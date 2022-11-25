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Рынок труда в Украине: топ актуальных вакансий
Delo.ua совместно с сайтом по поиску работы Jooble и кадровым порталом grc.ua выбрали топ актуальных вакансий по всей Украине на конец ноября 2022 года. Какие специалисты нужны читайте в нашей подборке.
Актуальные вакансии во всех регионах Украины
Аккаунт-менеджер, г. Киев
Команда Helsi.me в поисках аккаунт-менеджера.
Зарплата: не указано.Подписывайтесь на наш YouTube канал
График работы: 9:00 – 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcmarketing/70
Менеджер по работе в B2B сегменте (фармацевтический сектор), г. Киев
Команда Helsi.me в поисках менеджера по работе в В2В сегменте.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcsalesjob/87
Главный бухгалтер (производственное предприятие), г. Днепр
"MDconsult" — консалтинговая и рекрутинговая компания, проводит конкурс на замещение вакантной должности главного бухгалтера на производственное предприятие.
Заработная плата: 30 000 грн - 35 000 грн.
График работы: понедельник – пятница с 9:00-18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcfinancejob/57
Аудитор (финансовый мониторинг), г. Киев
Компания Альфа-Лизинг Украина приглашает к сотрудничеству Аудитора (ФОП).
Проектная работа по договору на срок от 2 до 3 месяцев.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcfinancejob/53
Главный бухгалтер, г. Вишневое
Компания PepsiСo ищет главного бухгалтера.
Зарплата: не указано.
График работы: понедельник – пятница.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcfinancejob/52
Ведущий аналитик компьютерных систем (SQL), г. Днепр
Компания PepsiСo ищет ведущего аналитика компьютерных систем (SQL).
Зарплата: не указано.
График работы: понедельник – пятница.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcuaitjob/63
1C Lead, г. Одесса
Компания PepsiСo ищет 1C Lead.
Зарплата: не указано.
График работы: понедельник – пятница.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcuaitjob/62
Логист, г. Киев
ООО "Альянс ЭнергоТрейд" ищет логиста.
Зарплата: 25 000 – 30 000 грн.
График работы: понедельник – пятница с 9:00-18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcsalesjob/77
Заместитель начальника Управления развития карточных продуктов, г. Киев
АО "ЮНЕКС БАНК" объявляет конкурс на должность заместителя начальника Управления развития карточных продуктов.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcfinancejob/42
Начальник отдела рыночных рисков, г. Киев
АО "ЮНЕКС БАНК" объявляет конкурс на замещение вакантной должности начальника Отдела рыночных рисков.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcpremiumjob/34
Помощник менеджера ВЭД (импорт)
Компания Тимсталь - производитель и поставщик металлических изделий/конструкций, листового и сортового проката ищет помощника менеджера ВЭД (импорт).
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcsalesjob/72
Кассир, г. Киев
Сеть супермаркетов "Сільпо" приглашает на работу кассира.
Зарплата: 11 200 - 16 000 грн.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3XITos7
Пекарь, г. Львов
Сеть супермаркетов "Сільпо" приглашает на работу пекаря.
Заработная плата: 13 000 – 13 570 грн.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3OxgfTa
Рабочий на производство, г. Покров, Днепропетровская обл.
Предприятие приглашает на работу специалистов по переработке мяса.
Заработная плата: 13 500 – 18 000 грн.
График работы: 08:00-20:00, 2 выходных по графику (один выходной, чаще всего – суббота).
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3u1AJtP
Курьер с личным авто, г. Киев
Сеть супермаркетов "Сільпо" приглашает на работу курьера с собственным авто.
Заработная плата: 17 500 – 21 000 грн.
График работы: гибкий.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Vo9bKS
Пекарь, г. Киев
Сеть супермаркетов "Сільпо" приглашает на работу пекаря.
Заработная плата: 12 000 – 16 000 грн.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3gDy5XV
Пекарь в Le Silpo, г. Одесса
Сеть супермаркетов "Сільпо" приглашает на работу пекаря.
Заработная плата: 16 500 грн.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3EYbIGc
Старший кондитер Le Silpo, г. Одесса
Сеть супермаркетов "Сильпо" приглашает в команду старшего кондитера в деликатес-маркет Le Silpo.
Зарплата: 21 500 грн.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3GOjcwG