что после окончания войны востребованными на рынке труда будут специалисты по восстановлению инфраструктуры государства, энергетического и экономического секторов, военные, психологи и врачи.

Для того чтобы отстроить разрушенную инфраструктуру Украины, жилые дома, дороги, коммуникации наиболее нужны будут специалисты в строительной сфере - строители, проектировщики, архитекторы. В частности, будет спрос на маляров, слесарей, электриков, сварщиков и столяров. Также будут меняться и подходы к строительству — дома будут строить с обустроенными бомбоубежищами и аварийной лестницей. Мария Абдуллина Руководительница направления OLX Работа и Услуги

Не меньший спрос будет на инженеров , как для сферы строительства, машиностроения, так и для военного направления. Также для восстановления Украины нужны будут специалисты по логистике — водители, дальнобойщики, логисты, операторы и т.д. Отмечу, что эти специалисты исторически показали себя как такие, на которых всегда спрос, даже в самые кризисные времена. Поэтому подтверждение и период войны, и период пандемии, когда сотни тысяч людей остались без работы, однако в сфере логистики и розничной торговле стабильно продолжали появляться новые и новые вакансии, критические в поддержке жизнеобеспечивающих функций.

После российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры нужны специалисты в сфере энергетики – специалисты по ремонту, развитию энергетической инфраструктуры, специалисты по альтернативной энергетике и т.д. А это длительный процесс обновления. Так что спрос на таких специалистов будет сохраняться.

Также будут востребованы менеджеры по продажам , маркетологи . Не остановит свое развитие в Украине и IТ-сфера. Все больше нужны программисты во всех областях безопасности и экономики страны.

При этом следует понимать, что определенные проблемы и вызовы сохранятся или возможно и обострятся в 2023 году, говорит Мария Абдуллина. Речь идет о скрытой безработице, тенизации рабочих взаимоотношений (работа без оформления), общей травмированности населения, в том числе психологической - с чем в том числе придется работать и работодателям, увеличению численности социально уязвимых слоев населения (люди с инвалидностью, УБД, люди предпенсионного возраста), которым и в мирное время было сложнее найти работу - пока потребуют особого кураторства и внимания на государственном уровне.