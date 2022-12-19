Чотири навички, які все більше стають затребуваними на ринку праці

Новий звіт Burning Glass Institute показує, що вміння використовувати штучний інтелект і навички машинного навчання є не тільки одними з найпоширеніших на ринку праці, але їх наявність підвищує шанс отримувати високу зарплатню.

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Forbes опублікував дослідження про набори навичок, які швидко розвиваються на ринку праці. Звіт Burning Glass Institute, підготовлений у партнерстві з Business-Higher Education Forum і Wiley, показує, що штучний інтелект і навички машинного навчання є одними з найшвидше зростаючих і найбільш поширених на ринку праці. Володіння ними може дати можливість працівникам на своїй роботі отримувати підвищену заробітну плату.

"Уявлення про те, що автоматизація — це прихована загроза на горизонті, — це те, що нам слід переосмислити", — каже президент некомерційної організації з дослідження ринку праці Burning Glass Institute Метт Сігельман.

За його словами, люди, чия робота передбачає використання навичок автоматизації, отримують значно більше, ніж ті, хто цього не робить.

Тим не менш, він визнає, що навички швидко змінюються в середній професії, і ті, хто не встигає за розвитком навичок, можуть зіштовхнутись з проблемами при виконанні робочих завдань.

"Витіснення, яке ми спостерігаємо, можливо, пов’язане не стільки з робочими місцями, які зникають, а з роботами, які вимагають абсолютно нових наборів навичок, якими люди сьогодні ще не оволоділи", - каже Метт Сігельман.

На які навички варто звернути увагу шукачам роботи

В Burning Glass Institutе проаналізували дані з 228 мільйонів оголошень про роботу за останні сім років, згрупувавши приблизно 30 000 навичок — від зварювання до обробки даних — у 444 галузях від виробництва до аналізу даних.

За словами президента некомерційної організації з дослідження ринку праці Burning Glass Institute Метта Сігельмана, завдяки своїм темпам зростання та охопленню було виділено чотири навички, які становляться все більше затребуваними на ринку праці, а саме:

Штучний інтелект та машинне навчання. Хмарні обчислення.

Управління продуктами. Навички роботи з соціальними мережами.



Дослідники прийшли до висновку, що при володінні цими навичками можна швидко знайти роботу тому, що велика кількість роботодавців хочуть наймати людей, які мають ці навички.

"Це навички, які, швидше за все, будуть інтегровані в роботу, яку ви виконуєте", — каже Сігельман. Для порівняння: у 2021 році кожна восьма вакансія вимагала одну з цих навичок.

Раніше Сігельман наголошував на тому, що бачить дисбаланс людей із певними навичками, необхідних ринку. Його дослідження показують, що за останні п’ять років у середній професії було замінено 37% навичок "через автоматизацію, технології, а також через поширення навичок на ринку".

Робоча сила майбутнього

Детальний звіт також виявив, що люди, які розвивають вищезгадані навички, більше затребувані в США та можуть отримувати підвищену заробітню плату.

Крім того, він назвав навички, які демонструють відносно повільний або негативний розвиток. До них входять бізнес-консультації, спеціалізовані продажі, архітектура та адміністрування баз даних, а також веб-дизайн і розробка. Професії, які скорочуються, включають адміністраторів баз даних, персональних фінансових радників та аудиторів.

Особам, які шукають роботу, Сігельман радить більше думати про розвиток навичок, а не про конкретну компанію, де людина хоче працювати.

Знайшовши вакансію, де прописані навички, які згідно з дослідження швидко розвиваються, люди можуть знайти можливості в тих галузях, де потрібні ці вміння.