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Розпродаж резервів триває, а потреба у валюті росте: чи позначиться дефіцит долара та євро на їх курсі на поточному тижні
Щомісячний дефіцит держбюджету зріс із $5 млрд до $9 млрд. Таку заяву минулого тижня зробив радник президента Олег Устенко на тлі бюрократичної тяганини з виділенням нашій країні допомоги від ЄС на €9 млрд.
"Виходить, що всієї допомоги ЄС вистачить для покриття дефіциту бюджету лише на один місяць. За фактом варто сподіватися лише на свої сили. Отже, НБУ доведеться витрачати резерви, а тиск на гривню лише наростатиме", – говорить у коментарі нам аналітик Roboforex Андрій Гойлов.
Навіть у цій складній ситуації Україна продовжує обслуговувати свої зовнішні борги. На думку МВФ, до кінця поточного року Україна своєчасно виконає всі свої міжнародні зобов'язання. Українські євробонди на міжнародних ринках подорожчали у середньому на 8%.
"Це позитивний сигнал від інвесторів, що дозволяє розраховувати на їхню фінансову підтримку в майбутньому. Проте провести реструктуризацію зовнішнього боргу було б корисним для повоєнного відновлення України", – додає експерт.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Тим не менш, наразі стабілізувати курс гривні може лише розблокування українського експорту – остання зустріч у Стамбулі дала на це надію. Що ж стосується скорочення резервів Нацбанку, то вони худнуть щотижня, бо регулятор змушений продавати валютний запас.
Курс в банках і на "чорному" ринку
Минулий тиждень відзначився спочатку подорожчанням, а потім і здешевшанням інвалюти як у банках, так і на "чорному" ринку. У понеділок, 11 липня, середній по Україні курс долара в банках складав 35,8-36,6 грн/$, у четвер досяг максимуму в 37-37,82 грн/$, а під кінець минулого тижня відкотився до 36,8-37,6 грн/$.
На "чорному" ринку долар у понеділок, 11 липня, в середньому коштував 36,95-37,3 грн/$, у вівторок (максимальне значення з невеликим розширенням спреду) – 37,3-37,75 грн/$, але вже під кінець тижня американська валюта здешевшала до 36,95-37,15 грн/$.
За оцінками учасників ринку і у банках, і на "чорному" ринку цього тижня долар навряд перетне поріг у 38 грн/$.
Євро у минулий понеділок у банках коштував 36,2-37,3 грн/€. У середу валюта подорожчала до 36,9-38 грн/€, але вже під кінець тижня курс склав 36,7-37,65 грн/€. На "чорному" ринку в середньому по Україні євро розпочав минулий тиждень з 37,19-37,59 грн/€, трохи підскочив у ціні у минулий вівторок, але у минулі вихідні опустився до 37-37,3 грн/€.
Найвірогідніше, цього тижня на "чорному" ринку європейська валюта буде торгуватись в діапазоні 37-38 грн/€, а в банках – у рамках 36,5-38 грн/€.
"На готівковому валютному ринку гривня до долара опустилася нижче за рівень 37,7 грн/$, а євро зміцнився до позначки 37,8 грн/€. Долар та єдина європейська валюта досягли паритету також і на міжнародному ринку", – звертає увагу Гойлов.
Паритету ж валюти досягли головно внаслідок економічних негараздів в Європі і відповідної політики Федеральної резервної системи щодо облікової ставки.
Як минули торги на міжбанку
Минулого тижня НБУ на міжбанківському валютному ринку продав майже $589 млн, а придбав традиційно вже мізерну суму – $7,4 млн, скоротивши таким чином за пять днів золотовалютні резерви більш ніж на $582 млн.
З початку війни по 15 липня Нацбанк викупив понад $1,212 млрд, а продав більше $11,929 млрд (сальдо – мінус $10,716 млрд). З початку року регулятор викупив понад $1,869 млрд, а реалізував на міжбанку більше $14,699 млрд. Таким чином з початку року резерви регулятора "схудли" майже на $12,83 млрд.
Зазначимо, що Нацбанк проводить торги на міжбанку лише за фіксованим курсом: з американською валютою по 29,25 грн та подеколи з євро по 30,69 грн. Уточнимо, що НБУ відкрив інтервенції в євро на початку війни, але з середини травня припинив це робити.