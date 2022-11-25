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Ринок праці в Україні: топ актуальних вакансій
Delo.ua спільно з сайтом з пошуку роботи Jooble та кадровим порталом grc.ua вибрали топ актуальних вакансій по всій Україні станом на кінець листопада 2022 року. Які фахівці потрібні, читайте у нашій добірці.
Актуальні вакансії у всіх регіонах України
Аккаунт-менеджер, м. Київ
Команда Helsi.me в пошуках аккаунт-менеджера по приватних закладах.
Заробітна плата: не вказано.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Графік роботи: 9:00 - 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcmarketing/70
Менеджер по роботі в B2B сегменті (фармацевтичний сектор), м. Київ
Команда Helsi.me в пошуках менеджера по роботі в В2В сегменті.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcsalesjob/87
Головний бухгалтер (виробниче підприємство), м. Дніпро
'MDconsult" — консалтингова і рекрутингова компанія, проводить конкурс на заміщення вакантної посади головного бухгалтера на виробниче підприємство.
Заробітна плата: 30 000 грн — 35 000 грн.
Графік роботи: понеділок - п'ятниця з 9:00-18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcfinancejob/57
Аудитор (фінансовий моніторинг), м. Київ
Компанія Альфа-Лізинг Україна запрошує до співпраці Аудитора (ФОП).
Проектна робота за договором терміном від 2 до 3 місяців.
Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcfinancejob/53
Головний бухгалтер, м. Вишневе
Компанія PepsiСo шукає головного бухгалтера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: понеділок - п'ятниця.
Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcfinancejob/52
Провідний аналітик комп'ютерних систем (SQL), м. Дніпро
Компанія PepsiСo шукає провідного аналітика комп'ютерних систем (SQL).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: понеділок - п'ятниця.
Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcuaitjob/63
1C Lead, м. Одеса
Компанія PepsiСo шукає 1C Lead.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: понеділок - п'ятниця.
Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcuaitjob/62
Логіст, м. Київ
ТОВ "Альянс ЕнергоТрейд" шукає логіста.
Заробітна плата: 25 000 – 30 000 грн.
Графік роботи: понеділок - п'ятниця з 9:00-18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcsalesjob/77
Заступник начальника Управління розвитку карткових продуктів, м. Київ
АТ "ЮНЕКС БАНК" оголошує конкурс на посаду заступника начальника Управління розвитку карткових продуктів.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcfinancejob/42
Начальник Відділу ринкових ризиків, м. Київ
АТ "ЮНЕКС БАНК" оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника Відділу ринкових ризиків.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcpremiumjob/34
Помічник менеджера ЗЕД (імпорт)
Компанія Тімсталь - виробник та постачальникметалевихвиробів/конструкцій, листового та сортового прокату шукає помічника менеджера ЗЕД (імпорт).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcsalesjob/72
Касир, м. Київ
Мережа супермаркетів "Сільпо" запрошує на роботу касира.
Заробітна плата: 11 200 - 16 000 грн.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3XITos7
Пекар, м. Львів
Мережа супермаркетів "Сільпо" запрошує на роботу пекаря.
Заробітна плата: 13 000 - 13 570 грн.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3OxgfTa
Робітник на виробництво, м. Покров, Дніпропетровська обл.
Підприємство запрошує на роботу спеціалістів по переробці м'яса.
Заробітна плата: 13 500 - 18 000 грн.
Графік роботи: 08:00-20:00, 2 вихідних за графіком (один вихідний, частіше всього, - субота).
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3u1AJtP
Кур'єр з власним авто, м. Київ
Мережа супермаркетів "Сільпо" запрошує на роботу кур'єра з власним авто.
Заробітна плата: 17 500 - 21 000 грн.
Графік роботи: гнучкий.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3Vo9bKS
Пекар, м. Київ
Мережа супермаркетів "Сільпо" запрошує на роботу пекаря.
Заробітна плата: 12 000 - 16 000 грн.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3gDy5XV
Пекар у Le Silpo, м. Одеса
Мережа супермаркетів "Сільпо" запрошує на роботу пекаря.
Заробітна плата: 16 500 грн.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3EYbIGc
Старший кондитер Le Silpo, м. Одеса
Мережа супермаркетів "Сільпо" запрошує до команди старшого кондитера у делікатес-маркет Le Silpo.
Заробітна плата: 21 500 грн.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3GOjcwG