Уряд запускає нові інструменти стимулювання роботодавців для зменшення безробіття

Наступного року Уряд запроваджує нові програми компенсацій роботодавцям за працевлаштування деяких категорій населення, що дозволить активізувати ситуацію на ринку праці.

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Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

“Війна негативно позначилась на ринку праці і Уряд шукає різні способи, щоб збільшити можливості для працевлаштування людей. Ми вже запустили низку програм для підвищення рівня зайнятості і створення нових робочих місць - релокації, надання грантів на започаткування чи розвиток бізнесу, компенсації роботодавцям за працевлаштування та оплату праці внутрішніх переселенців. Ці інструменти вже успішно діють", - зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

За її словами, Уряд з наступного року пропонує ще й нові механізми, зокрема передбачені нещодавно прийнятим законом, які стимулюватимуть активність роботодавців.

Змінами законодавства запроваджено нові активні програми зайнятості, які передбачають надання компенсації роботодавцям за працевлаштування деяких категорій людей, що можуть мати труднощі під час пошуку роботи.

Зокрема, молоді, учасників бойових дій, які шукатимуть роботу після закінчення війни, одиноких батьків, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, людей передпенсійного віку.

"Навесні 2023 року для роботодавців запрацює така норма - якщо ви берете на роботу молодь віком до 25 років, яка, переважно, не має страхового стажу, впродовж шести місяців фонд з безробіття компенсуватиме вам половину мінімальної заробітної плати. Якщо візьмете на роботу людину з інвалідністю чи військовослужбовця, або людину, якій залишилось 5 років до пенсії, держава півроку компенсуватиме половину витрат на оплату її праці, але не більше мінімальної зарплати", - повідомила Бережна.

Також залишається програма надання компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, яка діє цього року і за якою вже працевлаштовано майже 15 тисяч людей.

В проекті державного бюджету на 2023 рік на активні програми зайнятості Уряд пропонує закласти 2,5 млрд грн, що є безпрецедентно високою сумою, втричі більшою, ніж на ці цілі поточного року.

Таким чином програмами, спрямованими на зростання зайнятості, матимуть можливість скористатись значно більше українців.

Зазначимо, негативні наслідки кризи на ринку праці під час війни відчула на собі переважна більшість українців. Більше 40% українців залишилися без роботи.

За оцінками Мінекономіки, рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року становитиме 30%.

Тому Уряд розробив механізм залучення безробітних до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.