Бизнес впадает в депрессию. Как украинские компании планируют пережить кризис

Отечественные предприниматели крайне пессимистичны. Из-за войны они будут вынуждены резать объем производства, увольнять персонал, отказываться от банковских кредитов и на десятки процентов увеличивать стоимость своих товаров. Все ради того, чтобы выжить.

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Национальный банк обнародовал отчет об исследовании деловых ожиданий украинских компаний за второй квартал 2022 года. Если вкратце, то настроение бизнеса вполне соответствует той неутешительной макростатистике и прогнозам, которые публикуют государственные органы.

"На фоне войны бизнес ожидает сокращение объемов производства товаров и услуг в следующие 12 месяцев, а вместе с этим – усиление инфляции и ослабление курса национальной валюты", – сказано в отчете НБУ.

Такой прогноз в очередной раз подтверждает, что отечественная экономика все глубже входит в тяжелую рецессию. А ее разгар, очевидно, придется на конец 2022 года и начало 2023 года.

Производство в "красной" зоне

Нацбанк опросил 592 компании по всей стране. Это аграрии, добывающие и перерабатывающие предприятия, строительные компании, предприятия из сферы оптовой и розничной торговли. При этом, в опросе участвовали как крупные компании, так и мелкий бизнес. Так что выборка довольно репрезентативная.

Почти 50% респондентов предвосхищают падение производства товаров и услуг в Украине во втором полугодии 2022 года – первом полугодии 2023 года. На рост объемов бизнеса рассчитывают чуть больше 10% опрошенных.

данные НБУ

Предприниматели не питают иллюзий и по поводу ценовой ситуации. По оценкам более чем 58% опрошенных, в течение последующих 12 месяцев инфляция превысит 20%. Причем, порядка 22% компаний считают, что индекс потребцен перешагнет отметку в 130%. Среди факторов, которые будут влиять на рост цен, помимо боевых действий бизнес называет драматическое увеличение производственных издержек и девальвацию гривны по отношению к иностранным валютам.

К слову, о курсе нацвалюты. Около 52% респондентов считают, что среднее значение курса будет приблизительно на отметке 36 грн/долл. Но это, можно сказать, оптимистичная оценка. Порядка 20% опрошенных уверены, что в течение года нацвалюта может обвалиться до 40 грн/долл. и даже ниже.

данные НБУ

Активность идет на спад

Нацбанк зафиксировано существенное снижение деловой активности. Соответствующий индекс (ИДО), который рассчитывает НБУ, во втором квартале составил 72,6%. В первом квартале он превышал 108%. Наиболее существенное сокращение деловой активности ожидают предприятия добывающей промышленности, энерго- и водоснабжения.

По регионам наихудшая ситуация с деловой активностью, прогнозируемо, в центральных и северо-восточных областях, наилучшая – в западной части страны.

Падение ИДО связано с тем, что бизнес будет вынужден свернуть инвестиционные затраты (на расширение производства, на покупку нового оборудования и т.д.), столкнется с острой нехваткой финансирования, а также решать проблемы с дефицитом рабочей силы, дороговизной энергоносителей и избыточным налоговым давлением.

данные НБУ

В частности, почти 40% опрошенных отмечают ухудшение общего финаносово-экономического состояния бизнеса, около 20% респондентов прогнозируют падение объемов реализации продукции, в том числе 25% – сокращение экспортных поставок. Практически каждое третье предприятие в течение года будет урезать штат сотрудников. А еще многие работодатели нацелены на снижение зарплат персонала.

Кроме того, приблизительно 36% компаний намерены сократить инвестиции в свой бизнес. То есть, для них главная задача сейчас – выжить. В то же время, часть предпринимателей рассчитывает привлекать зарубежные инвестиции. О таких планах заявили 24% респондентов.

Затраты контролировать все сложнее

Предприниматели пессимистично настроены по поводу промышленной инфляции, которая впоследствии конвертируется в инфляцию потребительскую. 92% респондентов ожидают рост цен на закупаемую продукцию (в том числе, это сырье и материалы). В связи с этим 64% опрошенных компаний прогнозируют повышение стоимости товаров/услуг, которые они производят/оказывают.

