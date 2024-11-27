Новые стандарты для светофоров: украинцам разъяснили, что изменится и будут ли менять старые

С 1 мая 2025 Украина перейдет на более новую и результативную систему обозначений в светофорной тематике для автотранспорта. Цвет зеленого сигнала светофора останется, но оттенок будет немного насыщеннее, приведенным к европейским стандартам. Заменять старые светофоры не будут.

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Об этом сообщил Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Он напомнил, что ряд СМИ, ссылаясь на новую редакцию ДСТУ 4092:2024, которая вводится в обращение "Украинским научно-исследовательским и учебным центром проблем стандартизации, сертификации и качества", опубликовали информацию о том, что отныне цвет зеленого сигнала светофора будет изумрудным. лучшего восприятия водителями.

Как изменятся светофоры

Как уточнил Белошицкий, новый стандарт для светофоров принципиально серьезных отличий не предусматривает.

По сообщению института НИРИ, новое ДСТУ принято с целью гармонизации с Европейскими нормами.

Белошицкий пояснил, что к основным отличиям необходимо отнести:

Стрелки на линзах светофоров будут шевронные;

Цвет зеленого сигнала светофора будет зеленым (насыщеннее, приведенным к европейским стандартам);

Велосипедные светофоры с пиктограммой велосипеда и с линзой 100 мм для велосипедных дорожек и расположение справа от дороги и линзой 200 мм, если светофор расположен над дорогой;

Совместные велопешеходные светофоры;

Таймер обратного отсчета времени как на пешеходных, так и транспортных, в том числе на велосипедных светофорах.

"И конечно же, речь не идет о замене всех старых светофоров, а только стандарты для будущих реконструкций и строительства дорог", — подытожил Белошицкий.

Напомним, депутаты предложили усилить наказание за нарушение правил дорожного движения (ПДД) Водителей, которые системно совершают движение на желтый сигнал светофора, будут лишать водительских прав от 6 месяцев до года.