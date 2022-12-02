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Водій, аналітик даних, продавець, піцайоло та інші: топ-20 актуальних вакансій в Україні
Delo.ua спільно з сайтом з пошуку роботи Jooble та кадровим порталом grc.ua вибрали топ актуальних вакансій по всій Україні станом на початок грудня 2022 року. Які фахівці потрібні, читайте у нашій добірці.
Актуальні вакансії у всіх регіонах України
Кредитний експерт, Ружин. Житомирська обл
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) шукає в команду кредитних фахівців (кредитування в торгових точках магазинів-партнерів).
Заробітна плата: повністю "біла зарплатня" та щомісячний бонус.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Графік роботи: гнучкий, можливий повний і неповний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3XKBLYK
Водій на авто компанії, м. Львів
Bolt шукає водіїв на нові авто компанії.
Заробітна плата: до 25 000 на місяць (50% водію від каси); доплата за кожну поїздку після фіксованої поїздки до 30 грн.
Графік роботи: один водій на авто (6/7 днів на тиждень).
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3EUVmwQ
Піцайоло, м. Київ
Мережа продуктових експрес-маркетів "box" запрошує на роботу піцайоло.
Заробітна плата: 650 грн зміна + бонус.
Графік роботи: гнучкий.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3imkeWt
Продавець-касир, м. Київ
Мережа експрес-маркетів "box" запрошує на роботу продавця-касира.
Заробтна плата: 800 грн / зміна з КРІ (бонуси).
Графік роботи: зміна з 8:00 до 22:00.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3VApCny
Автомеханік, м. Калинівка
Бош Сервіс Автодром займається технічним обслуговуванням та ремонтом усіх марок автомобілів. Компанія націлена на роботу з преміум-сегментом: нові автомобілі Mercedes, Audi, Lexus, BMW, Toyota, Infinity, Volkswagen. Бош Сервіс Автодром у Калинівці запрошує на роботу автомеханіка із досвідом.
Заробітна плата: 12 600 - 18 700 грн.
Графік роботи: 8 годин Пн-Пт, 7 годин Сб.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3VjGwa2
Менеджер по роботі з клієнтами м. Тернопіль
Бош Сервіс Автодром займається технічним обслуговуванням та ремонтом усіх марок автомобілів. Компанія націлена на роботу з преміум-сегментом: нові автомобілі Mercedes, Audi, Lexus, BMW, Toyota, Infinity, Volkswagen. Наразі Бош Сервіс Автодром запрошує на роботу менеджера по роботі з клієнтом.
Заробітна плата: 14 050 - 23 250 грн.
Графік роботи: 8 годин в день/6 днів на тиждень.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3ue8fwP
Координатор таємних покупців, віддалено
4Service Group - Міжнародна дослідницька компанія з управління та побудови Customer Experience (СХ). Компанія запрошує на роботу координатора таємних покупців.
Заробітна плата: 3 000 - 10 000 грн.
Графік роботи: повний робочий день - 9:00-18:00, частково у вихідні.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3B1i2Kv
Таємний покупець, м. Черкаси
4Service Group - Міжнародна дослідницька компанія з управління та побудови Customer Experience (СХ). Компанія запрошує на роботу таємного покупця, який візьме участь у програмі з покращення якості обслуговування у супермаркетах, банках, магазинах одягу та парфумерії, автозаправних станціях та інших галузях (напрямках) сфери послуг.
Заробітна плата: 3 000 - 6 000 грн (200-300 грн - неповний робочий день: 2-3 години; 500-700 грн - робочий день: через день, щодня, півдня).
Графік роботи: вибираєте самі.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3uchmOR
Оператор call-центра, м. Ужгород (віддалено)
4Service Group - Міжнародна дослідницька компанія з управління та побудови Customer Experience (СХ). В команду контакт-центра 4Service Group потрібні оператори для роботи на вихідних лініях (опитування, не продажі).
Заробітна плата: 10 - 50 грн за кожне успішне інтерв'ю (оплата залежить від тривалості опитування).
Графік роботи: вільний, з можливістю регулювати навантаження самостійно, обираючи час роботи в діапазоні з 9:00 до 20:00.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3FiPq20
Координатор-супервайзер, м. Львів
Міжнародна компанія, щопрацює в напрямку foodtech, запрошує на роботу координатора-супервайзера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: гнучка година початку роботи з 9:00 до 18:00 або з 10:00 до 19:00 (Понеділок-П'ятниця).
Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcsalesjob/94
Регіональний менеджер з продажів, remote
Представництво міжнародної компанії, дистриб'ютор товарів у сфері стоматології запрошує на роботу регіонального менеджера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: гнучка година початку роботи з 9:00 до 18:00 або з 10:00 до 19:00 (Понеділок-П'ятниця)
Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcsalesjob/95
Фінансовий контролер, м. Київ
Міжнародна технологічна компанія запрошує на роботу фінансового контролера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcfinancejob/62
Юридичний секретар (Legal Secretary), м. Київ
Міжнародна юридична компанія, яка працює в 46 країнах світу, запрошує на роботу юридичного секретаря (Legal Secretary).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 9:00-18:00 Пн-Пт.
Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcjobportal/154
HR Generalist, м. Київ
Національна компанія, що працює в напрямку виробництва та реалізації будівельних матеріалів, запрошує на роботу генерального спеціаліста з кадрів.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: з 9:00 до 18:00 (Понеділок–П'ятниця).
Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grchr/42
Продавець-консультант парфумерії (ТЦ "Ретровіль"), м. Київ
Міжнародна компанія D&P perfumum запрошує на роботу продавців-консультантів.
Заробітна плата: 14 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: 4/2 з 10.00 до 21:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcsalesjob/92
Data Analyst
"Київстар" запрошує на роботу аналітика даних.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcuaitjob/68
Комерційний директор (Head of Commercial), м. Київ
Міжнародна технологічна компанія запрошує на роботу комерційного директора.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: гнучка та гібридна модель роботи.
Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcpremiumjob/54
Експерт з навчання та оцінювання (Learning and evaluation expert), дистанційно
Світова роздрібна компанія, яка працює в Україні більше 15 років, запрошує на роботу експерта з навчання та оцінювання.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: гнучкий - з 9 до 18 або з 10 до 19.
Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grchr/41
Пекар, м. Львів
Мережа супермаркетів "Сільпо" запрошує на роботу пекаря.
Заробітна плата: 13 000 - 13 570 грн.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3OxgfTa
Робітник на виробництво, м. Покров, Дніпропетровська обл.
Підприємство запрошує на роботу спеціалістів по переробці м'яса.
Заробітна плата: 13 500 - 18 000 грн.
Графік роботи: 08:00-20:00, 2 вихідних за графіком (один вихідний, частіше всього, - субота).
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3u1AJtP