1:1. Курс доллара и евро уравнялся впервые за 20 лет: на это есть две причины

Во вторник, 12 июля, впервые за 20 лет курс доллара и евро уравнялся. Это произошло, поскольку евро ослаб на фоне страха в Европе перед энергетическим кризисом из-за остановки российского Северного потока минимум на 10 дней – трубопровода, через который газ поступал в Германию, и на фоне ожидания рецессии.

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А в таких случаях очень много международных и тем более американских инвесторов, как правило, предпочитают держать деньги в долларе.

Доллар же, напротив, укрепился на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (регулятор) США будет и дальше повышать ставки, борясь с инфляцией. Ожидается, что ФРС поднимет на своем заседании 26-27 июля ставки на 75 базовых пунктов.

"ФРС взяла курс на более агрессивное повышение ставки, чем большинство центробанков других развитых стран. И мы не считаем, что они последуют примеру ФРС и не будут отставать", - говорит эксперт Reuters , североамериканский руководитель отдела стратегии FX в CIBC Capital Markets в Торонто Бипан. Рай.

Дело в том, что в прошлые годы ФРС проводила политику очень дешевых денег с фактически нулевой базовой ставкой. Это привело к тому, что американские государственные облигации обладали низкой доходностью и были не очень привлекательными для инвесторов.

Именно поэтому многие из них в поиске более прибыльных активов переводили доллары в другие валюты.

В связи с этим, курс доллара вырос на 1% по отношению к шести основным валютам, сообщает Reuters . Это самый высокий показатель с октября 2002 года. Ряд экспертов прогнозируют, что евро укрепится только после улучшения экономической перспективы в Европе. И если ФРС откажется от агрессивной стратегии повышения ставок.

Впрочем, американская валюта укрепилась не только по отношению к евро, но и, например, по поводу японской иены, упавшей к доллару на самый низкий уровень за 24 года, подчеркнули в издании.