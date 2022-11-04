Ринок праці в Україні: топ вакансій листопада

Delo.ua спільно з сайтом з пошуку роботи Jooble та кадровим порталом grc.ua вибрали топ актуальних вакансій по всій Україні станом на початок листопада 2022 року. Які фахівці потрібні, читайте у нашій добірці.

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Актуальні вакансії у всіх регіонах України

HR-менеджер, м. Вінниця

Компанія Grand Car працює зі страховими аукціонами США та Грузії та допомагає клієнтам вигідно придбати авто "під ключ" (вибрати, доставити, розмитнити, відремонтувати, поставити на облік).

Заробітна плата: від 11 000 грн до 20 000 грн + бонуси.

Графік роботи: понеділок-п'ятниця, 9:00 — 18:00; робота в офісі.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grchr/9

Smart Junior Developer (PHP, JS, Java, C/C++, C#, Ruby, Python etc.), м. Харків

Компанії LuckyWare Pro терміново потрібен цілеспрямований, відповідальний розробник, готовий працювати з будь-якою мовою програмування (PHP, JS, Java, C/C++, C#, Ruby, Python тощо).

Заробітна плата: не вказано; віддалена робота.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcuaitjob/29

Технічний адміністратор, м. Дніпро

АнтиШкола англійської Space Deer - це 5 років активної роботи на ринку України, одна із найбільш популярних вітчизняних шкіл, більше 1500 студентів навчаються одночасно, власна інтерактивна платформа.

Заробітна плата: 15 000 грн; є можливість працювати віддалено.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcuaitjob/15

Менеджер з продажу, м. Київ

АнтиШкола англійської Space Deer - 5 років активної роботи на ринку України; одна із найбільш популярних вітчизняних шкіл; маємо чіткий вектор розвитку на Західну Європу і вже це втілюємо в реальному часі - Польща вже стартувала; більше 1500 студентів навчаються в одному моменті; особиста інтерактивна платформа.

Заробітна плата: ставка 15 000 — 30 000 грн+%.

Графік роботи: 5/2 10:00 - 19:00. Є можливість працювати віддалено.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcsalesjob/22



Менеджер проектів дистанційного навчання | E-learning менеджер, м. Київ

Національна мережа торговельних центрів "Епіцентр К" запрошує до HR команди центрального офісу Менеджера проектів дистанційного навчання | E-learning менеджер за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, 6К.

Заробітня плата: не вказана.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grchr/24

Менеджер категорійний (овочі та фрукти), м. Київ

Національна мережа торговельних центрів "Епіцентр К" запрошує до бізнес команди центрального офісу Менеджера категорійного (овочі та фрукти) за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, 6К.

Заробітна плата: не вказана.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcsalesjob/51

Фінансовий менеджер Інтерспорт-Україна, м. Київ

Національна мережа торговельних центрів "Епіцентр К" запрошує до команди Фінансового менеджера Інтерспорт-Україна за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, 6К. Intersport є частиною групи компаній Епіцентр К та бренд представлено на умовах ліцензії від Intersport International Corporation як національна мережа.

Заробітна плата: не вказана.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcfinancejob/27

CRM-Менеджер, м. Київ

Національна мережа торговельних центрів "Епіцентр К" запрошує до бізнес команди центрального офісу CRM-Менеджера за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, 6К.

Заробітна плата: не вказана.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcsalesjob/54

Кухар в "Myasomarket", м. Кам'янськ

"Myasomarket" — мережа м’ясних магазинів в місті Кам'янське.

Заробітна плата: 15 000 грн (750 грн/зміна).

Графік роботи: 5/2 з 7:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcjobportal/108

Оператор-касир АЗК, м. Львів

Національна мережа автозаправних комплексів "БРСМ-Нафта" запрошує приєднатися до команди.

Заробітна плата: не вказана.

