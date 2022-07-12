1:1. Курс долара і євро урівнявся вперше за 20 років: на це є дві причини

У вівторок, 12 липня, вперше за 20 років курс долара і євро урівнявся. Це сталось, позаяк євро ослабнув на тлі страху в Європі перед енергетичною кризою через зупинку російського Північного потоку мінімум на 10 днів – трубопроводу, через який газ надходив до Німеччини, та на фоні очікування рецесії.

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А в таких випадках дуже багато міжнародних і тим паче американських інвесторів як правило надають перевагу тримати гроші у доларі.

Долар же, навпаки, укріпився на тлі очікувань, що Федеральна резервна система (регулятор) США буде і надалі підвищувати ставки, борючись з інфляцією. Очікується, що ФРС підніме на своєму засіданні 26-27 липня ставки на 75 базисних пунктів.

"ФРС взяла курс на більш агресивне підвищення ставки, ніж більшість центробанків інших розвинених країн. І ми не вважаємо, що вони наслідуватимуть приклад ФРС і не будуть відставати", – каже експерт Reuters, північноамериканський керівник відділу стратегії FX в CIBC Capital Markets в Торонто Біпан Рай.

Справа в тому, що у минулі роки ФРС проводила політику надзвичайно дешевих грошей з фактично нульовою базовою ставкою. Це призвело до того, що американські державні облігації мали низьку дохідність і були не дуже привабливими для інвесторів.

Саме тому багато хто з них у пошуку більш прибуткових активів переводив долари в інші валюти.

У зв’язку з цим, курс долара зріс на 1% щодо шести основних валют, повідомляє Reuters. Це найвищий показник від жовтня 2002 року. Ряд експертів прогнозують, що євро укріпиться тільки опісля поліпшення економічної перспективи в Європі. І якщо ФРС відмовиться від агресивної стратегії на підвищення ставок.

Втім, американська валюта зміцнилась не тільки щодо євро, а й, наприклад, щодо японської єни, які впала до долара на найнижчий рівень за 24 роки, підкреслили в виданні.