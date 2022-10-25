Уровень безработицы к концу этого года составит 30%

По оценкам Минэкономики, уровень безработицы в Украине к концу 2022 года составит 30%.

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Такой прогноз озвучила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, пишет "Укринформ".

"До конца года мы ожидаем достаточно высокий уровень безработицы – до 30%", – заявила Свириденко.

Она отметила, что сейчас одним из вызовов для правительства является решение проблем с безработицей, а именно трудоустройство людей и возвращение их из-за границы.

По словам Свириденко, правительство направляет все свои усилия на поддержку малого бизнеса.

"Вопрос трудоустройства должен быть покрыт опекой государства", - отметила глава Минэкономики.

Она заявила, что одним из вызовов, стоящих перед Украиной, является стабилизация макроэкономической ситуации.

Сейчас инфляция в Украине составляет 24,6% и до конца года ожидается на уровне 30%, а падение экономики прогнозируется на уровне 30%.

Напомним, в ближайшие полгода вероятны сокращение персонала в каждой пятой украинской компании.

Ранее сообщалось, что в Украине заработал "Единый портал вакансий", который позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, отраслью и ожидаемым уровнем зарплат.

Отметим, что негативные последствия кризиса на рынке труда во время войны ощутило на себе подавляющее большинство украинцев. Более 40% украинцев остались без работы. В настоящее время продолжают работать и получать заработную плату в полном объеме только 23%.