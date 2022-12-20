49% роботодавців планують перегляд рівня винагороди співробітників у 2023 році, - опитування

Американська торговельна палата в Україні разом з "Делойт" Україна провела опитування "Актуальні питання управління людським капіталом в Україні", щоб визначити, які виклики в сфері управління людським капіталом постають перед роботодавцями в Україні, поточні дії організацій та пріоритети на 2023 рік.

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Так, найбільшими викликами в сфері управління людьми є безпека працівників (60%), забезпечення неперервності робочих процесів (60%) та психологічний стан працівників (55%). Ці результати зіставні з тенденціями станом на травень 2022 року.

Ключовими HR-пріоритетами організацій на 2023 рік є підтримка та допомога працівникам у режимі реального часу (50%), перегляд чисельності/організаційної структури (38%), управління робочим навантаженням (38%) та розробка/адаптація програми підтримки добробуту працівників (38%).

Понад половина опитаних організацій (58%) скоротили чисельність працівників з початку повномасштабної війни. Щодо планів на 2023 рік, лише 17% організацій планують скорочення, 35% – не планують перегляд чисельності, ще 25% – не змогли відповісти на це запитання.

У середньому майже 70% працівників опитаних організацій не виїжджали за кордон з початку повномасштабної війни. З тих, хто виїжджав, приблизно 46% вже повернулися в Україну та знаходяться тут постійно або більшість часу (в середньому 14% від загальної чисельності). Наразі в більшості опитаних організацій переважна частина управлінської команди знаходиться в Україні.

Здебільшого організації, що мають працівників, які лишаються за кордоном, наразі активно не стимулюють їх повертатися, зважаючи на безпекові ризики.

Переважна більшість організацій виплачували заробітну плату в жовтні в повному обсязі всім працівникам (72%) та лише 22% – виплачували частині працівників у повному обсязі, а решті – не в повному обсязі. Такі результати демонструють незначне покращення ситуації, як порівняти з тенденцією на кінець весни 2022 року.

Майже половина респондентів (49%) зазначили, що планують перегляд рівнів винагороди у 2023 році незалежно від перебігу подій, із них 59% планують робити це один раз протягом року. Водночас 43% респондентів не змогли дати відповідь на це запитання.

Приблизно чверть організацій (23%) зазначили, що переглядали підхід до змінної винагороди у 2022 році після початку повномасштабної війни. Найчастіше переглядали показники та цільові значення, переважно для деяких категорій персоналу. Стільки ж респондентів вказали, що мають плани зробити це наступного року.

71% респондентів зазначили, що надають додаткову допомогу працівникам в Україні. Серед матеріальної підтримки найпоширенішою є медичне страхування (75%), грошова допомога (71%) і покриття витрат на мобільний зв’язок (67%). Серед нематеріальної – психологічна підтримка (75%), робота за гнучким графіком (71%), можливість навчання/перекваліфікації (46%).

42% опитаних зазначили, що допомагають працівникам у зв’язку з перебоями з електропостачанням. Найпоширенішими формами підтримки є надання працівникам портативних зарядних пристроїв та забезпечення робочих місць (офісів, відділень тощо) резервними джерелами живлення (генераторами).

Головними викликами в оцінюванні ефективності персоналу є нерівномірне робоче навантаження в командах (62%), постановка цілей в умовах невизначеності (50%) та складність адміністрування процесу в поточних умовах (44%).

Лише 18% респондентів зазначили, що переглядали підхід до оцінювання ефективності у 2022 році після початку повномасштабної війни. Найчастіше переглядали показники ефективності, процес встановлення цілей та рішення, що приймаються за результатами оцінювання. Ще 35% респондентів вказали, що мають плани зробити це наступного року.

Майже всі респонденти (88%) зазначили, що більшість працівників у їхніх організаціях наразі працюють або в гібридному форматі, або дистанційно. Серед ключових викликів роботи в гібридному форматі було зазначено труднощі з комунікацією команд (37%) та ускладнений процес адаптації новачків (37%).

Основні напрями підвищення ефективності роботи в гібридному режимі, на думку респондентів, включають редизайн робочих процесів та підходів (50%), впровадження відповідних технологій (43%) та навчання лідерів (37%).

"Цей рік був складним та сповненим небачених викликів, проте більшість досліджуваних організацій продемонстрували високий рівень стійкості та змогли відновити операційну діяльність у повному обсязі – це надихає та підтверджує незламність українців. Наразі планування є дуже складним через високу невизначеність, викликану війною, проте турбота про людей та забезпечення безперебійності роботи залишаться ключовими пріоритетами в новому році", — зазначив лідер практики Human Capital Advisory Services компанії "Делойт" в Україні Яків Акулов.

Опитування щодо актуальних питань управління людським капіталом проходило з 29 листопада до 14 грудня. У ньому взяли участь 40 респондентів: топ-менеджери, лідери HR-функції та інших бізнес-напрямів компаній-членів Палати з різних індустрій.