Водій, аналітик даних, продавець, піцайоло та інші: топ-20 актуальних вакансій в Україні

Delo.ua спільно з сайтом з пошуку роботи Jooble та кадровим порталом grc.ua вибрали топ актуальних вакансій по всій Україні станом на початок грудня 2022 року. Які фахівці потрібні, читайте у нашій добірці.

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Актуальні вакансії у всіх регіонах України

Кредитний експерт, Ружин. Житомирська обл

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) шукає в команду кредитних фахівців (кредитування в торгових точках магазинів-партнерів).

Заробітна плата: повністю "біла зарплатня" та щомісячний бонус.

Графік роботи: гнучкий, можливий повний і неповний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3XKBLYK

Водій на авто компанії, м. Львів

Bolt шукає водіїв на нові авто компанії.

Заробітна плата: до 25 000 на місяць (50% водію від каси); доплата за кожну поїздку після фіксованої поїздки до 30 грн.

Графік роботи: один водій на авто (6/7 днів на тиждень).

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3EUVmwQ

Піцайоло, м. Київ

Мережа продуктових експрес-маркетів "box" запрошує на роботу піцайоло.

Заробітна плата: 650 грн зміна + бонус.

Графік роботи: гнучкий.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3imkeWt

Продавець-касир, м. Київ

Мережа експрес-маркетів "box" запрошує на роботу продавця-касира.

Заробтна плата: 800 грн / зміна з КРІ (бонуси).

Графік роботи: зміна з 8:00 до 22:00.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3VApCny

Автомеханік, м. Калинівка

Бош Сервіс Автодром займається технічним обслуговуванням та ремонтом усіх марок автомобілів. Компанія націлена на роботу з преміум-сегментом: нові автомобілі Mercedes, Audi, Lexus, BMW, Toyota, Infinity, Volkswagen. Бош Сервіс Автодром у Калинівці запрошує на роботу автомеханіка із досвідом.

Заробітна плата: 12 600 - 18 700 грн.

Графік роботи: 8 годин Пн-Пт, 7 годин Сб.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3VjGwa2

Менеджер по роботі з клієнтами м. Тернопіль

Бош Сервіс Автодром займається технічним обслуговуванням та ремонтом усіх марок автомобілів. Компанія націлена на роботу з преміум-сегментом: нові автомобілі Mercedes, Audi, Lexus, BMW, Toyota, Infinity, Volkswagen. Наразі Бош Сервіс Автодром запрошує на роботу менеджера по роботі з клієнтом.

Заробітна плата: 14 050 - 23 250 грн.

Графік роботи: 8 годин в день/6 днів на тиждень.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3ue8fwP

Координатор таємних покупців, віддалено

4Service Group - Міжнародна дослідницька компанія з управління та побудови Customer Experience (СХ). Компанія запрошує на роботу координатора таємних покупців.

Заробітна плата: 3 000 - 10 000 грн.

Графік роботи: повний робочий день - 9:00-18:00, частково у вихідні.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3B1i2Kv

Таємний покупець, м. Черкаси

4Service Group - Міжнародна дослідницька компанія з управління та побудови Customer Experience (СХ). Компанія запрошує на роботу таємного покупця, який візьме участь у програмі з покращення якості обслуговування у супермаркетах, банках, магазинах одягу та парфумерії, автозаправних станціях та інших галузях (напрямках) сфери послуг.

Заробітна плата: 3 000 - 6 000 грн (200-300 грн - неповний робочий день: 2-3 години; 500-700 грн - робочий день: через день, щодня, півдня).

Графік роботи: вибираєте самі.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3uchmOR

Оператор call-центра, м. Ужгород (віддалено)

4Service Group - Міжнародна дослідницька компанія з управління та побудови Customer Experience (СХ). В команду контакт-центра 4Service Group потрібні оператори для роботи на вихідних лініях (опитування, не продажі).

Заробітна плата: 10 - 50 грн за кожне успішне інтерв'ю (оплата залежить від тривалості опитування).

Графік роботи: вільний, з можливістю регулювати навантаження самостійно, обираючи час роботи в діапазоні з 9:00 до 20:00.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3FiPq20

Координатор-супервайзер, м. Львів

Міжнародна компанія, щопрацює в напрямку foodtech, запрошує на роботу координатора-супервайзера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: гнучка година початку роботи з 9:00 до 18:00 або з 10:00 до 19:00 (Понеділок-П'ятниця).

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcsalesjob/94

Регіональний менеджер з продажів, remote

Представництво міжнародної компанії, дистриб'ютор товарів у сфері стоматології запрошує на роботу регіонального менеджера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: гнучка година початку роботи з 9:00 до 18:00 або з 10:00 до 19:00 (Понеділок-П'ятниця)

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcsalesjob/95

Фінансовий контролер, м. Київ

Міжнародна технологічна компанія запрошує на роботу фінансового контролера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcfinancejob/62

Юридичний секретар (Legal Secretary), м. Київ

Міжнародна юридична компанія, яка працює в 46 країнах світу, запрошує на роботу юридичного секретаря (Legal Secretary).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 9:00-18:00 Пн-Пт.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcjobportal/154

HR Generalist, м. Київ

Національна компанія, що працює в напрямку виробництва та реалізації будівельних матеріалів, запрошує на роботу генерального спеціаліста з кадрів.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00 (Понеділок–П'ятниця).

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grchr/42

Продавець-консультант парфумерії (ТЦ "Ретровіль"), м. Київ

Міжнародна компанія D&P perfumum запрошує на роботу продавців-консультантів.

Заробітна плата: 14 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: 4/2 з 10.00 до 21:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcsalesjob/92

Data Analyst

"Київстар" запрошує на роботу аналітика даних.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcuaitjob/68

Комерційний директор (Head of Commercial), м. Київ

Міжнародна технологічна компанія запрошує на роботу комерційного директора.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: гнучка та гібридна модель роботи.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcpremiumjob/54

Експерт з навчання та оцінювання ( Learning and evaluation expert ), дистанційно

Світова роздрібна компанія, яка працює в Україні більше 15 років, запрошує на роботу експерта з навчання та оцінювання.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: гнучкий - з 9 до 18 або з 10 до 19.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grchr/41

Пекар, м. Львів

Мережа супермаркетів "Сільпо" запрошує на роботу пекаря.

Заробітна плата: 13 000 - 13 570 грн.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3OxgfTa

Робітник на виробництво, м. Покров, Дніпропетровська обл.

Підприємство запрошує на роботу спеціалістів по переробці м'яса.

Заробітна плата: 13 500 - 18 000 грн.

Графік роботи: 08:00-20:00, 2 вихідних за графіком (один вихідний, частіше всього, - субота).

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3u1AJtP