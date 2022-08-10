Робота в Києві: які вакансії та зарплати пропонують роботодавці

В серпні 2022 року понад третина всіх актуальних вакансій на сайті з пошуку роботи grc.ua розміщена в Києві. Найчастіше нових співробітників шукають у сфері продажу, кількість вакансій в цій сфері має тенденцію до зростання. Про це йдеться в огляді ринку праці в Україні, який підготували аналітиками grc.ua

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Серед усіх вакансій у квітні частка зі сфери продажу становила 14%, а в серпні виросла до 20% від усіх розміщених. Друге місце у рейтингу за кількістю пропозицій роботи займає ІТ-сфера, інтернет та телеком, 19% від всіх вакансій у Києві відрили для таких спеціалістів.

Трете місце — сфера маркетингу, реклами та PR. Частка пропозицій роботи у цій сфері становить 10,6% від всіх актуальних у Києві.

Для фахівців з фінансів відкрито 8,4% вакансій, що на 5% більше, ніж в квітні цього року. Зросла кількість вакансій для студентів та людей, які тільки починають свій кар’єрний шлях. У серпні для них доступно 5% вакансій на сайті з пошуку роботи.

Яку зарплату пропонують в Києві

За даними grc.ua, у серпні середня заробітна плата у столиці становить 28 700 грн, що менше, ніж у липні, але більше, ніж в середньому по Україні. За сферами діяльності пропонують в середньому такі щомісячні зарплати:

в ІТ – 186 000 грн;

в сфері консультування — 54 600 грн, в маркетингу, реклами та PR – 33 000 грн;

у сфері бухгалтерії, управлінського обліку та фінансів підприємств — 26 000 грн;

в сфері транспорту та логістики – 25 300 грн.

Найменшу оплату пропонують для студентів, в середньому – 12 800 грн. При цьому найбільша конкуренція серед кандидатів також серед студентів та молоді — 17 осіб на 1 робоче місце, і цей показник збільшився, порівнюючи з квітнем місяцем.

"В серпні зросла конкуренція серед юристів – 8 претендентів на одне робоче місце. Досить висока конкуренція при пошуку роботи серед науковців, освітян, у представників топ-менеджменту та у будівельників – приблизно 7 осіб на місце. Шість осіб на одне вакантне місце у серпні серед адміністративного персоналу", — з'ясували аналітик.

Щодо формату роботи, повідомляється, що в серпні 68% вакансій передбачають роботу на повний день, і цей показник збільшився порівняно з квітнем місяцем на 10%. А от вакансій з дистанційною формою роботи навпаки стало менше, в серпні 12% пропозицій, а в квітні було 33%.

А ось за даними сервісу з пошуку роботи Work.ua, у другому кварталі 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року частка вакансій дистанційної роботи в Україні зросла з 6,5% до 13,9%.

Середня зарплата у вакансіях з дистанційною роботою зростала щороку і наразі є вищою за середній рівень зарплати по Україні, що складає 15 тисяч гривень. Так, у 2019 році цей показник скадав 12 тисяч гривень, у 2020 - 15 тисяч, у 2021 - 17 тисяч, у 2022 - вже 20 тисяч.