49% работодателей планируют пересмотр уровня вознаграждения сотрудников в 2023 году, - опрос

Американская торговая палата в Украине вместе с "Делойт" Украина провела опрос "Актуальные вопросы управления человеческим капиталом в Украине", чтобы определить, какие вызовы в сфере управления человеческим капиталом предстают перед работодателями в Украине, текущие действия организаций и приоритеты на 2023 год.

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Так, наибольшими вызовами в сфере управления людьми являются безопасность работников (60%), обеспечение непрерывности рабочих процессов (60%) и состояние работников (55%). Эти результаты сопоставимы с тенденциями по состоянию на май 2022 года.

Ключевыми HR приоритетами организаций на 2023 год являются поддержка и помощь работникам в режиме реального времени (50%), пересмотр численности/организационной структуры (38%), управление рабочей нагрузкой (38%) и разработка/адаптация программы поддержки благосостояния работников (38%).

Более половины опрошенных организаций (58%) сократили численность работников с начала полномасштабной войны. Что касается планов на 2023 год, только 17% организаций планируют сокращение, 35% - не планируют пересмотр численности, еще 25% - затруднились ответить на данный вопрос.

В среднем около 70% работников опрошенных организаций не уезжали за границу с начала полномасштабной войны. Из выезжавших примерно 46% уже вернулись в Украину и находятся здесь постоянно или большинство времени (в среднем 14% от общей численности). В большинстве опрошенных организаций подавляющая часть управленческой команды находится в Украине.

В основном организации, имеющие работников, которые остаются за границей, активно не стимулируют их возвращаться, учитывая риски безопасности.

Подавляющее большинство организаций выплачивали заработную плату в октябре в полном объеме всем работникам (72%) и только 22% – выплачивали части работников в полном объеме, а остальным – не в полном объеме. Такие результаты демонстрируют незначительное улучшение ситуации, как сравнить с тенденцией к концу весны 2022 года.

Почти половина респондентов (49%) отметили, что планируют пересмотр уровней вознаграждения в 2023 году вне зависимости от хода событий, из них 59% планируют делать это один раз в течение года. В то же время 43% респондентов затруднились дать ответ на этот вопрос.

Приблизительно четверть организаций (23%) отметили, что пересматривали подход к переменному вознаграждению в 2022 году после начала полномасштабной войны. Чаще всего пересматривали показатели и целевые значения, в основном для некоторых категорий персонала. Столько же респондентов указали, что у них есть планы сделать это в следующем году.

71% респондентов отметили, что оказывают дополнительную помощь работникам в Украине. Среди материальной поддержки наиболее распространены медицинское страхование (75%), денежная помощь (71%) и покрытие расходов на мобильную связь (67%). Среди нематериальных – психологическая поддержка (75%), работа по гибкому графику (71%), возможность обучения/переквалификации (46%).

42% опрошенных отметили, что помогают работникам в связи с перебоями с электроснабжением. Наиболее распространенными формами поддержки является предоставление работникам портативных зарядных устройств и рабочих мест (офисов, отделений и т.п.) резервными источниками питания (генераторами).

Главными вызовами в оценке эффективности персонала являются неравномерная рабочая нагрузка в командах (62%), постановка целей в условиях неопределенности (50%) и сложность администрирования процесса в текущих условиях (44%).

Только 18% респондентов отметили, что пересматривали подход к оценке эффективности в 2022 году после начала полномасштабной войны. Чаще всего пересматривали показатели эффективности, процесс установления целей и решения, принимаемые по результатам оценки. Еще 35% респондентов указали, что у них есть планы сделать это в следующем году.

Почти все респонденты (88%) отметили, что большинство работников в их организациях сейчас работают либо в гибридном формате, либо дистанционно. Среди ключевых вызовов работы в гибридном формате отмечены трудности с коммуникацией команд (37%) и усложненный процесс адаптации новичков (37%).

Основные направления повышения эффективности работы в гибридном режиме, по мнению респондентов, включают в себя редизайн рабочих процессов и подходов (50%), внедрение соответствующих технологий (43%) и обучение лидеров (37%).

"Этот год был сложным и полон невиданных вызовов, однако большинство исследуемых организаций продемонстрировали высокий уровень устойчивости и смогли восстановить операционную деятельность в полном объеме – это вдохновляет и подтверждает несгибаемость украинцев. Сейчас планирование очень сложно из-за высокой неопределенности, вызванной войной, однако забота о людях и обеспечение бесперебойности работы останутся ключевыми приоритетами в новом году", - отметил лидер практики Human Capital Advisory Services компании "Делойт" в Украине Яков Акулов.

Опрос по актуальным вопросам управления человеческим капиталом проходил с 29 ноября по 14 декабря. В нем приняли участие 40 респондентов: топ-менеджеры, лидеры HR-функции и других бизнес-направлений компаний-членов Палаты из разных индустрий.