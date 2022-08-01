Частка вакансій дистанційної роботи в Україні за рік зросла вдвічі

Не зважаючи на радикальне падіння загальної кількості вакансій, у другому кварталі 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року частка вакансій дистанційної роботи в Україні зросла з 6,5% до 13,9%, свідчать дані сервісу з пошуку роботи Work.ua.

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При цьому в попередній рік цей показник майже не змінився: в другому кварталі 2020 року така частка становила 6,4%. Натомість до пандемії Covid-19, за аналогічний період 2019 року вона склала всього 4%.

Найбільшу ж кількість дистанційних вакансій було розміщено в 4 кварталі 2021 року, коли 9 313 компаній розмістили 19 186 таких об'яв, що склало 6,8% від загальної кількості вакансій.

Середня зарплата у вакансіях з дистанційною роботою зростала щороку і наразі є вищою за середній рівень зарплати по Україні, що складає 15 тисяч гривень. Так, у 2019 році цей показник скадав 12 тисяч гривень, у 2020 - 15 тисяч, у 2021 - 17 тисяч, у 2022 - вже 20 тисяч.

Найбільше вакансій з дистанційною роботою розміщено в категорії "IT, комп'ютери, інтернет". У цій категорії також пропонують і найбільшу зарплату — 25 тисяч гривень.

Найпопулярнішою і найоплачуванішою посадою серед дистанційцих є менеджер з продажу із середньою зарплатою 20 тисяч гривень. Станом на другий квартал 2022 року до п'ятірки найпопулярніших посад з віддаленою роботою входять також менеджер по роботі з клієнтами, SMM-спеціаліст та менеджер з персоналу (середня зарплата у всіх - 18 тисяч гривень), а також оператор контакт-центру (14 тисяч гривень).

Кількість відгуків на дистанційну роботу у квітні-липні 2019 року становила 28, 2020 року - 66, 2021 року - впала більш ніж вдвічі до 31, а в другому кварталі 2022 року знову виросла вже втричі до 104 відгука. Примітно, що жінки в середньому відгукуються на дистанційні вакансії на 75% частіше, ніж чоловіки.

Зазначимо також, що нещодавно Work.ua провів на сайті опитування, у якому взяли участь 1 708 шукачів. Згідно з його результатами, 61% респондентів так чи інакше мають досвід віддаленої роботи.

Зокрема, 44% працюють дистанційно, 10% - змішано, але більше дистанційно, 7% - змішано, але більше в офісі. Інші ж 39% працюють безпосередньо в офісі, магазині, гостелі тощо.

Нагадаємо також, що згідно з даними нещодавного опитування іншого кадрового порталу robota.ua, 34,1% українських підприємств позапланово знизили після початку війни обсяги набору персоналу, а ще 26,2% загалом зупинили його до кінця поточного року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com