Первая платная дорога появится в Украине: о какой трассе идет речь

В Украине планируют создать первую платную дорогу — от Ковеля до пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск" на границе с Польшей. Трассу расширят и модернизируют, однако точная дата запуска еще не определена.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач в интервью ЦТС.

По его словам, дорогу реконструируют и расширят до четырех полос, чтобы обеспечить современное и удобное сообщение с Польшей, где уже строится автобан.

Деркач отметил, что дороги в пункты пропуска рассматривают для публично-частного партнерства, ведь их реконструкция требует значительных инвестиций. Особое внимание уделяют трассам с самым большим трафиком – именно они могут стать платными.

"Для формирования эффективной финансовой модели важно учитывать интерес бизнеса и количество транспортных средств, которые будут пользоваться этой дорогой. Это позволяет понять, будет ли проект выгоден инвесторам", - уточнил Деркач.

По его мнению, дорога Ковель – Ягодин должна стать хорошим кейсом для отработки модели платных трасс в Украине. Деркач подчеркнул, что здесь есть железнодорожный узел и дальнейший дорожный узел, что делает ее логическим продолжением польского автобана и важным транспортным коридором для бизнеса и международных перевозок.

Платные дороги в Украине: что известно

Напомним, что до полномасштабного вторжения в Украину планировали открыть несколько платных дорог. Тогда ожидалось, что стоимость проезда по трассам будет колебаться от 80 копеек до 4,6 грн за километр.

Согласно тогдашнему постановлению Кабмина, ставка платы за каждый километр расстояния (в евро) должна составлять:

для мотоциклов с прицепом (коляской) и без него, легковых автомобилей – 0,023;

для легковых автомобилей с прицепом с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя), грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 т — 0,023;

для грузовых авто с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 т; автопоездов с разрешенной максимальной массой до 12 т; автобусов с количеством мест для сидения от 10 до 29 и с разрешенной максимальной массой не более 12 т – 0,045;

для грузовых авто и автопоездов с разрешенной максимальной массой свыше 12 т, автобусов с количеством мест для сидения более 29 и с разрешенной максимальной массой свыше 12 т.

В декабре 2024 года сообщалось, что Министерство развития общин и территорий изучает трафик шести основных автомагистралей и на полученных результатах должно сделать вывод о целесообразности запуска платных дорог в Украине.