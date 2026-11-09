В Україні з’являться платні дороги: закон ухвалять на вимогу ЄС

До кінця 2027 року в Україні планують ухвалити закон про запуск платних доріг у межах євроінтеграції. Впровадження такої системи є обов'язковим критерієм Європейського Союзу.

Як пише Dilo, про це заявив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач, передає РБК-Україна.

Він зауважив, що створення законодавчої бази для платних доріг є однією з умов євроінтеграції України.

"Можливість запуску платних доріг - це є обов'язковий критерій Європейського Союзу, є частиною законодавства ЄС. І ми як країна зобов'язані встановити юридичну рамку і можливість запуску платних доріг", - підкреслив Деркач.

Він зазначив, що однією з головних причин швидкого псування покриття українських автошляхів залишається систематичне перевантаження транспортних засобів.

"Наші дороги руйнуються саме через перевантажені вантажівки. І ось перевантажені вантажівки, вони з собою везуть дуже часто дві накладні: одну з правильною вагою, а одну з неправильною, зменшеною вагою", — розповів заступник міністра.

Якими будуть тарифи

Раніше профільні відомства вже затверджували максимальні тарифи за проїзд (у перерахунку за поточним курсом):

легкі автомобілі - до 1,17 грн/км

автобуси та вантажівки від 3,5 до 12 тонн - до 2,30 грн/км

важкі вантажівки - до 6,79 грн/км

Наразі Міністерство відновлення також працює над адаптацією українського законодавства до вимог ЄС у сферах ліцензування перевізників, дотримання габаритно-вагових норм та відновлення безпечної транспортної інфраструктури.

Перша платна дорога з’явиться в Україні

В Україні планують створити першу платну дорогу – від Ковеля до пункту пропуску “Ягодин – Дорогуськ” на кордоні з Польщею. Трасу розширять і модернізують, проте точна дата запуску ще не визначена.

Дорогу реконструюють та розширять до чотирьох смуг, щоб забезпечити сучасне та зручне сполучення з Польщею, де вже будується автобан.

У Міністерстві розвитку громад і територій України вважають, що дорога Ковель – Ягодин має стати «хорошим кейсом» для відпрацювання моделі платних трас в Україні, адже тут є залізничний вузол і подальший дорожній вузол, що робить її логічним продовженням польського автобану та важливим транспортним коридором для бізнесу та міжнародних перевезень.

Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення в Україні планували відкрити декілька платних доріг.

Відповідно до тодішньої постанови Кабміну, ставка плати за кожен кілометр відстані (в євро) мала складати:

для мотоциклів з причепом (коляскою) і без нього, легкових автомобілів — 0,023;

для легкових авто з причепом з кількістю місць для сидіння до 10 (включаючи водія), вантажних авто з дозволеною максимальною масою до 3,5 т — 0,023;

для вантажних авто з дозволеною максимальною масою від 3,5 до 12 т, автопоїздів з дозволеною максимальною масою до 12 т, автобусів з кількістю місць для сидіння від 10 до 29 і з дозволеною максимальною масою не більше 12 т — 0,045;

для вантажних авто і автопоїздів з дозволеною максимальною масою понад 12 т, автобусів з кількістю місць для сидіння більше 29 і з дозволеною максимальною масою понад 12 т.

У грудні 2024 року повідомлялося, що Міністерство розвитку громад та територій вивчає трафік шести основних автомагістралей і на отриманих результатах має зробити висновок щодо доцільності запуску платних доріг в Україні.