"И это при том, что многие поставщики товаров и услуг уже попытались заложить в цену товаров и услуг возросшие военные и курсовые риски", – говорит Виктор Шулик, директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating.

данные НБУ

Бизнес прогнозирует увеличение потребности в финансировании. Сильнее всего в деньгах будут нуждаться строительные компании, аграрии, добывающие предприятия и торговля.

В то же время, доля компаний, которые готовы будут брать кредиты, уменьшилась во втором квартале до 37%. При этом около 11% опрошенных бизнесменов настоящие оптимисты: они намерены привлекать средства за рубежом.

Причины низкого спроса на долговые ресурсы вполне очевидны: высокие ставки по кредитам, неуверенность заемщиков в своей возможности вовремя погашать долги, нестабильность валютного курса. В то же время, часть компаний отмечает, что у них (пока что) есть другие, альтернативные источники финансирования.

Кстати, Delo.ua в своем Telegram-канале провело собственный опрос. Ми спросили читателей, готовы ли они сейчас вкладывать деньги и усилия в развитие своего бизнеса. Около 20% читателей ответили, что не готовы сейчас вкладывать деньги в развитие бизнеса, а почти 25% намерены инвестировать в свое дело после завершения боевых действий. При этом 48% выбрали ответ: "Вкладывал, вкладываю и буду вкладывать".

Работают вполсилы

Тревожную ситуацию в бизнес-среде констатирует не только Национальный банк. Регулярно анализирует настроения и ожидания предпринимателей Европейская бизнес ассоциация (EBA). В конце июня глава ассоциации Анна Деревянко в колонке, опубликованной на сайте EBA, сообщила, что в полную силу свою работу возобновили лишь 47% компаний-членов ассоциации. В то же время, 50% предприятий функционируют частично или с определенными ограничениями.

"Среди таких компаний 37% ограничили географию присутствия, 17% работают онлайн, а 16% вынуждены были закрыть часть офисов, торговых точек или отделений", – говорит Деревянко.

Также EBA констатирует рост убытков предпринимателей в результате войны. О потере имущества или других активов непосредственно в результате боевых действий заявили 42% членов ассоциации.

Спасение в наличке?

Как будет выходить из сложившейся ситуации бизнес? Перестраховывать свои риски. Прежде всего, "отсиживаясь" в валюте. И несмотря на то, что на валютном рынке продолжают действовать ограничения и в свободном доступе доллара и евро, по сути, нет, предприниматели находят лазейки.

Например, запасаются криптовалютой (в частности, стейблкоинами USDT), которую затем конвертируют в доллар.

Обмен USDT на наличный доллар в Украине осуществляется с премией от 2,5% до 4,0% (1,025 USDT к 1,0 USD). Спрос на наличную валюту устойчивый, он формируется из-за существующих ограничений на вывод валюты из страны и миграцией среднего бизнеса (который не связан с импортом) в валюту в виду высокой инфляции Григорий Кукуруза экономист Ukraine Economic Outlook

В то же время, эксперты считают, что многие компании по-прежнему недооценивают реальный уровень инфляции и темпы роста производственных затрат. Официальная инфляция, которую рассчитывает Госстат, не учитывает возможность перехода потребителей на товары-аналоги более низкого качества, который произойдет вследствие падения доходов населения.

"По нашим данным, рост цен на товары повседневного спроса (FMCG) в западных регионах за первое полугодие составил 30,5%. А промышленную инфляцию мы прогнозируем в среднем на уровне 60,4% за 2022 год", – уточняет Григорий Кукуруза.

Что это означает? А то, что предприниматели, которые не до конца осознают масштабы кризиса, в ближайшие месяцы могут столкнуться с большими проблемами. В итоге, потери экономики (падение производства, закрытие компаний, увольнение сотрудников) окажутся куда более худшими, чем ожидает бизнес.