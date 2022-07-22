Треть украинских предприятий внепланово уменьшила наем работников, еще четверть остановила его - опрос

34,1% украинских предприятий внепланово снизили после начала войны объемы набора персонала, а еще 26,2% вообще остановили его до конца текущего года. При этом только 9,9% работодателей сообщили, что внепланово увеличивают наем, а остальные 29,8% компаний свои планы не изменили.

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Об этом свидетельствуют данные опроса 721 компании, проведенного в конце июня аналитиками кадрового портала robota.ua. Среди них 27,5% составляют представители крупного бизнеса, 30,1% – среднего, 27,5% – малого, 14,9% – микробизнеса.

В общей сложности 58,9% компаний сообщили, что численность их сотрудников уменьшилась после начала войны, а 28,8% - что она осталась прежней. Только 12,3% опрошенных заявили об увеличении штата.

Внепланово набирают персонал компании из сфер IT, строительства, HR и АПК. Приостановили же набор до конца года или сокращают его бизнесы преимущественно из банковской сферы, ритейла, производства, маркетинга и сферы развлечений.

По выводам исследования, количество работников больше всего уменьшилось в сферах логистики и транспорта, медицины и фармацевтики, туризма и гостинично-ресторанного бизнеса, маркетинга, рекламы и PR, а также в торговле (как розничной, так и оптовой).

Зачастую сокращению подлежали роли, связанные с функцией поддержки клиентов, и линейный персонал. В robota.ua указывают, что с высокой вероятностью так происходит потому, что масштабы бизнеса уменьшаются из-за сокращения спроса со стороны населения.

Отметим, что среди работодателей Украины ныне урастет спрос именно на рабочие профессии. В частности, по данным портала grc.ua, таких вакансий в июне стало больше на 20%, чем в мае, а чаще всего работодатели ищут монтажников, грузчиков и упаковщиков.

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