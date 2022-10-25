Рівень безробіття до кінця цього року становитиме 30%

За оцінками Мінекономіки, рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року становитиме 30%.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Такий прогноз озвучила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, пише "Укрінформ".

"До кінця року ми очікуємо достатньо високий рівень безробіття – до 30%", – заявила Свириденко.

Вона зазначила, що наразі одним із викликів для уряду є вирішення проблем із безробіттям, а саме – працевлаштування людей та повернення їх із-за кордону.

За словами Свириденко, уряд спрямовує всі свої зусилля на підтримку малого бізнесу.

"Питання працевлаштування має бути покрите опікою держави", – зауважила очільниця Мінекономіки.

Вона заявила, що одним із викликів, які стоять перед Україною є стабілізація макроекономічної ситуації.

Наразі інфляція в Україні складає 24,6%, та до кінця року очікується на рівні 30%, а падіння економіки прогнозується на рівні 30%.

Нагадаємо, у найближчі півроку ймовірні скорочення персоналу в кожній п’ятій українській компанії.

Раніше повідомлялося, що в Україні запрацював "Єдиний портал вакансій", який дає змогу знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі та очікуваного рівня зарплат.

Зазначимо, негативні наслідки кризи на ринку праці під час війни відчула на собі переважна більшість українців. Більше 40% українців залишилися без роботи. Наразі продовжують працювати і отримувати заробітну плату у повному обсязі тільки 23%.