Подробиці та анкета за посиланням: https://bit.ly/3U4vEft

Фахівець з ветеринарної медицини, м. Тернопіль

"Молокія" - торгова марка ПрАТ "Тернопільський молокозавод". Підприємство є виробником натуральних молокопродуктів. Основний напрямок роботи - переробка молока, виготовлення широкого ассортименту класичної молочної продукції та її збут. Визначальною стратегією діяльності підприємства та головною конкурентною відмінністю є виготовлення лише натуральних молочних продуктів.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://bit.ly/3fv7ETM

Фахівець з якості, м. Дніпро

Нова Пошта - лідер експрес-доставки в Україні. Команда постійно зростає, і зараз компанія шукає фахівця з якості.

Заробітна плата: 12 000 - 15 000 грн.

Графік роботи: 08:00-17:00 5/2 (вихідний неділя, понеділок).

Подробиці та анкета за посиланням: https://bit.ly/3DwkNnz

Водій з власним вантажним авто 3т - 5т, м. Дніпро

Нова пошта - лідер експрес-доставки в Україні. Команда постійно зростає, і зараз компанія шукає водія з власним автомобілем.

Заробітна плата: 30 000 - 35 000 грн.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://bit.ly/3h39Xhn

Експедитор, м. Дніпро

Нова пошта - лідер експрес-доставки в Україні. Команда постійно зростає, і зараз компанія шукає експедитора.

Заробітна плата: 11 000 - 15 000 грн.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://bit.ly/3h7R6ls

Швачка, м. Київ

Компанія ТК - Домашний текстиль шукає швачок.

Заробітна плата: не вказана.

Графік роботи: з 08.00 до 17.00

Подробиці та анкета за посиланням: https://bit.ly/3T1MElp

Водій вантажного автомобіля СЕ, м. Дніпро

Виробництво шукає до свого колективу водія вантажного автомобіля.

Заробітна плата: 30 000 - 37 000 грн.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://bit.ly/3sTyIiI

Співробітники на птахофабрику, м. Нікополь

М'ясопереробний завод у м.Нікополь, Дніпропетровська область запрошує у денні зміни співробітників на лінію з переробки м'яса птиці. Компанія розгляне кандитата без досвіду.

Заробітна плата: 13 500 - 16 000 грн.

Графік роботи: денні зміни з 08:30 до 17:30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://bit.ly/3fAXhhd

Деревообробник, м. Дніпро

У звязку з розширенням Європейське виробниче підприємство у м. Мукачево відкриває набір нових працівників. Робота з переїздом у Закарпатську область. Роботодавець забезпечує безкоштовним житлом.

Заробітна плата: 15 000 - 23 000 грн.

Графік роботи: позмінний, 10 год/день (І зміна 6:3017:00; ІІ зміна 17:00 3:30). Шестиденка. Перерва на обід - 30хв + три перерви по 10хв.

Подробиці та анкета за посиланням: https://bit.ly/3Wx9NPt

Автокур'єр, м. Київ

Мережа супермаркетів "Сільпо" шукає ввічливих та енергійних курєрів для доставки замовлень гостям.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Гнучкий графік роботи.

Подробиці та анкета за посиланням: https://bit.ly/3FFXtGI

Вантажник, м. Одеса

Мережа супермаркетів "Сільпо" шукає вантажника.

Заробітна плата: 10 000 - 12 000 грн.

Графік роботи: 4/2 з 10.00 до 19.00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://bit.ly/3SY2ldb

Продавець на викладку товарів (овочі), м. Київ

Мережа супермаркетів "Сільпо" шукає продавця на викладку товарів.

Заробітна плата: 11 300 - 12 800 грн.

Гнучкий графік роботи: 3/3, 4/4.

Подробиці та анкета за посиланням: https://bit.ly/3FEgB89

Касир в супермаркет, м. Київ

Мережа супермаркетів "Сільпо" шукає касира.

Заробітна плата: 11 300 - 12 800 грн.

Гнучкий графік роботи: 3/3, 4/4.

Подробиці та анкета за посиланням: https://bit.ly/3zBYcoD

Бариста, м. Київ (Троєщина)

Мережа супермаркетів "Сільпо" шукає баристу у супермаркет.

Заробітна плата: 12 500 - 14 200 грн.

Графік роботи: повинй робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://bit.ly/3DVkBzN