Перша платна дорога з’явиться в Україні: про яку трасу йдеться

В Україні планують створити першу платну дорогу – від Ковеля до пункту пропуску “Ягодин – Дорогуськ” на кордоні з Польщею. Трасу розширять і модернізують, проте точна дата запуску ще не визначена.

Як пише Delo.ua, про це заявив заступник міністра розвитку громад і територій України Сергій Деркач в інтерв'ю ЦТС.

За його словами, дорогу реконструюють та розширять до чотирьох смуг, щоб забезпечити сучасне та зручне сполучення з Польщею, де вже будується автобан.

Деркач зауважив, що дороги до пунктів пропуску розглядають для публічно-приватного партнерства, адже їх реконструкція потребує значних інвестицій. Особливу увагу приділяють трасам з найбільшим трафіком – саме вони можуть стати платними.

"Для формування ефективної фінансової моделі важливо враховувати інтерес бізнесу та кількість транспортних засобів, які користуватимуться цією дорогою. Це дозволяє зрозуміти, чи буде проєкт вигідним для інвесторів", – уточнив Деркач.

На його думку, дорога Ковель – Ягодин має стати «хорошим кейсом» для відпрацювання моделі платних трас в Україні. Деркач підкреслив, тут є залізничний вузол і подальший дорожній вузол, що робить її логічним продовженням польського автобану та важливим транспортним коридором для бізнесу та міжнародних перевезень.

Платні дороги в Україні: що відомо

Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення в Україні планували відкрити декілька платних доріг. Тоді очікувалось, що вартість проїзду трасами коливатиметься від 80 копійок до 4,6 грн за кілометр.

Відповідно до тодішньої постанови Кабміну, ставка плати за кожен кілометр відстані (в євро) мала складати:

для мотоциклів з причепом (коляскою) і без нього, легкових автомобілів — 0,023;

для легкових авто з причепом з кількістю місць для сидіння до 10 (включаючи водія), вантажних авто з дозволеною максимальною масою до 3,5 т — 0,023;

для вантажних авто з дозволеною максимальною масою від 3,5 до 12 т, автопоїздів з дозволеною максимальною масою до 12 т, автобусів з кількістю місць для сидіння від 10 до 29 і з дозволеною максимальною масою не більше 12 т — 0,045;

для вантажних авто і автопоїздів з дозволеною максимальною масою понад 12 т, автобусів з кількістю місць для сидіння більше 29 і з дозволеною максимальною масою понад 12 т.

У грудні 2024 року повідомлялося, що Міністерство розвитку громад та територій вивчає трафік шести основних автомагістралей і на отриманих результатах має зробити висновок щодо доцільності запуску платних доріг в Україні.