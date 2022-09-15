Ринок праці: отримує зарплату в повному обсязі лише кожен п'ятий українець

Негативні наслідки кризи на ринку праці під час війни відчула на собі переважна більшість українців. Наразі продовжують працювати і отримувати заробітну плату у повному обсязі тільки 23%.

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Про це повідомляє кадровий портал grc.ua.

Згідно останнього дослідження, лише кожен п’ятий українець (22,7%) зараз працює та отримує зарплату в повному обсязі. При цьому частина з них отримувала неповну заробітну плату від початку війни, але зараз компанія повернула докризову суму компенсації. Є випадки затримки заробітної плати.

Більше 40% українців залишилися без роботи. Втратили роботу через припинення діяльності компанії 19% опитаних. Ще майже 11% українців залишилися без роботи через те, що їх посади скоротили. Кожен десятий (11,3%) втратив роботу внаслідок переїзду.

Не втратили роботу, проте зазнали зниження заробітної плати 22,5% респондентів.

Ще 2,7% опитаних зараз перебувають або у безоплатній відпустці, або призупинили трудові відносини через те, що компанія тимчасово припинила свою діяльність. Зовсім невелика частка (1,4% ) українців не побоялася у період кризи звільнитися за власною ініціативою через те, що компанії не виплачували їм заробітну плату.

Кризовий стан ринку праці позначається на настроях працівників. Так, неоптимістичні прогнози озвучують 26,8% опитаних, вони зазначили, що побоюються скорочень їх посад у найближчі півроку.

Відсутність роботи, або незадоволеність розміром зарплати, стабільністю компанії та умовами праці спонукає українців до активного пошуку нового робочого місця. Їх не зупиняє менша кількість вакансій, або повна їх відсутність, а також підвищена конкуренція серед кандидатів.

Більше половини (52,3%) опитаних зазначили, що вже зараз перебувають у активному пошуку роботи. Ще 16% респондентів планують шукати нову роботу найближчим часом.

Нагадаємо, українські роботодавці стали менше пропонувати роботи у віддаленому форматі. Так, лише 7% актуальних вакансій передбачають роботу на відстані. Рік тому цей показник знаходився на рівні 10%.

Нагадаємо, що у серпні найчастіше нових співробітників роботодавці шукали у сфері продажу.