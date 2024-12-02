В Украине начали подготовку к внедрению платных дорог — СМИ

Министерство развития общин и территорий начало изучать трафик шести основных автомагистралей и на полученных результатах должно сделать вывод о целесообразности запуска платных дорог в Украине.

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Об этом пишет УНН.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Сергея Деркача, в правительстве уже наработали законопроект о внедрении платных автомагистралей в Украине.

Он отметил, что проводится анализ трафика шести ключевых автомагистралей для оценки целесообразности внедрения платных дорог. Но перечень автодорог, за проезд по которым будут взимать оплату, чиновник не называет.

"Вопрос платных дорог — это требование ЕС. У нас есть наработанный законопроект по этому поводу и сейчас мы работаем над его воплощением… Для того чтобы сделать качественный путь, нужно провести анализ интенсивности движения, сейчас такой анализ ведется по 6 дорогам, чтобы запустить механизм платных дорог. дорог", — рассказал Деркач.

Замминистра подчеркнул, что сейчас у Украины уже есть договоренности по этой теме с Европейским инвестиционным банком. Он добавил, что по результатам анализа и заключения экспертов будет приниматься соответствующее решение.

Ожидается, что использоваться такие магистрали будут преимущественно для большегрузных автомобилей, а деньги, вырученные за их использование, будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры.

Как подчеркнул Деркач, в любом случае Украина введет систему платных дорог и "рано или поздно платные дороги все равно будут".

Платные дороги в Украине: что известно

Напомним, что до полномасштабного вторжения в Украину планировали открыть несколько платных дорог. Тогда ожидалось, что стоимость проезда по трассам будет колебаться от 80 копеек до 4,6 грн за километр.

Согласно тогдашнему постановлению Кабмина, ставка платы за каждый километр расстояния (в евро) должна составлять: