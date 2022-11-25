Ринок праці в Україні: топ актуальних вакансій

Delo.ua спільно з сайтом з пошуку роботи Jooble та кадровим порталом grc.ua вибрали топ актуальних вакансій по всій Україні станом на кінець листопада 2022 року. Які фахівці потрібні, читайте у нашій добірці.

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Актуальні вакансії у всіх регіонах України

Аккаунт-менеджер, м. Київ

Команда Helsi.me в пошуках аккаунт-менеджера по приватних закладах.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 9:00 - 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcmarketing/70

Менеджер по роботі в B2B сегменті (фармацевтичний сектор), м. Київ

Команда Helsi.me в пошуках менеджера по роботі в В2В сегменті.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcsalesjob/87

Головний бухгалтер (виробниче підприємство), м. Дніпро

'MDconsult" — консалтингова і рекрутингова компанія, проводить конкурс на заміщення вакантної посади головного бухгалтера на виробниче підприємство.

Заробітна плата: 30 000 грн — 35 000 грн.

Графік роботи: понеділок - п'ятниця з 9:00-18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcfinancejob/57

Аудитор (фінансовий моніторинг), м. Київ

Компанія Альфа-Лізинг Україна запрошує до співпраці Аудитора (ФОП).

Проектна робота за договором терміном від 2 до 3 місяців.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcfinancejob/53

Головний бухгалтер, м. Вишневе

Компанія PepsiСo шукає головного бухгалтера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: понеділок - п'ятниця.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcfinancejob/52

Провідний аналітик комп'ютерних систем (SQL), м. Дніпро

Компанія PepsiСo шукає провідного аналітика комп'ютерних систем (SQL).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: понеділок - п'ятниця.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcuaitjob/63

1C Lead, м. Одеса

Компанія PepsiСo шукає 1C Lead.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: понеділок - п'ятниця.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcuaitjob/62

Логіст, м. Київ

ТОВ "Альянс ЕнергоТрейд" шукає логіста.

Заробітна плата: 25 000 – 30 000 грн.

Графік роботи: понеділок - п'ятниця з 9:00-18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcsalesjob/77

Заступник начальника Управління розвитку карткових продуктів, м. Київ

АТ "ЮНЕКС БАНК" оголошує конкурс на посаду заступника начальника Управління розвитку карткових продуктів.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcfinancejob/42

Начальник Відділу ринкових ризиків, м. Київ

АТ "ЮНЕКС БАНК" оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника Відділу ринкових ризиків.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcpremiumjob/34

Помічник менеджера ЗЕД (імпорт)

Компанія Тімсталь - виробник та постачальникметалевихвиробів/конструкцій, листового та сортового прокату шукає помічника менеджера ЗЕД (імпорт).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcsalesjob/72

Касир, м. Київ

Мережа супермаркетів "Сільпо" запрошує на роботу касира.

Заробітна плата: 11 200 - 16 000 грн.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3XITos7

Пекар, м. Львів

Мережа супермаркетів "Сільпо" запрошує на роботу пекаря.

Заробітна плата: 13 000 - 13 570 грн.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3OxgfTa

Робітник на виробництво, м. Покров, Дніпропетровська обл.

Підприємство запрошує на роботу спеціалістів по переробці м'яса.

Заробітна плата: 13 500 - 18 000 грн.

Графік роботи: 08:00-20:00, 2 вихідних за графіком (один вихідний, частіше всього, - субота).

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3u1AJtP

Кур'єр з власним авто, м. Київ

Мережа супермаркетів "Сільпо" запрошує на роботу кур'єра з власним авто.

Заробітна плата: 17 500 - 21 000 грн.

Графік роботи: гнучкий.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3Vo9bKS

Пекар, м. Київ

Мережа супермаркетів "Сільпо" запрошує на роботу пекаря.

Заробітна плата: 12 000 - 16 000 грн.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3gDy5XV

Пекар у Le Silpo, м. Одеса

Мережа супермаркетів "Сільпо" запрошує на роботу пекаря.

Заробітна плата: 16 500 грн.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3EYbIGc

Старший кондитер Le Silpo, м. Одеса

Мережа супермаркетів "Сільпо" запрошує до команди старшого кондитера у делікатес-маркет Le Silpo.

Заробітна плата: 21 500 грн.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3GOjcwG