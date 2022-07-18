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Распродажа резервов продолжается, а потребность в валюте растет: скажется ли дефицит доллара и евро на их курсе на текущей неделе
Ежемесячный дефицит госбюджета вырос с $5 млрд до $9 млрд. Такое заявление на прошлой неделе сделал советник президента Олег Устенко на фоне бюрократических проволочек с выделением нашей стране помощи от ЕС на €9 млрд.
"Получается, что всей помощи ЕС хватит для покрытия дефицита бюджета всего на один месяц. По факту стоит надеяться только на свои силы. Следовательно, НБУ придется тратить резервы, а давление на гривню будет только нарастать", – говорит нам аналитик Roboforex Андрей Гойлов.
Даже в этой сложной ситуации Украина продолжает обслуживать свои внешние долги. По мнению МВФ, до конца текущего года Украина своевременно выполнит все свои международные обязательства. Украинские евробонды на международных рынках подорожали в среднем на 8%.
"Это положительный сигнал от инвесторов, позволяющий рассчитывать на их финансовую поддержку в будущем. Однако провести реструктуризацию внешнего долга было бы полезным для послевоенного обновления Украины", – добавляет эксперт.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Тем не менее, стабилизировать курс гривни может только разблокировка украинского экспорта – последняя встреча в Стамбуле дала на это надежду. Что же касается сокращения резервов Нацбанка, то они худеют еженедельно, потому что регулятор вынужден продавать валютный запас.
Курс в банках и на "черном" рынке
Прошедшая неделя отметилась сначала подорожанием, а затем и удешевлением инвалюты как в банках, так и на "черном" рынке. В понедельник, 11 июля, средний по Украине курс доллара в банках составлял 35,8-36,6 грн/$, в четверг достиг максимума в 37-37,82 грн/$, а к концу прошлой недели откатился до 36,8- 37,6 грн/$.
На "черном" рынке доллар в понедельник, 11 июля, в среднем стоил 36,95-37,3 грн/$, во вторник (максимальное значение с небольшим расширением спреда) – 37,3-37,75 грн/$, но уже к концу недели американская валюта подешевела до 36,95-37,15 грн/$.
По оценкам участников рынка и в банках, и на "черном" рынке на этой неделе доллар вряд ли пересечет порог в 38 грн/$.
Евро в минувший понедельник в банках стоил 36,2-37,3 грн/€. В среду валюта подорожала до 36,9-38 грн/€, но уже к концу недели курс составил 36,7-37,65 грн/€. На "черном" рынке в среднем по Украине евро начал минувшую неделю с 37,19-37,59 грн/€, немного подскочил в цене в прошлый вторник, но в минувшие выходные опустился до 37-37,3 грн/€.
Вероятнее всего, на этой неделе на черном рынке европейская валюта будет торговаться в диапазоне 37-38 грн/€, а в банках – в рамках 36,5-38 грн/€.
"На наличном валютном рынке гривна к доллару опустилась ниже уровня 37,7 грн/$, а евро укрепился до отметки 37,8 грн/€. Доллар и единая европейская валюта достигли паритета также и на международном рынке", – обращает внимание Гойлов.
Паритета же валюты достигли главным образом вследствие экономических проблем в Европе и соответствующей политики Федеральной резервной системы по учетной ставке.
Как прошли торги на межбанке
На прошлой неделе НБУ на межбанковском валютном рынке продал почти $589 млн, а приобрел традиционно уже скудную сумму – $7,4 млн, сократив таким образом за пять дней золотовалютные резервы более чем на $582 млн.
С начала войны по 15 июля Нацбанк выкупил более $1,212 млрд, а продал более $11,929 млрд (сальдо – минус $10,716 млрд). С начала года регулятор выкупил более $1,869 млрд, а реализовал на межбанке более $14,699 млрд. Таким образом, с начала года резервы регулятора "похудели" почти на $12,83 млрд.
Отметим, что Нацбанк проводит торги на межбанке только по фиксированному курсу: с американской валютой по 29,25 грн и иногда с евро по 30,69 грн. Уточним, что НБУ открыл интервенции в евро в начале войны, но с середины мая прекратил это делать.