Рынок труда в Украине: топ актуальных вакансий

Delo.ua совместно с сайтом по поиску работы Jooble и кадровым порталом grc.ua выбрали топ актуальных вакансий по всей Украине на конец ноября 2022 года. Какие специалисты нужны читайте в нашей подборке.

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Актуальные вакансии во всех регионах Украины

Аккаунт-менеджер, г. Киев

Команда Helsi.me в поисках аккаунт-менеджера.

Зарплата: не указано.

График работы: 9:00 – 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcmarketing/70

Менеджер по работе в B2B сегменте (фармацевтический сектор), г. Киев

Команда Helsi.me в поисках менеджера по работе в В2В сегменте.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcsalesjob/87

Главный бухгалтер (производственное предприятие), г. Днепр

"MDconsult" — консалтинговая и рекрутинговая компания, проводит конкурс на замещение вакантной должности главного бухгалтера на производственное предприятие.

Заработная плата: 30 000 грн - 35 000 грн.

График работы: понедельник – пятница с 9:00-18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcfinancejob/57

Аудитор (финансовый мониторинг), г. Киев

Компания Альфа-Лизинг Украина приглашает к сотрудничеству Аудитора (ФОП).

Проектная работа по договору на срок от 2 до 3 месяцев.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcfinancejob/53

Главный бухгалтер, г. Вишневое

Компания PepsiСo ищет главного бухгалтера.

Зарплата: не указано.

График работы: понедельник – пятница.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcfinancejob/52

Ведущий аналитик компьютерных систем (SQL), г. Днепр

Компания PepsiСo ищет ведущего аналитика компьютерных систем (SQL).

Зарплата: не указано.

График работы: понедельник – пятница.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcuaitjob/63

1C Lead, г. Одесса

Компания PepsiСo ищет 1C Lead.

Зарплата: не указано.

График работы: понедельник – пятница.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcuaitjob/62

Логист, г. Киев

ООО "Альянс ЭнергоТрейд" ищет логиста.

Зарплата: 25 000 – 30 000 грн.

График работы: понедельник – пятница с 9:00-18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcsalesjob/77

Заместитель начальника Управления развития карточных продуктов, г. Киев

АО "ЮНЕКС БАНК" объявляет конкурс на должность заместителя начальника Управления развития карточных продуктов.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcfinancejob/42

Начальник отдела рыночных рисков, г. Киев

АО "ЮНЕКС БАНК" объявляет конкурс на замещение вакантной должности начальника Отдела рыночных рисков.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcpremiumjob/34

Помощник менеджера ВЭД (импорт)

Компания Тимсталь - производитель и поставщик металлических изделий/конструкций, листового и сортового проката ищет помощника менеджера ВЭД (импорт).

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcsalesjob/72

Кассир, г. Киев

Сеть супермаркетов "Сільпо" приглашает на работу кассира.

Зарплата: 11 200 - 16 000 грн.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3XITos7

Пекарь, г. Львов

Сеть супермаркетов "Сільпо" приглашает на работу пекаря.

Заработная плата: 13 000 – 13 570 грн.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3OxgfTa

Рабочий на производство, г. Покров, Днепропетровская обл.

Предприятие приглашает на работу специалистов по переработке мяса.

Заработная плата: 13 500 – 18 000 грн.

График работы: 08:00-20:00, 2 выходных по графику (один выходной, чаще всего – суббота).

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3u1AJtP

Курьер с личным авто, г. Киев

Сеть супермаркетов "Сільпо" приглашает на работу курьера с собственным авто.

Заработная плата: 17 500 – 21 000 грн.

График работы: гибкий.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Vo9bKS

Пекарь, г. Киев

Сеть супермаркетов "Сільпо" приглашает на работу пекаря.

Заработная плата: 12 000 – 16 000 грн.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3gDy5XV

Пекарь в Le Silpo, г. Одесса

Сеть супермаркетов "Сільпо" приглашает на работу пекаря.

Заработная плата: 16 500 грн.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3EYbIGc

Старший кондитер Le Silpo, г. Одесса

Сеть супермаркетов "Сильпо" приглашает в команду старшего кондитера в деликатес-маркет Le Silpo.

Зарплата: 21 500 грн.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3GOjcwG